Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници. Все още новината не е потвърдена лично от Добрев или партията.

Делян Добрев има вече 20-годишна политическа кариера в редиците на ГЕРБ. Той е дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013). Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.

Според членове на партията и политически анализатори, напускането на Добрев е знак за сериозна вътрешна криза в ГЕРБ, при това в навечерие на важните парламентарни избори.