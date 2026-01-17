Вижте пълната програма за днес 17 януари 2026 година
Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново си припомня онзи заряд, който превърна културата в споделено преживяване и начин на живот. Тържествата започнаха снощи и ще продължат до неделя – 18 януари 2026 г., включително. Централната градска част се превръща в жива сцена с фестивала „Пловдив си ти“ – три дни музика, изкуство и срещи извън рамките на обичайното градско ежедневие.
Събитията обхващат улици, площади, подлези, музеи и културни пространства, които оживяват с четири открити музикални сцени, концерти, DJ сетове, видео и арт инсталации, детски събития и разнообразни културни активности. Посланието е ясно – културата не е само на сцена, тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.
Официалното откриване беше в петък вечерта в Подлез „Археологически“, където видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата, разказва визуално за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.
Акценти от програмата за днес, 17 януари
Музикални сцени
Площад „Стефан Стамболов“
13.00 ч. – Проектът „Теодосий Спасов и приятели“ ще бъде част от музикалната програма на Градски фестивал „Пловдив си ти“.
15.00 ч. – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. Сцената на пл. „Стефан Стамболов“ ще се изпълни с музика, усмивки и песни, които знаем наизуст – „Рай“, „Бряг с цвят най-зелен“, „По-полека“ и още.
17.00 ч. – Концерт на Графа. Очаква ни концерт, който събира в едно качествен поп звук, дълбока емоция и неподражаемия стил, с който Графа ни радва вече повече от 30 години. Пловдивската публика ще има удоволствието да изпее в един глас песни, превърнали се в саундтрак на едни от най-хубавите ни моменти.
19.30 – 23.00 ч. – DJ сетове с DJ Димо, ALX. CUE и Milen DJ. Сцена „Ядрото“, Капана. Артистичното сърце на Капана започва да пулсира по нов начин. DJ Димо застава зад пулта на сцена „Ядрото“, която се превръща в място, където музиката говори сама, а градът се движи в един общ ритъм. Качествен сет, неподражаема енергия и вечер, в която просто се оставяме на звука.
Музеи и галерии
Посетителите могат да разгледат:
– Епископската базилика
– Регионалния етнографски музей – Музея на ютията
– Природонаучния музей
Други събития
В Дондуковата градина ще се проведе инициативата „Кулинарията – традиция с усмивки“, която съчетава вкус, традиция и добро настроение.
11:00 – 11:30 – Официално откриване
11:30 – 13:30 – „Науката vs Занаятчийството“ – Кулинарен двубой с участието на доц. Цветана Гогова (УХТ – Пловдив) и майстор Георги Лефтеров-Майстора (Асоциация на пекарите)
14:00 – 15:00 – „Послания в хляба“ – Демонстрационна лекция за значението на украсата при питите
15:00 – 16:30 – „Тестена надпревара” – Състезание на база наученото, с отличия за: най-красива питка, най-добър екип, най-оригинална идея и награда на публиката
16:30- 17:30 – „Как се подрежда масата и кой прибор за какво се използва“ – Демонстрация за деца и възрастни
17:30 – 18:30 – „Познай зърното“ – Куиз игра за деца с награди
18:30 – 20:00 – „Цветна магия от тесто“ – Рисуване и оцветяване на солено тесто
Входът за всички събития е свободен. Сцената е градът, а поканата е към всички – жители и гости – да се срещнем, да споделим и да празнуваме Пловдив такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и вдъхновение.
Пълната програма с всички активности по часове можете да откриете на сайта plovdiv2019.eu.
Регионалният природонаучен музей – Пловдив се включва в организирания от Фондация Пловдив 2019 градски фестивал „Пловдив си ти“.
Фондацията предоставя финансова подкрепа за тридневното събитие на Природонаучния музей – Фестивал „Огън и лед“. Музеят организира разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито.
Ето програмата в музея за днес 17.01.2026 (събота):
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
11:15 ч. – Представяне на детската книжка „Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала „Планетариум“.
