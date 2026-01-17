АктуалноАртБългарияГрадътКултураНовини

Пловдив празнува с дълъг уикенд годишнината от Европейска столица на културата

09:33ч, събота, 17 януари, 2026
Вижте пълната програма за днес 17 януари 2026 година

Седем години след като Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата, градът отново си припомня онзи заряд, който превърна културата в споделено преживяване и начин на живот. Тържествата започнаха снощи и ще продължат до неделя – 18 януари 2026 г., включително. Централната градска част се превръща в жива сцена с фестивала „Пловдив си ти“ – три дни музика, изкуство и срещи извън рамките на обичайното градско ежедневие.

Събитията обхващат улици, площади, подлези, музеи и културни пространства, които оживяват с четири открити музикални сцени, концерти, DJ сетове, видео и арт инсталации, детски събития и разнообразни културни активности. Посланието е ясно – културата не е само на сцена, тя е навсякъде около нас. Защото Пловдив си ти.

Официалното откриване беше в петък вечерта в Подлез „Археологически“, където видео инсталация, посветена на седмата годишнина от Европейска столица на културата, разказва визуално за пътя, емоциите и смисъла на това преживяване.

Акценти от програмата за днес, 17 януари

Музикални сцени

Площад „Стефан Стамболов“
13.00 ч. – Проектът „Теодосий Спасов и приятели“ ще бъде част от музикалната програма на Градски фестивал „Пловдив си ти“.

15.00 ч. – Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“. Сцената на пл. „Стефан Стамболов“ ще се изпълни с музика, усмивки и песни, които знаем наизуст – „Рай“, „Бряг с цвят най-зелен“, „По-полека“ и още.

17.00 ч. – Концерт на Графа. Очаква ни концерт, който събира в едно качествен поп звук, дълбока емоция и неподражаемия стил, с който Графа ни радва вече повече от 30 години. Пловдивската публика ще има удоволствието да изпее в един глас песни, превърнали се в саундтрак на едни от най-хубавите ни моменти.

19.30 – 23.00 ч. – DJ сетове с DJ Димо, ALX. CUE и Milen DJ. Сцена „Ядрото“, Капана. Артистичното сърце на Капана започва да пулсира по нов начин. DJ Димо застава зад пулта на сцена „Ядрото“, която се превръща в място, където музиката говори сама, а градът се движи в един общ ритъм. Качествен сет, неподражаема енергия и вечер, в която просто се оставяме на звука.

Музеи и галерии
Посетителите могат да разгледат:
– Епископската базилика
– Регионалния етнографски музей – Музея на ютията
– Природонаучния музей

Други събития
В Дондуковата градина ще се проведе инициативата „Кулинарията – традиция с усмивки“, която съчетава вкус, традиция и добро настроение.

11:00 – 11:30 – Официално откриване

11:30 – 13:30 – „Науката vs Занаятчийството“ – Кулинарен двубой с участието на доц. Цветана Гогова (УХТ – Пловдив) и майстор Георги Лефтеров-Майстора (Асоциация на пекарите)

14:00 – 15:00 – „Послания в хляба“ – Демонстрационна лекция за значението на украсата при питите

15:00 – 16:30 – „Тестена надпревара” – Състезание на база наученото, с отличия за: най-красива питка, най-добър екип, най-оригинална идея и награда на публиката

16:30- 17:30 – „Как се подрежда масата и кой прибор за какво се използва“ – Демонстрация за деца и възрастни

17:30 – 18:30 – „Познай зърното“ – Куиз игра за деца с награди

18:30 – 20:00 – „Цветна магия от тесто“ – Рисуване и оцветяване на солено тесто

Входът за всички събития е свободен. Сцената е градът, а поканата е към всички – жители и гости – да се срещнем, да споделим и да празнуваме Пловдив такъв, какъвто е: жив, отворен, пълен с история и вдъхновение.

Пълната програма с всички активности по часове можете да откриете на сайта plovdiv2019.eu.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив се включва в организирания от Фондация Пловдив 2019 градски фестивал „Пловдив си ти“.

Фондацията предоставя финансова подкрепа за тридневното събитие на Природонаучния музей – Фестивал „Огън и лед“. Музеят организира разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито. 

Ето програмата в музея за днес 17.01.2026 (събота):

11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – „Водно приключение“, в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) – Зала „Ботаника“

10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване „Антарктическите чудеса“ (Зала „Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.

11:15 ч. – Представяне на детската книжка „Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала „Планетариум“.

