Вижте пълната програма за днес 17 януари 2026 година

Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново си припомня онзи заряд, който превърна културата в споделено преживяване и начин на живот. Тържествата започнаха снощи и ще продължат до неделя – 18 януари 2026 г., включително. Централната градска част се превръща в жива сцена с фестивала „Пловдив си ти“ – три дни музика, изкуство и срещи извън рамките на обичайното градско ежедневие.

Събитията обхващат улици, площади, подлези, музеи и културни пространства, които оживяват с четири открити музикални сцени, концерти, DJ сетове, видео и арт инсталации, детски събития и разнообразни културни активности. Посланието е ясно – културата не е само на сцена, тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.

Официалното откриване беше в петък вечерта в Подлез „Археологически“, където видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата, разказва визуално за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.

Акценти от програмата за днес, 17 януари

Музикални сцени

Площад „Стефан Стамболов“

13.00 ч. – Проектът „Теодосий Спасов и приятели“ ще бъде част от музикалната програма на Градски фестивал „Пловдив си ти“.

15.00 ч. – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. Сцената на пл. „Стефан Стамболов“ ще се изпълни с музика, усмивки и песни, които знаем наизуст – „Рай“, „Бряг с цвят най-зелен“, „По-полека“ и още.

17.00 ч. – Концерт на Графа. Очаква ни концерт, който събира в едно качествен поп звук, дълбока емоция и неподражаемия стил, с който Графа ни радва вече повече от 30 години. Пловдивската публика ще има удоволствието да изпее в един глас песни, превърнали се в саундтрак на едни от най-хубавите ни моменти.

19.30 – 23.00 ч. – DJ сетове с DJ Димо, ALX. CUE и Milen DJ. Сцена „Ядрото“, Капана. Артистичното сърце на Капана започва да пулсира по нов начин. DJ Димо застава зад пулта на сцена „Ядрото“, която се превръща в място, където музиката говори сама, а градът се движи в един общ ритъм. Качествен сет, неподражаема енергия и вечер, в която просто се оставяме на звука.



Музеи и галерии

Посетителите могат да разгледат:

– Епископската базилика

– Регионалния етнографски музей – Музея на ютията

– Природонаучния музей

Други събития

В Дондуковата градина ще се проведе инициативата „Кулинарията – традиция с усмивки“, която съчетава вкус, традиция и добро настроение.

11:00 – 11:30 – Официално откриване

11:30 – 13:30 – „Науката vs Занаятчийството“ – Кулинарен двубой с участието на доц. Цветана Гогова (УХТ – Пловдив) и майстор Георги Лефтеров-Майстора (Асоциация на пекарите)

14:00 – 15:00 – „Послания в хляба“ – Демонстрационна лекция за значението на украсата при питите

15:00 – 16:30 – „Тестена надпревара” – Състезание на база наученото, с отличия за: най-красива питка, най-добър екип, най-оригинална идея и награда на публиката

16:30- 17:30 – „Как се подрежда масата и кой прибор за какво се използва“ – Демонстрация за деца и възрастни

17:30 – 18:30 – „Познай зърното“ – Куиз игра за деца с награди

18:30 – 20:00 – „Цветна магия от тесто“ – Рисуване и оцветяване на солено тесто

Входът за всички събития е свободен. Сцената е градът, а поканата е към всички – жители и гости – да се срещнем, да споделим и да празнуваме Пловдив такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и вдъхновение.

Пълната програма с всички активности по часове можете да откриете на сайта plovdiv2019.eu.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив се включва в организирания от Фондация Пловдив 2019 градски фестивал „Пловдив си ти“.

Фондацията предоставя финансова подкрепа за тридневното събитие на Природонаучния музей – Фестивал „Огън и лед“. Музеят организира разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито.

Ето програмата в музея за днес 17.01.2026 (събота):

11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“

10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.

11:15 ч. – Представяне на детската книжка „Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала „Планетариум“.

Ще говорим за най-студеното място на Земята – Антарктида, а „Българознайко“ ще Ви преведе през Ледения континент в Планетариума на музея! Авторът на поредицата Виктория Петкова, член на Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България), ще запознае децата с пътешествието на Българознайко в Антарктика и Космоса, с най-старата подводна вкаменена гора и ще разкаже за приключенията на българските учени в Антарктика. Какво още ще научат децата: • Как и защо Българознайко стъпва на континента • Удивителни факти за природата и животните на Антарктида • Как можеш да станеш антарктически турист • Ще видят кадри на замръзнала храна в Антарктика • Ще научат за Фритьоф Нансен и кораба „Фрам“. А най-любопитното: Децата ще имат възможност да докоснат истински камък от Антарктида, перо от пингвин, антарктически буболечки, а с помощта на орехова черупка ще разберат как Нансен изобретява кораба „Фрам“ и спасява хиляди човешки животи.

17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба „Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.

Изложбата представя 20 фотографии, заснети по време на мисията на Антарктида, част от 33-тата Българска антарктическа експедиция с участие на специалисти от Природонаучния музей в Пловдив. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Музея до 27.02.2026 като част от експозицията в зала „Ботаника“.

18:00 ч. – Огнен спектакъл „Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.

Артистите от Фондация Повелители на мечти ще пренесат зрителите в един магичен огнен свят с въздействаща музика и красив танцов пърформанс, съчетаващ умело всички похвати на изкуството с огън.