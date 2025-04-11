Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.

Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.

Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.

Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.

Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията: