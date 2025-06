Какво да правим в Пловдив (06.06–12.06)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

06 юни

Ансамбъл Тракия и приятели

На сцената ще се срещнат едни от най-обичаните и талантливи изпълнители на българска народна музика – Ансамбъл „Тракия“, Оркестъра за народна музика на БНР и оркестър „Канарите“.

Завладяваща фолклорна феерия ще „разлюлее“ сцената на Античния театър в Пловдив, за да пренесе публиката в сърцето на българските традиции! Дългоочакваният концерт ще поведе пловдивчани и гости на града на едно незабравимо музикално пътешествие, изпълнено с богатството на българския фолклор.

Античен театър

19:00 часа

Националните финали на ББЛ 2025

Най-голямото събитие в календара на Българската баскетболна лига тази година ще се състои в Пловдив – град на древни битки, култура и страст, който отново ще бъде сцена на решителни сблъсъци – този път с баскетболна топка в главната роля!

8-те най-добри отбора в страната се изправят в директни елиминации за шампионския трофей и квота за НБЛ!

Очаква ви богата програма, тунизиращи напитки и специални клубни артикули, танцови състави и шоу програма, игри с публиката, награди и изненади, любими песни на Черно-бял Пловдив, специални гости.

Зала СИЛА

06.06. – 08.06.2025

Концепция 23

23 години създаваме концепции, творим, изграждаме характери. С любов към музиката, движението, ритъма. Толкова години го натискаме този ритъм – забързваме го, забавяме го. Но не можем да го спрем. Затова ще ви го покажем. Нашите спектакли са много специални за нас – за танцьорите ни, за хореографите, за целия екип. Правим го по единствен за страната начин – смесваме танцьори и концепции от различните градове, в които имаме зали. За да изкараме тоя ритъм, да го освободим.

Заповядайте на Concept 23 – танцовият спектакъл на The Center!

Ще танцуват всички – от най-малките ни възпитаници до най-големите ни ученици – всички напреднали, но и всички начинаещи, току-що докоснали се до магията, наречена танц.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Футбол: България – Кипър

Националният отбор на България ще изиграе контролна среща с Кипър на 6 юни на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. Двата отбора за последно се изправиха един срещу друг през ноември 2022 г. – отново в приятелски мач, когато “лъвовете” надделяха с 2:0 в Ларнака.

Стадион Христо Ботев

19:00 часа

JazzTopia

Музика- лудост, и огън, и рай!

Като изкуство на свободния дух, Джазът изразява желанието да бъдем автентични, да се отворим и покажем към другите. Той не иска да се вписвате в обществото. Защото Различното е хубаво. И ценно.

Нека заедно празнуваме свободата на ритъма, която само джазът може да даде..

Изключителните музиканти от България, Германия и Куба ще ви поведат на пътешествие чрез експлозивни импровизации.

Дондукова градина

06.06 – 08.06.2025

Трако-македонският свят: от ранната бронзова до римската епоха

През юни месец, имаме удоволствието да бъдем домакини на специална лекция от проф. д-р Драги Митревски – изтъкнат археолог и преподавател в университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония.

Темата, която той ще представи – „Трако-македонският свят: от ранната бронзова до римската епоха“, проследява културното и историческо развитие на един от най-интересните региони на Балканите, оформян от взаимодействието на различни културни общности през хилядолетията. Лекцията ще предложи поглед към важни исторически процеси, които разширяват разбирането ни за динамичните процеси в югоизточна Европа през древността.

Регионален археологически музей

18:00 часа

Кулинарна вечер с Бойчо Балабански@Контрабас

До всички почитатели на „петък без концерт“ в Контрабаса,

защото този петък ще е такъв.

Време е за кулинарни изкушения в готиния двор на бара! Време е за майсторската прясна паста на шеф Бойчо Балабански и опита от неговитите странствания из вкусна Италия.

Талиетели, макарончини, болонезе, капрезе, тирамису, бирамису, винченцо д’аморе

ооо вкуснотии солоре….

С такива разни термини ще боравим в петъка на първия юни, за да поразчупим езика на спагетите и разкършим бе ге моабетите.

