Какво да правим в Пловдив (31.05–06.06)

Тази седмица в Пловдив ще празнуваме децата и ще се потопим в магията на Италия

31 май

Петък вечер

Има седмици, в които единственият смисъл е очакването на петъчната вечер. Има дни, които минават изцяло в планирането ѝ. Има хора, за които петък вечер има статута на религиозен празник.

Но не са малко и онези, които могат да го празнуват само в най-смелите си мечти. Като например татковците. Четирима млади мъже, на които все по-рядко се удава възможност да се забавляват, ни разказват как може да мине една петъчна вечер, влизайки в различни роли. Показват ни кой е точният ключ и коя е правилната врата, а после демонстрират как петъчният запой може да разбърка пъзела. Водят ни към един мечтан финал на вечерта, но влизането в тоалетната рязко променя всичко.

Разкриват ни точно колко пъти времето за подготовка трябва да надхвърля продължителността на самия купон. Потапят ни в един фрагментиран свят, издигащ в култ копнежа по свръхизживяването. Защото животът се живее само веднъж.



Постановката е подходяща за лица над 16 години.

Комплекс СИЛА

19:00 часа

Танцов спектакъл – RGB

Магията на светлината. Истинско чудо на вселената, а пред очите ни, всеки ден. Съставена от милион цветове и нюанси.

Толкова комплексна, че скара физиците през 18-ти и 19-ти век. Със своята двойственост вълна-частица. До ден днешен неразгадана напълно.

Тазгодишният ни танцов спектакъл ще представи видимия спектър на светлината през трите основни цвята – червено, зелено и синьо. Ще потърсим отделните емоции, мисли и мечти, за да изградим заедно пълната цветна палитра, от която всички имаме нужда.

Лятна сцена Орфей

21:00 часа

Панорама на детското и младежко творчество – Шедьоврите на Златю Бояджиев

Започва “Панорама на детското и младежко творчество – Шедьоврите на Златю Бояджиев, през детските очи – 2024”, част от Културния календар на община Пловдив за 2024 година. Мястото на срещата от 31 май до 2 юни 2024г.,включително, е къща-музей “Златю Бояджиев” на ул. „Съборна“ 18 и пространствата около нея, където са разположени експозиции, творчески и музикални ателиета на талантливи деца и младежи от цялата страна, със специалното участие на детския духов оркестър “Джуниър бенд” от град Велико Търново и деца от детска градина “Брезичка” гр. София. Всяка школа ще аранжира и своя изложба. В пространството до музея има и озвучена открита сцена, на която децата и младите хора се изявяват в областите на музиката и танца.

Проектът на Сдружение „Духовно огледало“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив, като част от Културния календар на града за 2024 година.

Програма на събитието:

31 май – Пристигане и настаняване в гр. Пловдив;

1 юни

9-11ч.- Аранжиране на ателиета и изложби, подготовка на събитието

11ч. – Официално откриване и концерт на детска формация “Джуниър бенд” /деца от 1 до 4 клас/

11.30 – 18.30ч. концерти и музикална програма с участието на деца от детска градина “Брезичка” гр. София, творчески ателиета и изложби на открито

18.00 – 20.00ч музикално дефиле на младежка и детска формации на “Джуниър бенд”

Трасе на дефилето – ул. “Съборна”,ул. “Райко Даскалов”, площад “Римски стадион”, ул. “Княз Александър I”, район “Капана” и обратно.

2 юни

09.00-10.00ч.- Аранжиране на ателиета и изложби

10.00ч. – 13.00ч. – Концерти, творчески ателиета и изложби на откритo

Къща – музей Златю Бояджиев

31.05 – 02.06.2024

Blooming Sunflowers Debut Concert

На 31.05 Галатея Мутафова(саксофон и вокал) и Мария Караиванова(китара и вокал) ще ви отведат на едно красиво пътешествие в различните стилове на джаз музиката. От чувствеността на блуса, през игривостта на суинга, до страстта на боса новата.

Тяхното ново дуо „Blooming Sunflowers“ ще дебютира за първи път в Пловдив на сцената на Петното на Роршах.

Вземете любим човек със себе си и елате да се насладите на красивата атмосфера, в която тези две млади дами ще ни потопят.

Вход: 10 лв

Петното на Роршах

21:00 часа

Ukrainian Rave party at BallyClub

На 31 май ви каним на Ukrainian Rave party в Bally Club!

Очакваме всички за една луда вечер с хубава музика и много питиета.

