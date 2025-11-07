Какво да правим в Пловдив (07.11– 13.11)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

07 ноември

Кaпан за самотен мъж

по Робер Тома

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

It’s Alive! Horror Film Festival в Пловдив

За първи път It’s Alive! Horror Film Fest идва в Пловдив. Наш домакин и партньор в приключението е Lucky Дом на киното. Каним ви да преживеем заедно четири филма на 7, 8 и 9 ноември – истории за майки, дъщери, кралици, зомбита и работници – между земята, ада и други непознати измерения



АЛФА

Новият филм на Жулия Дюкурно („Raw“, „Титан“) разказва за Алфа – проблемно 13-годишно момиче, което живее само с майка си. Светът им се срива в деня, в който тя се връща от училище с татуировка на ръката си.

Провокативната френска режисьорка спечели награда Златна палма от фестивала в Кан през 2021 г. с „Титан“ и бързо се превърна в съвременна хорър икона, описвана от критиците и феновете като достоен наследник на киното на Дейвид Кроненбърг.

7.11 – 20:30



МЪРТВИ КРАЛИЦИ

В навечерието на гигантско парти в Ню Йорк избухва зомби апокалипсис. Вместо да празнуват, група от драг кралици и парти младежи трябва да заровят томахавките и да използват уникалните си умения в борбата срещу общия враг – жадуващите за мозъците им немъртви. Бляскавият във всеки смисъл дебют на Тина Ромеро продължава делото на баща ѝ Джордж Ромеро и разширява границите на зомби жанра.

„Баща ми правеше филмите си с толкова големи интервали между тях, че в крайна сметка всеки от тях се превърна в своеобразна капсула на времето – отражение на епохата, в която е създаден. Чувствам, че сякаш нося отговорността да продължа това в 2025 година и да кажа: „Знаете ли какво – зомбито на Ромеро все още може да съществува.“ Защото зомбито на Ромеро е нещо, което разбирам дълбоко в почти духовен смисъл, понеже то беше важна част от баща ми.

Надявам се хората да усетят това в този филм – че неговият дух е в мен, но се надявам в същото време да усетят, че това не е филм на Джордж Ромеро, а на Тина.“

8.11 – 19:15



НОЩТА НА ЖИВИТЕ МЪРТВИ (1968)

Разнородна група от непознати са принудени да се барикадират в селска ферма, за да се защитят от орда жадни за човешка плът неживи. Дебютният филм на Джордж Ромеро революционизира хорър жанра, полага основите на модерния зомби филм и вдъхва живот на стотици имитации и продължения.

През 1999 г. „Нощта на живите мъртви“ е обявен за „културно, исторически и естетически значим“ и включен за съхранение в Националния филмов регистър. Това е признание, както за заслугата му в развитието на съвременната концепция за „зомби“, така и за използването на хорър жанра за критика на американското общество.

8.11 – 21:15



РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ОТИВА В АДА:

Лишени от прехрана и загубили близки, работниците от принудително затворена след пожар фабрика прибягват до свръхестествени сили в опит да съхранят достойнството си и да намерят справедливост. Филмът на Младен Джoрджевич вече посети МФФ Торонто 2023, МФФ „Черни нощи“ Талин 2023, МФФ Гьотеборг 2023, време е да бъде преживян и от нашата публика.

9.11 – 18:00

Лъки Дом на киното

Пловдив Джаз Фест 2025

Пловдив Джаз Фест е ежегоден музикален фестивал, който се провежда в Пловдив. Той събира джаз изпълнители от България и света, като предлага разнообразна програма с концерти, майсторски класове и събития, които са насочени към любителите на джаза и музиката като цяло. Неговата цел е да популяризира джаз музиката, да стимулира културния обмен и да създаде нови възможности за творческо развитие. На събитието се представят както утвърдени джаз музиканти, така и нови таланти, а програмата включва изпълнения на различни джаз стилове – от класически до съвременен джаз.

Петък, 7 ноември

19:30 часа, All Stars Big Band

21:15 часа, Jacob Karlzon / Viktoria Tolstoy

Събота, 8 неември

19:30 часа, Milen Kirov Project

21:15 часа, Lizz Wright Band

Неделя, 9 ноември

19:30 часа, Зона Ц

21:15 часа, The Yellowjackets

Дом на културата Борис Христов

Cuban night with Ire & Hugo Vaskez – Jazz Club „В Джазa“

re&Los Papis е една от малкото активни латино групи у нас. Очаква ви вечер изпълнена с горещите и страстни ритми на кубинската музика.