Бар Контрабас

19:00 часа

ПЛОВДИВ! Игри и вино за необвързани – пролетни запознанства

Едно различно събитие за запознанства в група, което помага на свободни (необвързани) участници да разширят своята социална среда или да си създадат изцяло нова такава! На нашите събития можете да откриете както лични и професионални контакти и запознанства, така и нови приятелства, а защо не и нова любов

Nectar Creative Space

19:00 часа

„ГЛЕДАЙ ТИ“ – фестивал на пловдивските театрални школи 2025

Добре дошли на ТРЕТОТО издание на младежкия пловдивски театрален фестивал „ГЛЕДАЙ ТИ“ 2025

ПРОГРАМА:

06.06 19.30ч

Официална церемония по ОТКРИВАНЕ на фестивала.

В двора на театър „Хенд“

коктейли на най-якия театрален безалкохолен фестивален бар и

PARTY-то на DJ AzSumRado

7.06 и 8.06 (събота и неделя)

ВЪТРЕШНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

(школите играят ЕДИНСТВЕНО пред останалите участници)

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Пловдив, ГЛЕДАЙ ТИ

/спектаклите се играят за широка публика, ВХОД СВОБОДЕН/

Всяка вечер след края на последния спектакъл споделяме емоции, впечатления и приятелства на градинско party с музиката на DJ AzSumRado

09.06

18ч. ”Шекспир”- “Академия Опера”, Дани и Дани Русеви

20ч. “Нирвана”- ТШ “Чарли”, Ваня Паликопова

10.06

18ч. ”Дон Жуан се завръща от война”- ТШ към театър “А’парт”, д-р изк. Сашо Петков, играе се в театър “А’парт”

20ч. “Ние, нормалните” – УСТ „Европа зад кулисите“, д-р Танчо Агушев

21ч. “Гаф Бенд”- импро група “Гаф бенд”, Захарина Тонева и Георги Димов

11.06

18ч. ”Фрагменти от човечество” – Школа “Детски театър” към ЦПРЛ ОДК Пловдив, Лора Нейкова

20ч. „Чехов или „друго исках да кажа“- ТШ “Любен Гройс”, Ел. Хрант, Л. Колаксъзов, Ив. Папазова, С.Сърданов

12.06

18ч. ”Дворчето”- “ZiZi Art”, Милен Николов

20ч. ”Ромска сватба/ Romano bijav”- ТГ “Столивуд” към НЧ “Димитър Пешев” 1998

13.06

18ч. “Глупаци”- НГСЕИ, Д. Атанасов-Шърата

20ч. “Животни”- ТШ “Червени Носове” към театър “Хенд”, Ивомир Игнатов-Кени

14.06

12ч. Уъркшоп с Йордан Йосифов- кастинг платформа “SmartCast”- вход свободен

14ч. доц. Снежина Петрова представя Нов Български Университет- вход свободен

16ч. доц. д-р. Петър Одаджиев и актьорът Деян Донков представят ПУ “Паисий Хилендарски”- вход свободен

18.30ч. Уъркшоп “Слушай ти”- глас, дублаж озвучаване с Радо Игнатов – предварително записване и вход 10 лв

15.06

12ч. доц. д-р. Лора Мутишева представя НАТФИЗ “Кр. Сарафов”- вход свободен

14ч. Уъркшоп “Театралният актьор в обектив”- с актьора Димитър Маринов предварително записване и вход 25 лв

20.30ч. Закриване на фестивала

Концерт на пеещия актьор Стефан Вълдобрев – вход свободен за всички участници във фестивала.

Градски Куиз Турнир – 06.06.2025

Дойде време за куизът, който ще събере отборите на Quiz Master Show класирали се на предни позиции в генералните класирания на различните заведения!

Plovdiv Stage Park

20:00 часа

07 юни

Кученцето, което не можеше да лае

Музикална, тъжно-смешна приказка за едно съвсем малко кученце, оставено в торба, насред големия и непознат свят.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Духовни маршрути в Пловдив

Считан за един от най-старите градове в света, Пловдив е известен със своята древна история, архитектурно наследство и културно многообразие. В Пловдив могат да бъдат видени безброй исторически, археологически и културни забележителности, които са го превърнали в място, в което преплетени по уникален начин, си дават среща минало, настояще и бъдеще.

Маршрут: Главната улица на Пловдив – мястото ѝ в днешния ден на пловдивчани

Събота, 7 юни от 10:00 часа

Сборен пункт: подножието на пешеходния мост, от страната на Главната улица

Водач: д-р Стефан Шивачев

Lost in Hills 2025

Гмурнете се в атмосферата на Lost in Hills 2025 – мястото, където музиката, природата и хората стават едно: 3 музикални сцени с над 25 DJ-и, мултимедийно шоу, Vinyl Bazaar & Chill Zone, барове и зона за храна, охлаждаща система за жегите, DJ Contest – Play at Lost in Hills DJ, върхово озвучаване от Funktion-One, VOID & Ellectrica Sound.

Хълм Бунарджика

14:00 – 23:00 часа

Луда надпревара

Луда Надпревара е автомобилно зрелищно шоу със собственоръчно направени автомобили, в което целта е да си последния останал на ход. Събитието е под мотото „Спри агресията по пътищата, стани един от нас“. Ела в една контролирана среда и покажи как можеш да избягваш брутални удари чрез майсторско шофиране. В надпреварата могат да се включат всички, които имат свидетелство за правоуправление и са запознати с правилата и регламент на „Луда Надпревара“. В зрелищното шоу можете да видите професионални каскадьори от страната и чужбина как дрифтират, карат на задни гуми, скокове с мотори, огнена бомба, в която автомобил преминава и пламва целия в огън, боулинг с наредени автомобили, които се разхвърчават като топки за боулинг и чудовищен джип, който преминава през автомобили като през масло.

Район Тракия, паркинг Скобелева майка

07.06 – 08.06

16:00 часа

Моят път с Карлос Насар

Спортист номер 1 на България за 2024 година Карлос Насар кани феновете си на вдъхновяваща среща в Пловдив, по време на която той ще сподели своята лична история на успеха – от първите си стъпки в спорта до върха на световната сцена. Олимпийският, световен и европейски шампион в категория до 89 кг ще разкаже за предизвикателствата, успехите и уроците, които е научил по пътя си.

Зала Колодрума

18:00 часа

Работилница „Съкровища в кутия“ – Горгона Медуза

Вдъхновени от древните митове, ще разкажем на децата историята на страховитата горгона Медуза и смелия герой Персей.

Малките участници ще търсят образите на Медуза в музея, а след това ще украсят своя собствена глава на горгона – оригинален и вдъхновяващ сувенир за дома. А защо някой би искал да има изображение на тези страшни чудовища? Отговорът ще открием заедно в работилницата!

Регионален археологически музей

10:30 – 12:30 часа

Без кръв

едноименния роман на Алесандро Барико

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Отблизо

От Патрик Марбър

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

FIAP лауреати за 2024 г. – Ежегодна благотворителна изложба на FIAP лауреатите в Пловдив!

Скъпи фенове на световната фотография,

На 7-ми юни ще открием общата изложба на четирима български фотографа защитили своите EFIAP нива през миналата 2024 г. Това е поредната група български творци лауреати на тези най-високи артистични признания, а ето кои са те:

1. Минко Михайлов, EFIAP/p;

2. Димо Христев, EFIAP/b;

3. Константин Зайков, EFIAP/b;

4. Красимир Кънев, EFIAP/b

NèctAr Creative Space

16:00 часа

MINI GIZZ FILM FEST

Изненадите около първата визита на King Gizzard And The Lizard Wizard в България продължават! Каним ви на ЧЕТИРИ специални прожекции на невероятни филми, свързани с алтернативната музика в Дом на киното LUCKY CINEMA!!!

7.06

Ще открием нашия „pre-party“ ден с прожекция на „Добрина“ (2020), реж. Тони Шнитер.

Филмът документира процеса по записите на албума „Успех“ на пловдивската група ТДК. Единадесет души за две седмици в читалище в средата на нищото, или както биха писали българските медии, ако се интересуваха от подобни неща – „група наркомани свири метъл музика на село“. По-важните сцени включват показно за правене на салата, среща на канадски продуцент с български фолклорен събор, спонтанно осиновяване на котка и среднощно нападение на средновековна църква.

