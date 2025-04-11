АктуалноГласовеГрадътИзбор на редактораКултураМненияНовини

Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:51ч, петък, 11 април, 2025
68 1 152 1 минута
Дърветата, които са под опасност да бъдат премахнати

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.

Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.

Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.

Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.

Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията:

Петиция събира подписи против застрояването на двора на Хуманитарна гимназия

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:51ч, петък, 11 април, 2025
68 1 152 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

68 коментари

  1. Сайт для женщин https://golosiyiv.kiev.ua которые ценят себя и своё время: полезные статьи о моде и уходе, психологии, детях, отношениях, работе и хобби. Подборки идей, гайды, чек-листы и вдохновляющие истории. Помогаем находить баланс между заботой о других и заботой о себе.

    Отговор

  2. Актуальные новости https://ukrmedia24.com.ua Украины и мира в одном месте: главные события дня, обзоры, комментарии экспертов, репортажи и эксклюзивные материалы. Политика, экономика, технологии, культура и спорт. Быстро, достоверно и удобно для ежедневного чтения.

    Отговор

  3. Новости Украины https://ukrinfo24.com.ua и мира: оперативная информация, разбор ключевых событий, интервью, репортажи и аналитика. Только проверенные источники и объективная подача. Будьте в курсе того, что происходит в стране и на международной арене прямо сейчас.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина