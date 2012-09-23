Денонощно охраняват за Алпин Рено в Пловдив
Най-старата, най-тежката и най-екзотичната коли в България се събраха под тепетата на ретро парад
Най-старата, най-тежката, най-дългата и най- екзотичната. Тези най и още 53 ретро коли бяха в Пловдив по повод 20-годишнината на Автомобилен клуб Ретро. Патронът на празника беше кметът Иван Тотев, а водещият Део припомняше мотото на юбилея „Не карай пил”. Парадът от стари автомобили започна от панаира и финишира на площада пред Военния клуб. Една след друга се бяха подредили истински прелести на автомобилостроенето през годините.
Най-старата кола в шествието бе от 1902 година, марка Форд Т от САЩ. Има специално нает механик, който единствен може да управлява колата и единствен се грижи за нея. Ретро возилото е поставяло Световен рекорд. Притежателят й се казва Тодор Делянков и е от Поморие.
Най-тежката кола е 2500 килограма от 1960 година и е собственост на Антон Костадинов. Лъскавият и огромен звяр, въпреки тежестта си, изглежда много елегантно.
Линкълн Континентъл на Форд бе най-дългата кола на изложението. Лимузина, която се разстила в 5,85 сантиметра е направена от благородна дървесина, оборудвана с радио, телефон, диктофон и климатик. Реставрацията й е отнела 2 години. Най-екзотичният експонат на две гуми бе единственият в България Сингер Боуг от 1965 година, а горд собственик е пловдивчанинът Иван Неделев. Най- много фенове сред зяпачите събра копие на колата на футболната легенда Гунди, собственост на Кирил Николаев.
Най-охранявано се оказа возилото Алпин Рено , правено на базата на Алпин А110 в Пловдив в периода 1967-1969. Притежателят й
Най-тежкатаКеворк Махитарян я държи в подземен гараж и има денонощна охрана. През последните 10 години рядко я кара и често споменава в разговор гордо за притежанието си в гаража. Много хора са искали да я купят от него, а най-високата сума, която са му предлагали е 80 хил. лева. Стойността, на която той я оценя е 100 хиляди евро.
Копие на колата с която е загинал Гунди
Най-дългата
Алпин Рено
Кеворк Махитарян с колата си
Най-старата