Начало: 19:30

Билет: 15 лв.



8.06

Преди първия концерт на King Gizzard, тази неделя, Ви каним на една от първите прожекции на чисто нов филм, който всички фенове на музиката в България очаквахa с нетърпение!

„Radio Africa“ е първият български филм за африканската музика! След премиерата в София, прожекцията в Пловдив ще бъде първа за филма!

За първи път местна продукция събира африкански и български артисти, които да разкрият своята визия за тази музика в интервюта и изпълнения на живо. Филмът има за задача да представи тази сцена в развитие, като част от междукултурния обмен, в който България неизменно участва в последните години.

Един филм за почитателите на африканската музика, както и за онези, които тепърва ще се запознаят с богатството и разнообразието на тази култура.

Филмът е дело на Стефан Стефанов и Давид Вълков, а в него участват:

Вию Фарка Туре, Бубакар Траоре, Басеку Кояте, Нура Минт Сеймали,

The Smile Trio, DJ Marcon&Palo Santos, Мария Коса, Деян Петров и други.

Начало: 17:00

Билет: 15 лв.



9.06

В понеделник, преди втория концерт на магьосниците от Мелбърн, ще се насладим на историята на алтернативните титани IDLES.

„Don’t Go Gentle“ е филм за намирането на сила в уязвимостта. Той проследява британската група IDLES по техния път през приятелство и съперничество, докато търсят своето място в един силно поляризиран свят, неочаквано вдъхновявайки и обединявайки международна общност по пътя си.

Начало: 17:00

Билет: 15 лв.



10.06

В последния ден каним всички фенове на британската алтернативна група MOGWAI за едно същинско приключение на сетивата!

„If The Stars Had A Sound“ е документален филм, проследяващ независимата шотландска група Mogwai от създаването им до наши дни.

В продължение на 25 години и 10 студийни албума – използвайки мощни и гротескни звуци, смесени с финес и грация – Mogwai дефинират свой собствен музикален жанр и изграждат лоялни последователи, оставайки верни на звука и на своите корени. Филмът ни отвежда на пътешествие от самото им начало, в средата на 90-те години, до продуцирането и репетициите на десетия студиен албум на групата в родния им град Глазгоу, Шотландия, през 2020 г. – албум, създаден по време на карантината. Въпреки че в началото е изглеждало невъзможно, групата успява да създаде нещо историческо.

Начало: 17:00

Билет: 15 лв.

Lucky Дом на киното

ТОТАЛШТЕТА И ОГНЕБЕСГУР В ПЛОВДИВ @BeeBopCafé

Тоталштета и Огнебесгур с дългоочакван концерт на 07 юни в @beebopcafe Пловдив.

Аз живея на пътя

Аз възпитавам дебили

Благодаря Ви, много сте мили

Изящни, неповторими

Дечица в колата

И всички са пили

Bee Bop Café

20:00 часа

Mazetto Grooves at Bally Club

На 7-ми юни #BallyClub ще бъде домакин на едно незабравимо парти, където зад пулта ще застанат: .Paff, Big Tony, Shishkaveli

Очакват ви за бийтове, уникален саунд и атмосфера, която само Mazetto Grooves може да предложи.

Bally Club

21:00 часа

Julieta Intergalactica

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Have a listen at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Клуб Фарго

21:00 часа

АФТЪРПАРТИ – KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

КЪДЕ Е АФТЪРА? В Петното на Роршах сме подготвили подобаващо продължение на вечерта с групи, които смятаме, че отразяват пост-концертното настроение!

Още музика, още хубави напитки, още танци…

Петното на Роршах е място с 25 годишна история. Това уютно пространство в Капана не е просто бар, а истинска институция.

07.06 – Comasummer

Ден преди тридневния фест на KGLW, те ще зададат темпо на нашето пътуване на гърба на австралийския гущер…

Comasummer е psych/garage rock група, създадена през 2014 г. в София. Започва като дуо ипрераствa в екип от пет души. Те умело смесват психеделичен, гаражен и пустинен рок с шугейз, генерирайки звукова амалгама, която след слушане изпълва ума.

08.06 – A Zero Artefact

A Zaro Artefact – Mеждународно трио, с вдъхновение от древни мелодии, народни приказки, хард рок и духовни практики, вдъхвайки усещане за ориента с музиката си, който няма как да мине незабелязан.

09.06 – Dury Dava

Dury Dava е група от 5 души, създадена през 2016г. Тяхната музика обхваща няколко жанра, отдавайки почит психеделията от 60-те и краутрока от 70-те, смесвайки елементи от гръцко-турските музикални традиции с особените сложни ритми и народни танци с пънк послевкус.

10.06 – Bassy Glasa

Bassy Glasa – както винаги, всичко претърпява своя край. Нашият ще бъде точно както се усещат юнските нощи – меланхоличен, но тайно обещаващ този момент никога да не свърши. Заедно с трип-хоп, ню-джаз дуото ще посрещнем финала на нашето тридневно приключение с KGLW, изпращайки един момент в нашата история.

Петното на Роршах

08 юни

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Life Lines

Запечатани мигове, рефлексии по пътя към себе си, извървян от артиста във важен, интересен и пълен със споделяне етап от живота му, са мултиплицирани във фини метафорични текстови послания, изпълнени с радост, болка, любов и човечност.

Думите са вплетени в елегантни музикални линии, които ни повече, ни по-малко, заедно тежат с онази сила, която е възможна само от смесването на поезия и музика. Звуковата картина съпътстваща текста, на пръв поглед доминиращ в проекта, е замислена в деликатна фузия, между акустичен звук на пиано, контрабас, ударни инструменти, виолончело и флюгелхорн, ситуиран в интересен електронен амбиенс.

Петър Салчев – музика, текст

Костас Магинас – електроника, китари и аранжименти

Адам Сиагас – електро амбиенс

Росен Захариев – тромпет, перкусии

Петя Иванова – текст, редакции, вдъхновение

Първо студио на радио Пловдив

20:00 часа

King Gizzard & The Lizard Wizard

Австралийската психеделик рок група King Gizzard & The Lizard Wizard идва в България за три зашеметяващи концерта на едно уникално място – Античния театър на Филипополис.

8, 9, 10 юни 2025 — Пловдив, България, Античен театър

Един от най-добре запазените древни театри в света ще бъде домакин на три фантастични нощи за концертите на една от най-енергичните и мултижанрови групи, известни с продуктивността си, еклектичния си музикален стил и фантастичните си изпълнения на живо.

Музиката на групата обхваща широк спектър от жанрове, включително психеделичен рок, гаражен рок, прогресив рок и хеви метъл. Те са особено известни с експерименталния си подход, често смесващ елементи от различни жанрове в албумите си.

Не пропускайте възможността да видите това енергично и завладяващо живо изпълнение, включващо продължителни импровизации и визии в обстановката на Античния театър!

Античен театър

King Gizzard & The Lizard Wizard Pre-Party [XRaydio]

Тази седмица ни очакват три взривоопасни дати, в които Австралийската рок група King Gizzard & The Lizard Wizard ще излязат на сцената на Античен театър Пловдив [08.06, 09.06 и 10.06]!

Във всеки от тези дни, преди концертите, Bee Bop Café кани всички фенове на бандата да подгреят между 16:00 и 20:00ч. в клуба на по ледено питие

Между 8 и 10 юни в Bee Bop Café ще звучи най-доброто от пловдивското независимо XRaydio, както и ще откриете емблематичния му мърч.

Освен студеното пиво и маниашкия саундтрак по време на трите пре-партита, феновете на King Gizzard & The Lizard Wizard ще могат да разговарят и да предложат своя уникален fan-made merch.

На събитието ще може да сдобиете с оригинален плакат с кауза [визията от корицата], създаден специално за Пловдивския meet-up от @bywibi и @thewickedwitchofwoo. Фен-арт постерът е в строго лимитиран тираж, а приходите от продажбата му отиват за добра кауза.

Bee Bop Café

08.06 – 10.06. 2025

16:00 – 20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.