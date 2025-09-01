Започват дейности по възстановяването на 170-годишната църква „Св. Георги“ в село Черноземен. 11 години след самосрутването на навеса над входа към храма, притворът ще бъде изграден наново, като паралелно с това стартира и ремонт на покрива на паметника на културата.

След десет години на пълно бездействие от страна на пловдивската епархия, жителите на селото решиха да сами да върнат към достоен живот светинята си, с дарения и собствени средства. Това ще се случи благодарение на изготвения проект за консервация и реставрация на църквата в рамките на курса за архитекти на престижния френски институт по опазване на културното наследство École de Chaillot (Екол де Шайо).

„Официалното начало на ремонта на покрива и възстановяването на притвора ще бъде дадено навръх Рождество Богородично- 8-ми септември. Дарители са осигурени нужните за това материали, а трудът ще е да доброволни начала. Вече има и дарител за реставрация на иконите“, доволна е Тоня Христозова, кмет на село Черноземен. Вече повече от десетилетия тя води борба за възстановяването на църквата, чиято камбана бе заглъхнала за дълго.

Първоначално събраните средства, разбира се, няма да стигнат и жителите на селото търсят финансиране. Към този момент са осигурени от частна компания 5 хиляди лева за дървения материал, а другите 10 000 лв. са събрани от самите черноземенци. В момента църквата стои отворена денонощно, а хората палят свещи, купени от бизнесмени, а не от пловдивската митрополия.

Припомняме, че църквата „Св. Георги“ в Черноземен стана опасна за посещение преди повече от десет години заради огромни пукнатини в тавана и сериозни конструктивни проблеми.

160-годишната черква в Черноземен плаче и се руши, Николай Пловдивски нехае!

Казусът стана повод за поредица от публикации на Под тепето. От кметството в Черноземен бяха спечелили европейско финансиране за реализиране на проект за консервация и реставрация на паметника на културата.

Пловдивският митрополит Николай обаче отказа да подпише договора с фонд Земеделие за отпускане на 700 хиляди лева и проектът не се случи. Година по-късно се самосрути навеса над входа, а църквата бе забравена от ръководството на пловдивската епархия.

Сега се появява шанс 170-годишния храм с богата история да бъде възстановен напълно. Първите стъпки в тази посока вече са направени. Следват обаче още много, а черноземенци ще имат нужда от подкрепа.