Тази вечер ще бъде и още по-специална защото Ире и Хуго Васкез, брат и сестра разделени от дълги години, ще изпълнят любими свои песни за пръв път пред пловдивска публика.

Ще има и място за танци – защото тази музика не е само за слушане, а за преживяване с цялото тяло и сърце!

Ire&Los Papis ще са в специален състав за Jazz Insights:

Ире Васкез – пиано/вокал

Хуго Васкез – вокал

Мартин Велев – перкусии

Георги Попов – перкусии

Дилян Давидков – тромпет

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Кратък концерт на Академичния джаз бенд и джем сешън // Plovdiv Jazz Fest 2025

Мирослав Турийски – пиано

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Александър Каменов – барабани

Мартин Ташев – тромпет

Цвета Карагеоргиева – алт саксофон

Преслав Пеев – тенор саксофон

Иван Мелин – тромбон.

И студенти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Премиерата на новата музикална формация, наречена красноречиво Академичен джаз бенд ще се състои първата вечер на Plovdiv Jazz Fest. Бендът е създаден по инициатива на ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – доц. д-р Жан Пехливанов. Пианистът Мирослав Турийски, който също така е и преподавател в специалност поп и джаз към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, пък е в основата на първото участие на Академичния джаз бенд и представянето му на Plovdiv Jazz Fest.

Целта на бенда е да подкрепи младите джаз изпълнители като им даде възможност да свирят наравно с техните преподаватели. По този начин утвърдени артисти и съвсем млади и изявени студенти се събират, за да изсвирят заедно авторски аранжименти и композиции за първи път на сцената на престижния джаз форум. Менторите поставят своите възпитаници в реална среда на сцена и фестивал, за да ги окуражат и подкрепят, а инициативата ще продължи и след дебюта на Академичния джаз бенд.

Този кратък концерт естествено ще прерасне в джем сешън, в който ще могат да се включат и други студенти, и млади творци.

Bee Bop Café

23:00 часа

CHAWOS B2B TANU at Bally Club

CHAWOS B2B TANU в Bally Club! Двама диджеи, един пулт и вечер, в която ще гърмим!

WHO KNOWS… COME AND CHECK THIS IN BALLY CLUB.

Bally Club

21:00 часа

NuMetal & PopPunk NIght

Едно парти за всички, които си пращахме Linkin Park по Bluetooth-а на старата Нокия и слушахме любимите песни на MP3 плейърите.

DJ сет с най-емблематичните тракове от nu metal и pop punk ерата — Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Sum 41, Blink 182, Green Day и още.

Носталгия, крещене на любимите ни текстове и студени напитки – това ни чака следващия петък (07.11) в бара.

Петното на Роршах

21:00 часа

SBK Парти – Танцувай, Учи & Празнувай!

Присъединете се към нас за една незабравима SBK парти вечер!

Събитието започва с два прогресивни урока, вълнуващо парти с коктейли и брускети / Прогресивни Танцови Уроци с Янис и Фанка

Урок 1: 19:00-20:00 – Салса/Бачата базови стъпки+прогресивни комбинации

Урок 2: 20:00-21:00 – Кизомба базови стъпки +прогресивни комбинации

21:00 – 00:00 SBK Парти

Танцувайте цяла нощ на най-добрите Салса, Бачата и Кизомба ритми с DJ Karaiboos!

Jazz Cafe Plovdiv Jazz Cafe Plovdiv

ME AND MY DEVIL | PRETTY DARK LIVE – ROCK BAR DOWNLOAD /PD

Rock Bar Download presents live:

ME AND MY DEVIL

PRETTY DARK LIVE

7 November, 2025, Friday

Rock Bar Download

Doors: 19.30

Live: 20.30

Rock Bar Download

08 ноември

Дядовата ръкавичка

Любимите актьори разказват любимата приказка за животните, които намират дом в една… ръкавичка!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Танцът на епохите

Епична танцова приказка за митични предци, смели воини и вечната борба между светлината и мрака. Тя предлага пътуване през турската култура и фолклор, обхващащи повече от 4000 години история.

Впечатляващи визуални ефекти и мултимедийни прожекции съпровождат хореографията, създавайки силно емоционално въздействие и подсилвайки усещането за пътуване във времето и пространството. Фолклорът и съвременността се преплитат на сцената, за да изградят културен мост между народи, времена и ценности – всичко разказано с универсалния език на танца. От богатството на традициите и автентичните костюми, до музикалната експлозия и модерната хореография – всяка сцена е празник за сетивата.

Зала С.И.Л.А.

19:00 часа

KILLSWITCH ENGAGE TRIBUTE LIVE

Радослав Маринчев – /Der Hunds/Out of Muse

Георги Спиров – 40 Days Later

Ивайло Иванов – К.O.R.A

Венцислав Стойчев – Blinded Through the Seasons

Христо Занев – 40 Days Later

Димитър Дойчев – Azanthys/Enravota

Филип Коларов – Grimaze/Time Jugglers/Lucky Number Nick/Sludge

Добромир Трифонов – Blinded Through the Seasons/Lycoris

Юлий Диамандиев – Ex К.O.R.A

Rock Bar Download

20:30 часа

ATOLUKA BLUES CARTEL

Дами и господа, посрещнете Атолука Блус Картел – банда от града под тепетата, която определено ще намери място в Енциклопедията на Блуса.

Стъпят ли на сцената, веднага започва да ухае на класен Блус, който стига до всяка част на тялото и те кара да настръхнеш от кеф.

Атолука Блус Картел, които са сред най-желаните за участия в цяла България заради своята класа и уникалност, представиха авторски парчета и кавъри.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Paracosm – „Огън“ албум промо + Slathe @ Bar Fabric Пловдив

След кратък период на творческо затишие Paracosm се завръщат с втория си дългосвирещ албум – „Огън“. Втората част от историята представя квинтета в различна светлина без да изоставя фундаментите, изградени в дебютния им запис.

Концертът ще открие бандата Slathe – Алтърнатив / Гръндж група сформирана през 2022 в Пловдив. През 2024 пускат дебютния си албум „Distraction“.

Fabric Bar Plovdiv

20:00 часа

„Пазителят на есента“: авторско поетично четене на Елин Рахнев // Plovdiv Jazz Fest 2025

В сезона на светлите меланхолии, когато паяжините са законотворци на абсолютната

безтегловност, а канелата превзема листата на кестените и душите, джазът може да

звучи и така:

“Не зная как да се държа, когато ме обичат”

ПАЗИТЕЛЯТ НА ЕСЕНТА

на Елин Рахнев

е авторско поетично четене,

което не искате да пропуснете.

Вход свободен.

Bee Bop Café

18:00 часа

Julieta Intergalactica

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Learn more at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

https://soundcloud.com/julieta_intergalactica

https://littlebirdplace.com/…/julieta-intergalactica/

Клуб Фарго

21:00 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

Присъединете се към нас на 8 ноември (събота) за една незабравима вечер, изпълнена с музика и добро настроение с Benti Tres & Ann de Amor!

Bally Club

21:00 часа

09 ноември

Палечка

Mалко, колкото пръст момиченце, търси своето място в света. По трудния път към истинското щастие, тя открива колко са важни смелостта, милосърдието и приятелството.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Тайните на Централни гробища в Пловдив

Разхождали сме ви из римските останки в града, говорили сме си за османските сгради, за следосвобожденски Пловдив, за соц архитектура и монументално изкуство, за графити и стрийт арт. Този път сме ви приготвили нещо изненадващо. Каним ви в Траурен парк “Централен”.

Знаете ли колко интересни и важни личности са погребани на Централни гробища в Пловдив? Политици, общественици, артисти, опълченци и военни. Сигурни сме, че ще успеем да ви изненадаме с някои от имената, включени в разходката.

Знаете ли какви промени е претърпяло гробището след Чирпанското земетресение? Каква е съдбата на старите турски гробища? Къде е била старата църква “Св. Архангел Михаил”?

Заповядайте да се разходим заедно – траурният парк не е само място за скръб и раздяла, но и за спомен и почит.

Предварителното заявяване на присъствие е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото местата в групата са ограничени. Можете да запазите място чрез съобщение до Free Plovdiv Tour във фейсбук или на info@freeplovdivtour.com.

Вход автомобили зад спирката на бул. „Княгиня Мария Луиза“

14:00 часа

Концерт на децата от Art Voice Centre с пианист Иван Гърбачев

Джаз концерт на детско-юношеската вокална школа на една от най-добрите в тази област преподавателки в България – Руми Иванова, ни очаква в последния ден на Plovdiv Jazz Fest. Школата Art Voice Centre е била част от началния вокален път на много талантливи певци от различни жанрове. Възпитаниците на Руми Иванова неведнъж са показвали своята любов към джаза и тази година за четвърти път ще бъдат гости на съпътстващата програма на фестивала със самостоятелен концерт. Тези ежегодни концерти имат голямо значение и принос за инициативата на Plovdiv Jazz Fest да насочи вниманието на публиката към най-младите в джаза.

Децата от Art Voice Centre ще пеят в компанията на един от най-ярките джаз пианисти в Пловдив – Иван Гърбачев

Bee Bop Cafe

17:30 часа

