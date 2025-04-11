Ето как ще изглеждат новите обеми в Хуманитарната гимназия

Голяма част от двора на Хуманитарната гимназия ще бъде застроена, като заедно с това ще бъдат унищожени около 15 вековни дървета. Това се вижда от публикувани визуализации на бъдещото застрояване с два нови обема в гимназията, планирани от местната власт, но срещу които много граждани протестират.
Визуализациите бяха публикувани в социалните мрежи в профила на Чило Попов, който бе кандидат за кмет на район „Централен“ от коалицията ПП-ДБ на последните избори, и изработени съвместно с Боян Юруков.
Фасадите от север и запад ще бъдат изцяло закрити, а над 15 вековни дървета ще бъдат премахнати, пише Чило Попов в своята публикация. Според него със застрояването на двора няма гаранция, че децата, които ще преминат на едносменен режим ще имат достатъчно място на открито – въпреки уверенията от общината, че дворът е достатъчен.
Според отговор от местната власт, строителството няма да засегне и наличната растителност – което, според визуализациите на Чило Попов и Боян Юруков, не е вярно, тъй като точно на предвиденото петно за строеж се намират повечето от големите дървета в двора.
Припомняме, че петиция събира подписи против този строеж и в подкрепа на възможността Община Пловдив да премести предвиждания учебен корпус в съседен на гимназията общински терен (в момента паркинг) и подобен терен до него със сграда, изпълнявала образователни функции в миналото. Вижте пълния текст на петицията:
21 коментари
I casino crypto https://crypto-casino-it.com sono piattaforme online che utilizzano valute digitali per transazioni rapide e sicure. Permettono di vedere in pratica i vantaggi della blockchain: trasparenza dei processi, assenza di intermediari, trasferimenti internazionali agevoli e un’interfaccia moderna, pensata per un’esperienza tecnologica degli utenti.
Casino utan registrering https://casino-utan-registrering.se bygger pa en snabbare ide: du hoppar over kontoskapandet och gar direkt in via din bank-ID-verifiering. Systemet ordnar uppgifter och transaktioner i bakgrunden, sa anvandaren mots av en mer stromlinjeformad start. Det gor att hela upplevelsen far ett mer direkt, tekniskt och friktionsfritt upplagg utan extra formular.
A cozy hotels in Kolasin Montenegro for mountain lovers. Ski slopes, trekking trails, and local cuisine are nearby. Rooms are equipped with amenities, Wi-Fi, parking, and friendly staff are available to help you plan your vacation.
Безопасный кракен сайт показывает актуальные адреса во всплывающем окне при каждом входе для информирования о рабочих точках доступа.
Новинний портал Ужгорода https://88000.com.ua головні події міста, політика, економіка, культура, спорт та життя городян. Оперативні новини, репортажі, інтерв’ю та аналітика. Все важливе про Ужгород в одному місці, зручно з телефону та комп’ютера.
Top Stories: https://kvoa.marketminute.com/article/abnewswire-2025-12-4-the-ultimate-guide-to-buying-facebook-advertising-accounts-what-must-be-known
Нужна работа в США? курс диспетчера грузоперевозок в сша для новичков : работа с заявками и рейсами, переговоры на английском, тайм-менеджмент и сервис. Подходит новичкам и тем, кто хочет выйти на рынок труда США и зарабатывать в долларах.