Ще говорим за най-студеното място на Земята – Антарктида, а „Българознайко“ ще Ви преведе през Ледения континент в Планетариума на музея! Авторът на поредицата Виктория Петкова, член на Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България), ще запознае децата с пътешествието на Българознайко в Антарктика и Космоса, с най-старата подводна вкаменена гора и ще разкаже за приключенията на българските учени в Антарктика. Какво още ще научат децата: • Как и защо Българознайко стъпва на континента • Удивителни факти за природата и животните на Антарктида • Как можеш да станеш антарктически турист • Ще видят кадри на замръзнала храна в Антарктика • Ще научат за Фритьоф Нансен и кораба „Фрам“. А най-любопитното: Децата ще имат възможност да докоснат истински камък от Антарктида, перо от пингвин, антарктически буболечки, а с помощта на орехова черупка ще разберат как Нансен изобретява кораба „Фрам“ и спасява хиляди човешки животи.
17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба „Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.
Изложбата представя 20 фотографии, заснети по време на мисията на Антарктида, част от 33-тата Българска антарктическа експедиция с участие на специалисти от Природонаучния музей в Пловдив. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Музея до 27.02.2026 като част от експозицията в зала „Ботаника“.
18:00 ч. – Огнен спектакъл „Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.
Артистите от Фондация Повелители на мечти ще пренесат зрителите в един магичен огнен свят с въздействаща музика и красив танцов пърформанс, съчетаващ умело всички похвати на изкуството с огън.
3 коментари
Началствата от ГЕРБавата лидерска партия (с Кръстник!) и тяхната придворна КлептоКрация изкуствено напомпват Официални, Официозни и Одиозни ВЪЗТОРЗИ за отвличане на вниманието от кражби и неуредици.
Превъзнасянето как от 2019 насам Пловдив бил живнал и дрън-дрън е плоска ЛЪЖА издаваща и невежество: ЕСК’2003 заедно с град Грац сме били за първи път и това даже не се помни… А в 2019 което БАЯ ПОМНИМ е как дечицата бяха накарани да възпяват че са „ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“, а не просто момченца и момиченца.
Чудо голямо = ЕСК е полуофициално мероприятие без никаква реална стойност -като гугнеш виждаш безкраен безсмислен списък.
ЗА ГРАДА ВАЖНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАДЕ НОВА НЕПОТРЕБНА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА ФАБРИКА ЗА ИЗГ7ЗИЦИ ЗА ЗДРАВИ ДРУГАРИ КУЛТУРтрег… културоЛОЗИ (КУЛТУРИСТИ И КУЛТУРИСТКИ С ТЕХНИТЕ КУЛТУРИСТЧЕТА)
Архео’Кул’Туристът на ЗИКО докога?
17:55ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 17:55ч
Само като го видиш и чуеш плиткия словоохотлив Архео-Кул-Турист ПП останал от баскетБОЛНИЯ мозъклия ти става ясно защо и как и докога сме на такова дере… състояние:
КОРАБЪТ ПЪТУ… ПОТЪВА ПРАВИЛНО!
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ НА ЛЕЯРНАТА ЗА ЧУГУНЕНИ БУЦИ „награда пловдив“ търпят допълнителни натоварвания за нови категории (Танго отделно от Валс); както и СТОМАНОБЕТОНОВИ АНТИЧЕСКИ КОЛОНАДИ В ЙОНИЙСКИ СТИЛ
ПОСМЕШИЩЕ
18:01ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 18:01ч
за грамотните посетители стана горкият ни Град…
Ваня (бивш Ваньо?)
18:15ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 18:15ч
КАТО СЕ ТОЛКОВА ФЪЧКАТ КОМПЛЕКСАРИТЕ -ГЕРБ- ЗАЩО СЕ РАЗСЕЙВАТ, ЧЕ ГРАДЪТ Е БИВАЛ ЕСК’2003…?
ЗАЩОТО Е БИЛ ПРЕДИ КЛЕПТОКРАТИТЕ ДА СЕ НАМЕСТЯТ В КОМФОРТНАТА МНОГОМИЛИОННА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА „СЕЛСЪВЕТ“?
ЕТО ГО СПИСЪКА:
ГЕРБавият г-н индж. Иван ТОТЕВ (ИМПЕРИАЛистът) изкомандва дечицата
ПОД СТРОЙ ДА СКАНДИРАТ:
„НИЕ СМЕ ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“
С почит, Петя, бивш Петьо
пак пари за глупости да усвояваме
