Какво да правим в Пловдив (17.10– 23.10)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

17 октомври

11-и Международен кино-литературен фестивал Синелибри Пловдив

Селекция от страхотни филми от света на книгите пристигат в Пловдив за поредното издание на кино-литературния фестивал Синелибри. Програмата започва на 17 октомври и ще продължи с ежедневни прожекции до 2 ноември в обичайното място Lucky Дом на киното. Сред акцентите са новите филми на Франсоа Озон и на Паоло Сорентино, ленти, на които ще видим Уилям Дефо, Джоди Фостър, Изабел Юпер и редица други любимци на кинофеновете.

Фестивална програма: kinolucky.com

Lucky Дом на киното

17.10 – 02.11.2025

Zoo Expo Пловдив 2025

Zoo Expo 2025 ще отбележи третото си издание с още по-богата програма. Посетителите могат да очакват по-голямо разнообразие от екзотични и домашни животни, интерактивни зони за деца, демонстрации на ветеринарни иновации и специални уъркшопи за отговорно отглеждане на любимци. С разширената изложбена площ и участието на международни гости, Zoo Expo 2025 обещава да превърне Пловдив във фокуса на всички любители на животните и природата.

Присъединете се към най-голямото зооизложение в България, което събира под един покрив производители и търговци в сферата на животните, ветеринарни клиники и зоомагазини, развъдници, треньори, груминг услуги и аксесоари, любители на животни от цялата страна!

Международен панаир Пловдив

17.10 – 19.10.2025

Коса

Мюзикъл

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Ръкомахане в Спокан

от Мартин Макдона

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

ПромениКартинката в Пловдив

Каним ви на едно специално събитие – среща на хора, които вдъхновяват Пловдив със своите идеи, действия и отношение към града.

През последните месеци в серията интервюта #ПромениКартинката ви срещнахме с личности, които със смелост и човечност преобразяват средата около нас.

Сега събираме всички тях, заедно с трима талантливи пловдивски фотографи – Мила Пенкова, Маша Матеева и Таня Коритарова, които превърнаха тези истории в образи.

Изложбата им е свидетелство за новата картина на града – истинска, жива и пълна със смисъл.

Финалното събитие на „ПромениКартинката“ е покана за среща между онези, които вече променят Пловдив, и всички, които искат, са и ще бъдат част от тази промяна.

Бар Котка и Мишка LOCAL

18:30 часа

DJ Party с ELEN в Котка и Мишка

През последните 10 години @elenasrogata е част от колектива @Melformator. Била е на безброй малки и големи сцени, а сетовете си определя като дълбоко потапяне в музикалните стилове.

Тя е една от култовите фигури в клубния и алтернативен живот под тепетата, а в петъчната вечер ще ни зареди с положителни емоции и ще ни настрои на най-добрата музикална и танцувална вълна.

Партито е част от събитието ПромениКартинката.

Бар Котка и Мишка

19:30 часа

FOUR of A KIND //NEW ALBUM PROMO// – Jazz Club „В Джазa“

Новата българска джаз-рок група 4 OF A KIND пусна официално първия си сингъл. Песента „Pale Man“ е придружена с видео, заснето от Петър Димов „Българевеца“ в столичния Patches Blues Bar, от където тръгва и историята на бандата.

4 OF A KIND е сформирана съвсем спонтанно след инцидент и невъзможност на групата, предвидена по програма, да излезе на сцената на Patches Blues Bar. Бонзи Георгиев, Миро Найденов и Вихрен Паунов се отзовават и закърпват положението с импровизациите си върху любими песни и инструментали. След изключително позитивните отзиви, получават покани да свирят отново заедно и към тях се присъединява Иво Паунов, който точно се е прибрал в България след периоди в Канада и Холандия. Така, към традиционните барабани, бас и китара, прибавят саксофон и клавири. Това позволява на групата да разгърне потенциала си, композирайки нов материал, който ще се превърне в дебютния им албум. Премиерата на който ще чуем на 17.10 в джаз клуб „В Джазa“.

Името на групата идва от термин в покера, който означава четири карти от един и същи вид, но с различни бои. По същия начин всеки от четиримата във 4 OF A KIND внася неговия си цвят и опит в различни стилове музика – от джаз до рок и от блус до метъл, а съберат ли се заедно, боравят с всички останали бои и цветове в музикалната палитра.

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Ташев/Мелин/Турийски/Господинов@Контрабас

Джазът, също като листопада, е неизбежно събитие в бар Контрабас по това време на годината.

Този петък по калдаръма на Стария град ще затрополят две тръби, няколко клавиша и малко ударни … хора, инструменти, пловдивски джазмени и добри приятели.

Те нямат нужда от представяне, а ние имаме нужда от вас.

Елате! + вино и вечеря

Мартин Ташев – тромпет

Иван Мелин – тромбон

Мирослав Турийски – пиано

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

The Smoking Hiccup Machine (GR) Live In Plovdiv – 17.10 – Bee Bop Café

???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????

