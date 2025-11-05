Чудото в село Черноземен вече е факт- 170-годишната църква „Св. Георги“ вече е с чисто нов покрив. Само два месеца след началото на ремонта на черквата, покривната й конструкция е напълно завършена, като това е само първата стъпка от възстановяването на храма. То се случва само благодарение на инициативата на хората от селото и с помощта от дарители. „Св. Георги“ беше изоставена да се руши от пловдивската митрополия повече от десет години, но местните решиха да вземат нещата в свои ръце, запретнаха ръкави и започнаха да действат.

Дейностите по църквата започнаха от срутилия се преди 11 години вход, а в последствие се пренесоха и на покрива, по който имаше огромни пукнатини и цели дупки. Днес той вече е нов. Ремонтът се случва благодарение на изготвения проект за консервация и реставрация на църквата в рамките на курса за архитекти на престижния френски институт по опазване на културното наследство École de Chaillot (Екол де Шайо).

