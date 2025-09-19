Какво да правим в Пловдив (19.09–25.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

19 септември

Фестивал на пеперудите

Фестивалът ще предложи богата програма с творчески ателиета, вдъхновяващи лекции и образователни активности, подходящи за всички възрасти. В рамките на традиционния фестивал се организира детски конкурс за рисунка на тема: „Пеперуден свят“, който има за цел да вдъхнови децата да разкрият своето въображение и любов към природата чрез изкуството.

Регионален Природонаучен музей Пловдив

19.09 – 21.09.2025

Fantasy bar: Коктейлно приключение в не-музея

Историята на Пловдив може да се разкаже и в чаша…

Добре дошъл във Fantasy Bar – мястото, където напитките стават легенди.

Опитай нашето ново коктейлно меню – авторски напитки с пловдивски дух, поднесени в атмосфера, където изкуството и доброто настроение вървят ръка за ръка.

Fantasy не-музеят на Пловдив

18:00 – 22:00 часа

19.09 – 21.09.2025

FREQUENCIES@PLD

ози петък след 20ч в “Котка и Мишка” Николай Събев (Fuueihou) от лейбъла Druzhba Records, застава зад пулта рамо до рамо с Denitza и Waysie от пловдивския колектив Melformator.

Музиката, която ще звучи ще премине през стилове като Electronic, House, Acid techno, Breakbeat до Dark wave и Synthpop.

Николай Събев е артист с международна кариера – диджей, писател, лектор и основател на винил-лейбъла Druzhba Records, с който издава музика изцяло на грамофонни плочи. С близо две десетилетия активна дейност – започнала още през 2007 г. с участие като подгряващ DJ на Анди Флечър от Depeche Mode – Николай има зад гърба си участия в Азия, Австралия, Европа и Северна Америка.

Като част от електронното дуо Fuzoku, той работи с водещи японски техно продуценти като Ken Ishii, Hideo Kobayashi, Satoshi Fumi и Hiroshi Watanabe, с поредица от участия в Япония. Съосновател е и на аудиовизуалния проект MODE2K, с който има изяви в САЩ, Мексико, Германия, Италия, Гърция, Румъния и други страни.

В рамките на различни фестивали и събития, Николай е споделял сцени с имена като The Sisters of Mercy, Нова Генерация, Тангра и Ревю – срещи, които не са просто хронология, а следи от културна памет и емоционално влияние.

Извън сцената е бил част от редакционния екип на Resident Advisor в Берлин, участвал е в мениджмънта на британските фестивали Dimensions и Outlook, както и в промотирането на събития в емблематични лондонски техно клубове като Fabric и matter.

https://soundcloud.com/druzhbarecords

Denitza започва своите първи изяви преди 10на години с поредица от тематични партита под името Good Vibes. Впоследствие се присъединява към аудио-визуалния колектив Melformator и става resident DJ на партитата Nordic Soundscapes.

Нейната музика е звучала на редица събития и пространства, сред които artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, One Dance Festival, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Kanaal и други.

През годините е работила над множество събития, чрез които успява да създава общности, обединени от начин на живот, дизайн, музика, фотография и не само. Сред тях са Plovdiv Design Talks, UX MeetUp Plovdiv, Hills Banquet и други.

https://soundcloud.com/denitza-tchakarova

Waysie – Търсейки алтернатива на клубната сцена в Пловдив преди 15 години, waysie става един от инициаторите за създаването на Melformator. Следва вълна от запомнящи се партита, което води и до фестивалните сцени. Подгрявал е любимите ни GusGus и HVOB.

https://www.mixcloud.com/waysie/

Котка и Мишка

20:00 часа

Salé presents: SUTURA live 19.09

“SUTURA” е пловдивска рок група, първоначално създадена ОТ и ЗА лекари.

Всичко започва през 2015 година, когато група ентусиазирани лекари от УМБАЛ “Пълмед”, с любов към рока, решават да направят група по повод новогодишния купон на болницата.

“Заводски строежи” е проектоимето на новосформираната банда. След огромния фурор, който постигат още с първото си участие, групата започва да се развива. Тематично променя името си на “SUTURA” (в превод – хирургически шев).

Следват множество клубни и сценични изяви. Няколко поредни години е сред хедлайнерите на пловдивския ПОЛОНЕРО РОК ФЕСТ. Участва сценично и на редица медицински конгреси, а лятотo на 2024 и 2025 година грабва публиката и на единствения Докторски Рок Фестивал в България – Doctor Rock Fest, Стара Загора.

В състава на групата през годините влизат видни ортопеди, съдови хирурзи, хирурзи, лекари от Спешна медицина, както също професионални и непрофесионални музиканти.

