Двама велосипедисти са в болница след пътни произшествия вчера в Пловдив. По получените сигнали в 8 ч. и в 14.30 ч. е взето административно отношение от екипи на сектор „Пътна полиция“. В първия случай било установено, че в зоната на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Ген. Григор Кюркчиев“ 40-годишен мъж, който управлявал колелото си по тротоара, не спрял преди излизане на пътното платно и се ударил странично в преминаващ лек автомобил „Хюндай“. Втората катастрофа възникнала на бул. „Шести септември“, където 61-годишен велосипедист не се движил възможно най-близо до дясната граница на пътната лента и бил блъснат от лек автомобил „Мицубиши“. Двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Алкохолните проби на всички участници са отрицателни.

Около 8 ч. вчера в полицията в Карлово постъпила информация за блъснат възрастен пешеходец от електрическа тротинетка. Пострадалият 75-годишен мъж е настанен в пловдивска болница. По предварителни данни той бил ударен от индивидуално електрическо превозно средство с 34-годишна водачка, докато пресичал на пешеходна пътека на бул. „Ген. Карцов“. Медицинска помощ е оказана на място и на жената, която получила охлузвания по крайниците. И двамата са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. Произшествието е отработено по административен ред.