Ще говорим за най-студеното място на Земята – Антарктида, а „Българознайко“ ще Ви преведе през Ледения континент в Планетариума на музея! Авторът на поредицата Виктория Петкова, член на Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България), ще запознае децата с пътешествието на Българознайко в Антарктика и Космоса, с най-старата подводна вкаменена гора и ще разкаже за приключенията на българските учени в Антарктика. Какво още ще научат децата: • Как и защо Българознайко стъпва на континента • Удивителни факти за природата и животните на Антарктида • Как можеш да станеш антарктически турист • Ще видят кадри на замръзнала храна в Антарктика • Ще научат за Фритьоф Нансен и кораба „Фрам“. А най-любопитното: Децата ще имат възможност да докоснат истински камък от Антарктида, перо от пингвин, антарктически буболечки, а с помощта на орехова черупка ще разберат как Нансен изобретява кораба „Фрам“ и спасява хиляди човешки животи.

17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба „Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.

Изложбата представя 20 фотографии, заснети по време на мисията на Антарктида, част от 33-тата Българска антарктическа експедиция с участие на специалисти от Природонаучния музей в Пловдив. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Музея до 27.02.2026 като част от експозицията в зала „Ботаника“.

18:00 ч.Огнен спектакъл „Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос.

Артистите от Фондация Повелители на мечти ще пренесат зрителите в един магичен огнен свят с въздействаща музика и красив танцов пърформанс, съчетаващ умело всички похвати на изкуството с огън.

  1. Началствата от ГЕРБавата лидерска партия (с Кръстник!) и тяхната придворна КлептоКрация изкуствено напомпват Официални, Официозни и Одиозни ВЪЗТОРЗИ за отвличане на вниманието от кражби и неуредици.

    Превъзнасянето как от 2019 насам Пловдив бил живнал и дрън-дрън е плоска ЛЪЖА издаваща и невежество: ЕСК’2003 заедно с град Грац сме били за първи път и това даже не се помни… А в 2019 което БАЯ ПОМНИМ е как дечицата бяха накарани да възпяват че са „ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“, а не просто момченца и момиченца.

    Чудо голямо = ЕСК е полуофициално мероприятие без никаква реална стойност -като гугнеш виждаш безкраен безсмислен списък.

    ЗА ГРАДА ВАЖНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАДЕ НОВА НЕПОТРЕБНА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА ФАБРИКА ЗА ИЗГ7ЗИЦИ ЗА ЗДРАВИ ДРУГАРИ КУЛТУРтрег… културоЛОЗИ (КУЛТУРИСТИ И КУЛТУРИСТКИ С ТЕХНИТЕ КУЛТУРИСТЧЕТА)

    Архео’Кул’Туристът на ЗИКО докога?
    17:55ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 17:55ч

    Само като го видиш и чуеш плиткия словоохотлив Архео-Кул-Турист ПП останал от баскетБОЛНИЯ мозъклия ти става ясно защо и как и докога сме на такова дере… състояние:

    КОРАБЪТ ПЪТУ… ПОТЪВА ПРАВИЛНО!

    ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ НА ЛЕЯРНАТА ЗА ЧУГУНЕНИ БУЦИ „награда пловдив“ търпят допълнителни натоварвания за нови категории (Танго отделно от Валс); както и СТОМАНОБЕТОНОВИ АНТИЧЕСКИ КОЛОНАДИ В ЙОНИЙСКИ СТИЛ

    ПОСМЕШИЩЕ
    18:01ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 18:01ч

    за грамотните посетители стана горкият ни Град…

    Ваня (бивш Ваньо?)
    18:15ч, понеделник, 12 януари, 2026 в 18:15ч

    КАТО СЕ ТОЛКОВА ФЪЧКАТ КОМПЛЕКСАРИТЕ -ГЕРБ- ЗАЩО СЕ РАЗСЕЙВАТ, ЧЕ ГРАДЪТ Е БИВАЛ ЕСК’2003…?

    ЗАЩОТО Е БИЛ ПРЕДИ КЛЕПТОКРАТИТЕ ДА СЕ НАМЕСТЯТ В КОМФОРТНАТА МНОГОМИЛИОННА ЗАПЛАТАДЖИЙНИЦА „СЕЛСЪВЕТ“?

    ЕТО ГО СПИСЪКА:

    ГЕРБавият г-н индж. Иван ТОТЕВ (ИМПЕРИАЛистът) изкомандва дечицата
    ПОД СТРОЙ ДА СКАНДИРАТ:
    „НИЕ СМЕ ВСИЧКИ ЦВЕТОВЕ“

    С почит, Петя, бивш Петьо