Идеята на “SUTURA” е да съберат на едно място десетките и стотици рок класики, и да „пришият“ публиката към тях по един майсторски и неподправен начин.

В този смисъл може да се каже: Хирурзи от Пловдив замениха скалпелите с рок китари.

“SUTURA” е в състав: Д-р Васил Горанов – бас китара, Д-р Кирил Аргиров – китара, Божидар Тонев-Попа – соло китара, Николай Найденов – ударни, Стефан Молдовански – вокал, Таки Мелконян-Събчева – вокал

Sale Kapana

20:00 часа

Карагеоргиев/Благоев/Леков/Пехливанов@Контрабас

Отново настана време за джаз на живо в бар Контрабас!

Много китари, много чудо, китарен джаз, чудна програма за джаз китари, предимно стандарти, но китарни

ви очакват в традиционния петъчен лайф.

Две поколения джаз китаристи,

най-изтъкнатите представители в жанра,

вкусно и пивко,

очакваме ви с нетърпение, елате любопитни!

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас китара

Димитър Благоев – китара

Емил Пехливанов – ударни

Бар Контрабас

20:30 часа

Dobo Marzov (The 45 RPM Radio Show)

Празничният уикенд във Фарго започва с едно дългоочаквано гостуване – в петък (19.09) зад пулта застава варненският радиоводещ и tastemaker Добо Мързов.

Вече 16 години Добо е обединяваща фигура за българската музикална и диджей сцена с радио шоуто си „45 оборота в минута“. В ефира на БНР (Радио Варна и Радио Стара Загора) неговата платформа събира артисти от България и света, създава пресечни точки между различни стилове и десетилетия.

Диджей сетовете на Добо отразяват многообразието на танцувалната музика и се отличават със своята непредсказуемост, а всеки един от тях е изграден върху усещането за общност.

Клуб Фарго

21:00 часа

ENPIC at Bally Club

Този петък, 19|09, се потапяме в уникалната музикална селекция на ENPIC!

Bally Club

20:00 часа

INKARNATION IN THE HOUSE

Бургаската хип-хоп легенда INKARNATION, познат още като Карначето, ще разтресе Петното този петък!

След като в четвъртък ще взривят сцената на Капана Фест заедно с Голям Юс и Dim4ou, вторичният трус идва право при нас. Добре че паркета ни е здрав!

Очакват ви тежки хип-хоп бийтове, олдскуул тупалки и зверски заряд!

Ще вдигаме наздравици и ще изтъркаме кецовете от танци.

Петното на Роршах

22:00 часа

20 септември

Роня, дъщерята на разбойника

От двеста години разбойническите родове на Матис и Бурка враждуваха. Враждата помежду им се предаваше от баща на син и вече никой дори не помнеше защо всъщност се мразят. Но омразата бе станала част от живота им. И всичко щеше да продължи кой знае докога, ако един ден не се бе случило това – на разбойника Матис му се роди дъщеря – Роня.

По същото време на смъртния Матисов враг, Бурка, му се роди син – Бирк. Не след дълго двете деца се срещнаха и всичко се обърка… Или се оправи?

Една „разбойническа“ история за истинско приятелство, детска самоувереност и не толкова детска решителност, която може да промени всичко към добро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Национални есенни изложби 2025 г.

Частица от река

Водач: Весела Ножарова

Весела Ножарова е изкуствовед, куратор и автор. Завършва история на изкуството в Националната художествена академия. Работи в редица галерии и културни институции. Била е кураторка на българското участие във Венецианското биенале и асистент-кураторка на Архитектурното биенале. Авторка е на книгата „Въведение в българското съвременно изкуство 1982–2015“.

Изложбата „Частици от река“ разглежда връзките между изкуството и мястото чрез диалога между творчеството на Георги Божилов-Слона, Стария град на Пловдив и произведенията на 14 съвременни български художници.

В основата на концепцията стои фантазия, която поставя легендарната група на пловдивските художници, с техния пъстър, бохемски начин на живот, на фона на черно-бялото социалистическо битие.

В средата на 60-те години на ХХ век това цветно художническо общество е като животворна река, извираща от върха на Небет тепе, течаща по старите каменни калдъръми, минаваща през красивите дворове, влизаща от къща в къща.

Двор на Балабановата къща в Стария град

11:00 часа

BEACTIVE DAY и в Пловдив

BEACTIVEDAY е част от Европейската седмица на спорта, и е плод на сътрудничеството между Europeactive и Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ).

И тази година ще се насладите на разнообразие от тренировки, състезания, томболи и още по-големи награди.

Спортът е здраве! Нека мотивираме повече хора да водят по-активен и

по-здравословен начин на живот!

Младежки център Гребна база

10:00 часа

Алея на книгата – Пловдив 2025

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводите под тепетата Lost in Plovdiv