Не се колебайта да заповядате, ако не сте от Украйна, подготвили сме ви уникален подбор от много жанрове и различна музика – techno, dnb, rap, rock, pop, hip-hop, trap и други.

Започваме в 23:00 часа в клуба, а преди това може да заповядате да загреем с по няколко питиета долу под клуба на улицата!

Bally Club

20:30 часа

01 юни

Косе Босе

10:30 часа

11:45 часа

Малкият принц

17:00 часа

19:00 часа

Държавен куклен театър

Празник на детето в Стария град

Програмата тази година е изключително разнообразна. Изложби, концерти, Панорама на детското творчество на Сдружение „Духовно огледало“, голям детски концерт на Римски стадион, част от XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабанова къща“, приказно представление и поетичен рецитал, творчески и музикални ателиета ще зарадват малки и големи любители на творчеството, креативността и познанието.

А ето и събитията по дати:

1 юни 2024 г. от 10.30 до 12.30 ч., Къща на Верен Стамболян – творческа детска работилница, подходяща за деца над 8 години;

1 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Балабанова къща – откриване на изложба от 11.00 ч. и детска арт работилница от 11.30 до 14.00 ч.. На нея ще бъдат представени творби на ученици от 8. клас от НХГ „Цанко Лавренов“, създадени през настоящата учебна година с напътствията на преподавателите Зина Жекова, Илиана Манукова и Кети Кеоргиева. Изложбата може да бъде видяна до 9 юни;

1 юни 2024 г. от 16.00 до 17.30 ч., Късноантична сграда „Ирини“ в подлез „Археологически“ – поетичен рецитал и приказно представление „Спящата красавица“ по мотиви от творби на Братя Грим. Участват ученици от 1. до 9. клас от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, възпитаници на Училище за таланти;

1 юни 2024 г. от 17.30 до 18.30, Балабанова къща – концерт на деца от класовете по пиано на Елиза Агасян, по китара на Дайана Рачева и по блокфлейта на Илка Пенчева към Къща за музикални вълшебства „Дивизи“;

1 юни 2024 г. от 18.30 ч., Римски стадион – голям детски концерт ALL THAT JAZZ FOR KIDS с Вeнци Благоев Jazztet, със специалното участие на Светлина Христова – вокал, и нейни ученици. Концертът е част от пролетното издание на XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ в рамките на Празник на детето в Стария град;

1 и 2 юни 2024 г. от 10:00 до 18:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев) на ул. „Съборна“ 18 в Стария град на Пловдив – Панорама на детското и младежко творчество на Сдружение „Духовно огледало“ с експозиции, творчески и музикални ателиета на талантливи деца и младежи от цялата страна;

2 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Малка базилика от Филипопол – Арт работилница „Мозайка“.

Всички събития са с вход свободен!

АрхИграй! Игри пред музея

В пространството пред музея организаторите ще свържат минало и настояще по най-забавния начин. Децата ще могат да научат игрите, на които са играли нашите предци, а възрастните ще бъдат насърчени да споделят тези, които те самите си спомнят. Ако пазите своите джамини и ластик – носете ги! Входът е свободен.

В случай че времето е лошо, не се отказвайте да посетите Археологическия музей, тъй като са подготвили интересни занимания за малчуганите. След заплащане на входна такса ще можете да се насладите на детски кът за оцветяване „Оцвети миналото“, където децата ще имат възможност сами да претворят чудните цветове на разнообразни изображения от отминали епохи или пък да създадат свой, разноцветен вариант на миналото, а вместо игрите навън ще можете да премерите сили в древни настолни игри в конферентната зала на музея.

Археологически музей Пловдив

Вълшебно лято с KATRA FM 2024

По случай Деня на детето Радио KATRA FM ще зарадва всички малчугани в града под тепетата с най – пъстрия и щур детски купон „Вълшебно лято“. Сладки и солени изкушения, игри, песни, танци, награди и забавления са гарантирани на първи юни от 17:00 часа на площада пред Община Пловдив!

Тази година детският празник „Вълшебно лято“ застава зад важна кауза. Всички събрани средства от събитието ще отидат за хранителна банка за звено „Майка и бебе“ към КСУДС – Пловдив.

Площад Стефан Стамболов

17:00 часа

Детски фестивал на знанието и движението – Пловдив 2024“

Фестивалът се посвещава на Международния ден на детето и има за цел да провокира децата, освен да придобиват знания чрез четене, да се запознаят и със здравословния и активен начин на живот, разумното и безопасно пребиваване сред природата.