Тръгват на път за първото си евро-балканско турне!

Power Trio – то е създадено през декември 2016 г. в град Атина.

Текстове на френски и английски с алтернативни, хеви арт и блус идеи.

През април 2019 г. те независимо издават първия си EP, „Several Pieces For Different Species“, а през октомври 2024 г. – първия си албум, „A Presence In The Maze“.

Bee Bop Café

20:00 часа

18 октомври

Болен здрав носи

Радваме се, когато по-слабият надхитри по-силния. По този начин се възцарява някакъв вид справедливост. Щом обаче, започне да се прекалява с хитрините, те се превръщат в лъжи и измами. Тогава започваме да симпатизираме на другия. Точно защото, макар и силен, е наивен и доверчив. Но не е честно да страда заради измамници. Нима този проблем не е познат и в нашето съвремие?… Колко мъдри са народните приказки?!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Код Жълто

Уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Какво се получава, когато събереш четири жени, една пароструйка и една открадната идея? Отговор: тотален хаос и измокрени до кости егота! „Код Жълто“ е комедия, която поставя въпроса: Може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти?

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

ПЛОВДИВ – Изплети си тиква за 3 часа!

Пловдив, време е за уют и творчество в Капана!

Есента е магичен сезон – сезонът на ароматното кафе, уютните следобеди и ръчно изработените плетки.

Тази година магията на плетенето идва и в Пловдив, в най-творческото сърце на града – Капана.

На 18 октомври ви каним да изплетем заедно пухкави есенни тикви – символ на топлина и уют. Само за 3 часа ще се научите не само да държите куката, но и да създадете първата си ръчно изработена играчка – от едно кълбо прежда и малко търпение.

Нашите групи са малки, защото вярваме, че занаят се учи с внимание и отдаденост. Макар да плетем в група, усещането е сякаш сте на индивидуален урок – всеки получава лично отношение, прецизни обяснения и топла подкрепа. Именно затова местата се изчерпват бързо.

Какво включва преживяването:

Всички материали, осигурени с подкрепата на нашите партньори @pleta.bg – пухкава прежда, създадена така, че дори за напълно начинаещи първата играчка да е лесна и приятна за плетене

Лично внимание, подкрепа и усмивка от нашите опитни занаятчии

Уютна и артистична атмосфера в най-креативния квартал на Пловдив – Капана

Напитка по избор и вкусни снаксове

Готова ръчно изработена тиква, която гордо ще отнесете у дома – създадена изцяло от вас

Бар Котка и Мишка LOCAL

13:00 часа

[MK] Karma Scale live at Bee Bop Café || 18.10.25

На 18 октомври сцената на Bee Bop Café ще бъде завладяна от Karma Scale – македонската банда, която разтърсва алтернативната сцена с енергия, оригиналност и неподправени емоции.

Всяка тяхна песен е изненада – от сурова агресия, през дълбоки мелодии, до мощни груув рифове, които грабват дори най-взискателната публика. Макар и млада група, Karma Scale вече са част от престижни метъл фестивали в Македония, оставяйки след себе си силно сценично присъствие и вдъхновение за новите поколения фенове на тежката музика.

Последният им сингъл “Sorrowless” доказва, че бандата не спира да надгражда своя артистичен свят, като внася свежест, иновация и автентичност в съвременния метълкор.

Членове на бандата са:

Ян Станков – вокали

Максим Тодоров – китара

Димитар Дечев – барабани

Марко Трайков – китара

Стефан Митев – бас

Bee Bop Café

21.00 часа

Angel Demirev Present /Night of Fusion Energy/ – Jazz Club „В Джазa“

Концертите му са пътуване през джаз, фънк и рок, но и през вътрешни пространства, в които звукът става чувство, а импровизацията – откровение.

Всяка фраза, всеки тон е частица свобода, родена на момента.

Когато свири Ангел Демирев, сцената се превръща в жива картина — нарисувана със светлина, с пулса на града и с енергията на човешкия дух.

Това не е просто концерт. Това е среща с музиката в най-чистата ѝ форма — жива, дишаща и истинска.

Христо Минчев – бас китара

Начо Господинов – барабани

Борис Петков – синтезатор

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

THE LEFTIES LIVE – FABRIC – PLOVDIV 18.10// Support: Fifth Hour

The Lefties – алтърнатив/инди/ гръндж група сформирана в Шумен през 2013-та година. Музикалният стил с времето е променлив и експериментален.

Лириките – български и английски, вдъхновени от парадокса на човешката природа и отношението между човека и неговото его.

Албумът „Фокус“ издаден на 28.03.25 е най – новото творение на групата, което можете да чуете на живо.

Fabric Bar Plovdiv

20:00 часа

19 октомври

Житената питка

Ако не знаете какво са „нощви“, за какво служи „маята“, от къде идва брашното… изобщо как се меси вкусна питка, ще научите от нашия спектакъл. Познатата приказка, разказана от двама странстващи хлебари. Техните чували, бъркалки, черпаци, кани и гевгири се превръщат в героите от приказката.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Есенен пазар в Двора на Галерията

Време е за есенен базар в Двора на Галерията.

Елате, за да се видим.

Като между другото попълвате гардероба с нашите страхотни есенни находки. Ще има вълни (и от емоции), кашмири, очила на любимите ни Lunettes Hunters. Следете събитието, за да разберете какво още сме ви подготвили. Има от какво да се изненадате!

Двора на Галерията

12:00 часа

Неделен базар за зимнини и още нещо@Контрабас

Може би сте окъснели с приготвянето на зимнина,

а може би сте фенове на чистата и натурална храна,

а може би просто искате да използвате хубавите топли есенни дни и да посетите някое уютно дворче в Стария град.

И в трите случая бар Контрабас има какво да ви предложи.

Заповядайте в неделя по обед, следобед или привечер, защото бара ще отвори двора си за тазгодишната есенна реколта от козе сирене и буркани с вкуснотии от любимата ни Гиздилница Козара от село Старо Стефаново в Троянския балкан.

Гиздилницата ни гостува с натуралното си, екологично чисто и био произведено истинско и неповторимо козе сирене, такова каквото го помните от детството с баба ви на село при козичките.

Ще има също домашна лютеница,

сиропи и сладка … и още нещо

, за разкош

Бар Контрабас

12:00 часа

Пловдив: изплети своите първи терлици за 3 часа!

Да, прочете правилно – този октомври в нашите неделни работилници ще правим нещо, което досега не е правено в България (а може би и никъде другаде).

Само за 3 часа ще изплетете своите собствени терлици – без куки, само с пръсти и супер обемна прежда.

Избирате цвят.

Избирате размер.

А ние ви учим на техниката finger knitting – напълно нова за България, но любима по света. Нашите опитни занаятчии ще ви поведат в магията на това бързо, лесно и приятно плетене. Щом я усвоите, ще откриете, че с finger knitting можете да създавате не само терлици, а и най-различни дрехи, одеяла и играчки.

Имайте предвид – техниката е пристрастяваща и може да се влюбите в плетенето за цял живот!

А за да пробвате терлиците още докато ги създавате – да, ще се наложи да ви събуем по чорапи! В уютната атмосфера на Капана ще се смеем, ще пием вкусни напитки и ще се насладим на малки вкусни изкушения за похапване, ще споделяме сладки приказки и накрая всеки ще си тръгне с ръчно изработени терлици, готови за есента.

Какво включва преживяването:

Супер обемна прежда в цвят по избор (осигурена от нашите партньори @pleta.bg)

Уникалната техника finger knitting – само с пръсти, без куки

Артистична атмосфера в сърцето на Капана

Напитка и малки вкусни изкушения за похапване

Готови терлици, които ще отнесете у дома

Персонално внимание към всеки участник – групите ни са малки, защото вярваме, че занаят се учи с търпение и отдаденост.

Бар Котка и Мишка LOCAL

13:00 часа

Фалшиви Герои, Stereodive & Darzz | Bee Bop Cafe

Фалшиви Герои идват за първия си концерт в Пловдив, заедно със Stereodive и Darzz

Фалшиви Герои:

https://open.spotify.com/artist/12wdQxjXqkU3ylVIPBsavZ

https://www.youtube.com/@falshivigeroi

Stereodive:

https://open.spotify.com/artist/4cPYX1AcSa6wWQC3HTvisL

https://www.youtube.com/channel/UCDSrx47PhFLgFtpJvByoL8w

Darzz:

https://open.spotify.com/artist/0KYUY3BskMugvqf5YXlYoo

https://www.youtube.com/@DarzzBandBg

https://music.youtube.com/watch?v=W-Wm-7A3IwQ

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Сватба със закъснител

„Сватба със закъснител“ – комедия, която ще ви разсмива до сълзи!

Филип Аврамов, Мая Бежанска и компания ви канят на сватбата на годината, но… не всичко ще протече по план! Тази невероятна комедия е пълен хаос, изненади и експлозивен хумор, които ще ви държат на ръба на стола от смях!

Броени минути до сватбата, а всичко е с главата надолу – буквално и преносно! Под брачната постеля на Бил криеща се бомба със запалителна смес от заплетени ситуации, неочаквани обрати и смешни моменти. Кой ще запали искрата? Бил, който е на прага на огромна промяна, Рейчъл, чиято съпружеска съдба изведнъж е поставена под въпрос, или пък самата камериерка Джули, която изглежда като всичко друго, но не и като обикновена камериерка?

Не пропускайте тази комедията, в която плътно преплетени обрати и бурен смях гарантират, че няма да скучаете нито за миг!

Резервирайте сега и бъдете част от най-забавната сватба на годината!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

