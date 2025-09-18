Дружество на пловдивските художници (ДПХ)кани пловдивчани и гостите на града на откриването на самостоятелната изложба на художника СВЕТОСЛАВ ЕМАНДИЕВ на 20 септ., от 18 ч., в Културен център „Радио Пловдив“!

Светослав Емандиев е роден на 7 октомври 1955 г. в София. Завършва Гимназия по приложни изкуства, специалност Дърворезба, след което следва в Националната художествена академия. По повод 100-годишнината от създаването на столично училище през 1984 г. младият творец изработва голямо резбарско пано, посветено на делото на Светите братя Кирил и Методий. През 1991 г. е поканен да представи свои творби в Германия, където впоследствие прави редица изложби. Дипломната му работа „Спирала на живота“ с размери 380х175см е закупена от кметството в Пютлинген, Германия и досега украсява културната галерия на града. Същата година му е предоставено ателие за работа в немската провинция Саарланд, в което той развива активно творческа дейност. Следват изложби в Орво и Сен Мишел сюр Орже, Франция, както и в други градове на Германия.

Талантът му е забелязан и оценен от абатството Himmerod, където по молба на абата изработва уникален по рода си модел на манастира Химерод, реставрира олтарна стена и абатски трон от 18 в., прави десетки пейзажи на обителта и околностите й. Освен това е поканен да нарисува няколко портрета за епископската галерия в Трир и редица архитектурни пейзажа от града.

През 2007 г. художникът реализира свой авторски проект в образователна програма в Ещернах под патронажа на Министерството на културата на Люксембург. Участва в множество изложби и арт фестивали в Люксембург, печели награди и популярност. Така започва наситеният с произведения и събития творчески период на Светослав Емандиев в Ещернах – картини, дърворезби, скулптури и скулптурни портрети и много други произведения на изкуството. Взема участие в различни изложби, прави съвместни изложби с творци от региона. А през 2023 г. със съдействието на културното министерство на Люксембург, в Ещернах в Градския културен център „Trifolion“ е организирана ретроспективна изложба на автора, в която са представени всички направления, в които той твори през последните години – живопис, дърворезба, скулптура, скулптурен портрет.

Неговото мото в живота е „Човечността е най-висшето изкуство.“