1 и 2 юни, от 10 до 16 ч.

Мероприятията ще се провеждат едновремнно в следните локации:

Цар Симеоновата градина; Виенския павилион; стената на НБ „Иван Вазов”; подножието на Бунарджика; Фоайе на НБ „Иван Вазов”.

На западната стена на Библиотеката ще се провежда изкачване на

висока сграда по алпийски способ.

В подножието на Бунарджика, в близост до църквата „Св. св Петър и Павел“ ще се провежда скално катерене.

Дейността на институции и организации, свързани с туризма; екологията; опазването на околната среда; спорта; долекарската помощ; планинското и аварийното спасяване; пожарната и аварийна безопасност и др. ще са локализирани в Цар Симеоновата градина и в Библиотеката

Организирано е рисуване по алеите на Цар Симеоновата градина.

Лендарт работилница – Рисуване на природни картини върху вода и отпечатването им върху хартия

Заниманието е образователен характер и включва творчество и креативност. Участниците ще научат що е лендарт, кога и как се заражда като течение в изкуството и ще разберат как се правят картини с елементи от природата – камъни, скали, пясък, вода и др.

Ще се проведе демонстрация на живо как се рисува върху вода и как се прави отпечатък върху хартия, а образователно филмче ще разкрие тайните на рисуването без четки и моливи

Участниците ще могат да създадат сами собствени картини от вода и ще работят с автентични творчески материали. Уникалните творби ще останат подарък за всеки, присъствал на събитието. То е подходящо за деца от 5 до 13 години.

Цена за участие: 40лв.

Записването става предварително чрез обаждане или съобщение до Пекарната на Дани.

Всички материали за картините са осигурени от домакините

Пекарната на Дани

10:00 часа

Димитрина Дойчинова – самостоятелна изложба

Димитрина Дойчинова активно участва в културния живот на страната, в редица международни, национални изложби и в експерименталните презентации на Kлуб на вечно-младите художници в София. Нейни творби притежават галерии и частни колекции в България, Германия, Белгия, Англия, Франция, Норвегия Холандия, САЩ и Куба. В творческата си биография има 34 самостоятелни изложби в много градове на България, Франция, Германия. От 1992 г. тя е член на СБХ / Съюза на българските художници / и AIAP UNESKO. От 1993 г. Член на Дружеството на художниците-Сливен. От 2017 г. е част от ръководството и активно организира културните изяви. 2013 г. – Наградена с приз „Св. св Кирил и Методий” за учител с принос към изкуството./ галерия „Добрович” и кмета на Сливен. 2014 г. Номинирана за наградата „Добри Чинтулов” Сливен от 2016 г. – член на Дружеството на Пловдивските художници 2019 г. Втора награда на Национален конкурс „Сирак Скитник“ – Сливен

Предстоящата изложба в Културен център „БНР Пловдив“ е живопис и графика, заредена с много съдържание и емоции, придружена с музика, на живо. Ще прозвучи за първи път музиката създадена специално за това събитие, изпълнена от осем професионалисти, Колегиум „ОСАННА”. Художничката Димитрина Дойчинова е вдъхновила известния композитор, носител на награди Георги Попов, да напише музика по нейните картини: „…Картините ѝ са пропити с музика…”, казва композитора и пише композиции, които ще зазвучат на вернисажа. Авторката е известна с нестандартен подход за представяне на творчеството си. Множество хепънинги и пърформанси съпътстват откриването на изложбите ѝ от 1985 г. до сега в България и Европа. На откриването ще бъдат представени и за пръв път двата луксозни каталога на нейното творчество: „Авангардът – друг начин на споделяне ” и ”Графика”. В каталозите има представена информация за техниката и идеята на картините. Повечето графики в изложбата са в класически графични техники, но има и авторска и ръчна сериграфия – творчески експеримент на авторката. Живописта, която представя Дойчинова, не е развлекателна наслада за очите, а по-скоро концептуална тема за размисъл. За любителите на по-строгата естетика художничката е приготвила по-малки, рамкирани картини на достъпни цени. Наследила таланта на няколко поколения добри художници в семейството и Дойчинова показва голям диапазон на теми и техники. Творчеството и ще бъде представено от художника Минчо Панайотов, който е първия ѝ учител.

Културен център на БНР Пловдив

17:30 часа

Aрт работилница за Деня на детето

Програмата включва:

Четене на детски книжки, предоставени от нашия партньор ИК „Хермес“!

Изработване и илюстриране на своя собствена книжка.

Весели игри на открито.

и още изненади…

Тази седмица сме подготвили и творческо предизвикателство за родителите!

Елате да отпразнуваме заедно този специален ден с много смях, творчество и игри!

Работилницата е подходяща за деца над 6 години, с придружител.

Продължителност – 2 часа.

Цена: 15 лв. (включва необходимите материали).

Къща – музей Христо Г. Данов

11:00 часа

Детска работилничка – Направи си сам настолна игра

След доста години опит с настолните игри в Офлайн кафе ще поведем децата на дизайн приключение, в което всяко дете ще обмисли, нарисува и направи компонентите за собствена настолна игра. Децата ще получат комплекти с материали – картон, въздушен моделин, маркери, зарче и стикери, чрез които да направи собствена игра, която след това да може да играе с приятели и семейство.

Работилницата е за деца над 6 години. За по-малките ще трябва да се включи възрастен помощник:)

Цената на работилницата е 25 лв, за сестрички и братчета общата цена е 40 ЛВ.

Необходимо е предварително записване на 0887436010 или с лично съобщение към Офлайн кафе.

Offline Café

15:30 часа

Джаз Абстракция

Изложба-концерт в „Петното на Роршах“ – нещо разчупено, необикновено, но абстрактно, нещо неизживяно за мен до сега. Капка джаз в чаша вино.

Атмосфера, вплетена с младост и ентусиазъм!

На 01.06 представяме събитие в две части, което ще плени сетивата ви изцяло. Споделете съботата си с талантливите Blue Note Collective, които ще акомпанират с джазовото си изпълнение неповторимата Анна Йовчева и нейното завладяващо изкуство.

Петното на Роршах

20:00 часа

C-FUSION at Bally Club

Посрещаме ЮНИ със C-FUSION зад пулта на #BallyClub!

На 1 юни, започваме в 20:00 часа долу под клуба на улицата, а по-късно вечерта ще продължим горе.

Заповядайте и се насладете на уникалния му музикален подбор, както и на специалните коктейли и любимите ви напитки.

Bally Club

20:00 часа

One Year Anniversary Barrel Wine Corner

Празнувайте с нас ПЪРВИЯ Рожден Ден на Barrel Wine Corner!

Съботата на 1 юни сме ви подготвили специални винени предложения, вкусни плата и много настроение.

Всички присъстващи ще имат възможността да опитат и от чудесните вина на изба Georgiev/Milkov.

Barrel Wine Corner

17:00 часа

02 юни

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Брънч Vol.2

Пак!!!

Домашна лимонада с мента, лайм и лимон

Матча cookies

Кроасани с шунка и гауда и с шоколад

Мадлени с ементал и чедър

Филии с бъркани яйца и домати

Аперол шприц, Лимончело шприц, Бира

Запазете си масичка предварително

Пекарната на Дани

10:30 – 14:30 часа

Работилница за плетене на плюшена пчеличка на една кука

Заниманието е подходящо както за начинаещи в плетенето, така и за вече плетящи, които искат да се съберат с приятна компания и да си изплетат пчеличка. Ако имате желание да включите детето си, за работилничката ще е нужна помощ от възрастен.

За всеки участник има специално изработен комплект с достатъчно материали за 2 пчелички.

Цената на работилницата е 25 лв, като записването е задължително – на телефон 0887436010 или с лично съобщение към страницата на Офлайн кафе.

Offline Café

15:30 часа

Неделен турнир по белот / Offline Café

Турнирът е без директна елиминация и без отпадане. Допълнително регламентът се уточнява спрямо бройката отбори.

Всеки мач се играе до 2 от 3 игри до 151 без качване на без коз, без твърде много скандали и без липса на бира.



Вход: 5 лв на човек

Награда: Бутилка уиски и страхотен трофей от Experify 3D Print

Offline Café

17:00 часа

Неделен базар за книги

Базарът ще се състои всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа и е предназначен за всички любители на книгите.

Клубът предоставя възможност на онези, които имат за продаване/размяна повече от една-две книги да наемат търговска маса на цена 10 лева. Броят им е ограничен и е препоръчително да бъ

дат предварително резервирани на телефон или чрез съобщение в социалните ни медии.

При силен интерес ще бъде отворен и Салона за събития, където ежеседмично във вторник се провеждат срещите на литературния клуб Spirt & Spirit.

Свободната консумация по време на базара ще бъде с 15% отстъпка.

Каним всички, за които книгите са любим свят за обитаване.

Петното на Роршах

11:00 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv