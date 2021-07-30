Какво да правим в Пловдив (30.07 – 05.08)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
30 юли
Концерт на трио ХАКО
ХАКО е българо-сърбо-испанско трио на Васил Хаджигрудев – бас, сръбският барабанист и композитор Лав Ковач и Хулиан Санчес – тромпет
Групата има едноименен албум издаден от „Ризома“ в Испания през 2016 година, замислен като двойно трио и с Енрике Оливер на тенор саксофон. Албумът е с 4 от 5 възможни звезди, дадени от платформата „All about jazz“ https://www.allaboutjazz.com/hakos-trios-hakos-trios-rizoma-records-review-by-karl-ackermann.php
ХАКО изпълняват оригинални композиции, предимно на контрабасиста Васил Хаджигрудев и барабаниста Лав Ковач. Груув, свободна импровизация и лиричност са настроенията, които триото пресъздава в музиката си. През 2018 година ХАКО записват своя втори албум в Нови Сад, Сърбия, издаден от „Хорз“.
Сцена номер 2 на Безистена – Бар Конюшните
21 часа
Mira & Band Live @Bee Bop Café
Мирослава Тодорова – вокал
Никола Панчев – бас
Живко Иванов – барабани
Николай Христов – пиано
Вход: 10 bgn
Bee Bop Café
21 часа
PERIL at BALLY CLUB
PERIL е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика, който ще ни представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата вечер.
Bally Club
21:00 – 03:00 часа
31 юли
VIII Международен Фото Салон Пловдив 2021
Международен фото салон Пловдив се провежда за осма поредна година и отново е под патронажите на FIAP, HPS и НСФА, и разбира се с традиционната подкрепа на община Пловдив. Въпреки всички трудности и изпитания, на които организаторите бяха подложени във връзка с мерките и ограниченията заради ковид пандемията у нас и по света, те успяха да привлекат вниманието на 353 автора с общо 4851 фотографии от 46 държави във всички 6 раздела. За финалната селекция бяха оценени 1177 фотографии на 263 участника от 42 държави.
В експонираната изложба са включени само част от наградените фотографии – общо от 98 автора, от 31 държави.
Пловдив, Цар Симеоновата градина, алеята на фонтана Деметра
13:00 часа
Лов на градски съкровища
ВХОД: Свободен
Игри в градска среда, които предоставят на граждани, гости на града, семейства и хора от различни възрасти, да опознаят известните и непознати страни на историята и културното наследство на Пловдив.
Началните точки са две, изберете по-удобната за Вас: Виенски павилион в Цар Симеонова градина или градинката зад Джумая джамия.
Желаещите могат да се впуснат в търсене на градски съкровища на групи или индивидуално.
Чрез стратегически и ролеви игри участниците изпълняват различни мисии. Процесът е организиран през специални карти за различните локации, логически въпроси и дидактически и конструктивни задачи.
Като основна част от проекта, заложените в него игри ще служат като информационен бюлетин за историята, културата, архитектурата и изкуството в града.
По забавен, уникален и иновативен начин допринасяме за развитието на културния туризъм на града.
Виенски павилион в Цар Симеонова градина или градинката зад Джумая джамия
10:30 или 11:30 часа – 16:00 часа
3 години 7 Films Lab
7 Films Lab навършва скромни три години и ви канят на рожден ден. Ще се радват да отпразнувате този момент заедно, като за целта са ви подговили малки изненади и много веселба. Също така през деня ще се проведе и базар за авторска фотография и аналогова техника – https://fb.me/e/1K3HY6LDa
Бар Пощата пък ще ви зарадват със специално измислени за целта коктейли, а за музиката ще се погрижат Lynn и Pink Tsonk.
Бар Пощата
20:00 – 03:00 часа
VoDou Disko
Найден Ангелов – VoDou Stan е израснал в София в много колоритен микс от музикални влияния. Любовта към сливането на музикални стилове и култури се засилилва и с годините прекарани в Прага и Берлин. Започва с организирането на партита Subpreme в Берлин, където диджеи от различни точки в света правят специални сетове, след завършване на турнетата си. По-късно става съсобственик на един от най-култовите ъндърграунд клубове в Берлин – „The Zone“ или по-известен като „Зоната“, превърнал се в гореща точка и знаково място за тази сцена.
Club Fargo
21 часа
YOOKOLOVE at BALLY CLUB
В последният ден от месеца, наш гост е добре познатият и харесван диджей YokoLove, който ще ни зареди с невероятен енергиен заряд чрез любимата ни музика!
Неговият стил е олицетворение на дълбоката и изпълнена с любов страна на новото deep/tech звучене. Създава впечатляващи LIVE сетове, които привличат вниманието с динамичната и провокативна музикална селекция, защото умело използва таланта и въображението си.
Освен хубавата музика Ви очакват качествен алкохол, свежи коктейли и много усмивки.
Bally Club
21:00 – 03:00 часа
01 август
Лов на градски съкровища
ВХОД: Свободен
Игри в градска среда, които предоставят на граждани, гости на града, семейства и хора от различни възрасти, да опознаят известните и непознати страни на историята и културното наследство на Пловдив.
Началните точки са две, изберете по-удобната за Вас: Виенски павилион в Цар Симеонова градина или градинката зад Джумая джамия.
Желаещите могат да се впуснат в търсене на градски съкровища на групи или индивидуално.
Чрез стратегически и ролеви игри участниците изпълняват различни мисии. Процесът е организиран през специални карти за различните локации, логически въпроси и дидактически и конструктивни задачи.
Като основна част от проекта, заложените в него игри ще служат като информационен бюлетин за историята, културата, архитектурата и изкуството в града.
По забавен, уникален и иновативен начин допринасяме за развитието на културния туризъм на града.
Виенски павилион в Цар Симеонова градина или градинката зад Джумая джамия
18:00 – 21:00 часа
„Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ с музика на живо
Изумителният спектакъл LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING има нова локация и две нови дати за всички желаещи да съпреживеят магията на най-зрелищната част от трилогията. Античният театър в Пловдив става перфектният домакин на дългоочаквания грандиозен финал за приключенията в Средната земя – „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“. Датите на мащабната продукция са две – 1 и 2 август, за да могат всички желаещи да се насладят на безценното преживяване – на открито и безопасно, чрез гигантски HD екран и с музика от 250 музиканта, които ще изпълнят на живо наградения с Оскар оригинален саундтрак на Хауърд Шор.
На 1 и 2 август от 21:00 часа във вълшебната атмосфера на Античния театър в Пловдив публиката ще има шанса да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. Форматът филм, комбиниран с музика на живо, вълнува милиони зрители в България и в целия свят. Локацията на спектакъла е уникална и за международните организатори от LORD OF THE RINGS IN CONCERT, като провеждането му на място с културна и историческа значимост като пловдивския Античен театър е първо в световен мащаб!
Стефан Еленков от организаторите Fest Team споделя, че „не може да си представи по-подходяща локация от Античния театър в град Пловдив за мащаба и магията на предстоящия спектакъл“. LORD OF THE RINGS IN CONCERT: RETURN OF THE KING е първото от поредица събития, които съчетават музикално и филмово преживяване, планирани от компанията.
Книгите на Джон Толкин и техните блокбъстър екранизации от Питър Джаксън превърнаха милиони хора по света в категорични фенове на Властелина на пръстените. Композиторът Хауърд Шор и всяка нота от неговата тричасова музикална интерпретация ще пренесе публиката директно в Средната земя това лято в Пловдив.
Античен театър Пловдив
21 часа
03 август
„РЕЛЕФНИ ПЕЙЗАЖИ“ – изложба на Маргарита Рачева
Пловдивската приложничка Маргарита Рачева – Дика ни разхожда край декоративни градски къщи в изложбата си „Релефни пейзажи“
Художничката Маргарита Рачева ще открие своята самостоятелна изложба „Релефни пейзажи“ на 3 август от 18:00 часа в Постоянна експозиция „ Мексиканско изкуство“ (ул. „Артин Гидиков“ №11, Стария град). Известна като професионален аранжор на различни по функция и обеми обществени и частни обекти, Маргарита Рачева се изявава и като разпознаваем автор на свободни собствени творби, създадени най-често от дърво, но винаги въздействащи с декоративния си език. И сега ни представя своята интерпретация на орнаментирани фасади на пловдивски нотабилски къщи, а също и релефи на екзотични марокански постройки.
Маргарита Рачева е завършила Руската езикова гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив.
През 1973 г. се дипломира със специалност „Аранжиране на витрини и щандове“ в Техникума за художествени занаяти в София. Следва дълга и продуктивна кариера на аранжор във всички организирани и национални изложби към Художествения комбинат в град Пловдив – международни панаири, договаряния, ТНТМ, в пловдивската Модна къща „Валентина“, във всички пролетни изложби на Задругата на майсторите в Стария град. След 1989 г. е на свободна практика, аранжира витрини, редовно реди и изложбите на Камарата на занаятчиите в Пловдив. На щат в „Либра“, тя оформя рекламните витрини на аптеки в Южна България. Нейно дело е аранжирането на пространственото оформление на музея към Рилския манастир, на музей „Трапезица“ във Велико Търново. Прави и самостоятелни изложби със свои приложни творби.
Постоянна експозиция „ Мексиканско изкуство“
18:00 часа
L’EUROPEO и новият брой Лудост в Котка и Мишка
Запазете си вторника за първото представяне на L’EUROPEO в Пловдив, на което ще разберете всичко – от идеята до реализацията!
На място ще са Любен Дилов – син и Дими Стоянович, с които ще обсъждаме авторите, изображенията, темите, ироничната дистанция и интелектуалното приближение.
Ще има готини питиета, стари колекционерски броеве и ще цари духът на европейския градивен декаденс!
Котка и Мишка
20 часа
