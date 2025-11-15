Доброволци почистиха Сахат тепе и засадиха 100 дървета

100 нови дървета – копривки, дъбове, борове и ясени бяха засадени на Сахат тепе при доброволческа акция днес. При инициативата стриктно бяха спазени определените от „Градини и паркове“ места за всеки отделен вид след предварителна оценка кое място е най-подходящо за кое отделно дърво. Около басейна на площадката на хълма бяха засадени иглолистни дръвчета.

В акцията се включиха деца, които оцветиха къщички за птици, а след това доброволци ги монтираха на определи за целта места. Догодина акциите ще продължат и по други тепета. Инициативата е част от по-мащабната кампания „Зеленото сърце на Пловдив“ (Plovdiv Green Hearth), в която сдружение „Бизнесът за Пловдив“ и район „Централен“ обединиха усилията си по възстановяване на хълма в началото на годината.

„Нека всички да запретнем ръкави и да направим града си по-хубав. Това е целта – без много фанфари, без много публикации, без много излишна слава да направим града си по-хубав. Тези здрави пейки, които виждате тук, са направени от една от нашите компании, доказали се през десетилетията, че не могат да бъдат счупени, откраднати, развалени. Ще продължим и това да правим. Искам специално да благодаря на район „Централен“ в лицето на г-н Стаменов, за изключителната съпричастност и желание за преодоляване на всякакви препятствия, за да се случат нещата“, заяви Румен Цонев от сдружението „Бизнесът за Пловдив“.

Районният кмет Георги Стаменов добави: „По времето на Божидар Здравков – кмет на Пловдив, започва облагородяването на хълмовете. Всичко това, което днес познаваме като инфраструктура – с пътечки, стъпала, с напоителни системи, с озеленяване, е благодарение труда на всички пловдивчани. Вярвам и съм убеден, че в следващите години растителността както на Данов хълм, така и на Бунарджика, и на Младежки хълм, ще бъде подновена и ще се гордеем, че наистина сме направили нещо за всички пловдивчани и за имиджа на нашия град“.