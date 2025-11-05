Засилени полицейски проверки в рамките на акция „Зима”

Превантивната акция „Зима“, свързана с безопасността на движението по пътищата през студените месеци, започна на 1 ноември. Тя се осъществява с редица партньори, сред които са Съюза на българските автомобилисти, Български червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Акцията условно е разделена на три последователни етапа по 10 дни – всеки насочен към определени участници в движението:

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата” /1-10 ноември/ обръща внимание на водачите на двуколесни превозни средства, индивидуални превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга. Акцент в проверките се поставя върху наличието на необходимото оборудване, изправността на светлинните и светлоотразителни системи, спазването на въведените ограничения.

Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя" /11-20 ноември/ се фокусира върху поведението на тези две групи участници в движението. Планираният контрол спрямо пешеходците е свързан с правилното пресичане на пътното платно – неспазване на светлините на светофарите, преминаване през ограждения, използване на мобилен телефон или друго устройство за комуникация, отклоняващо вниманието. Същевременно водачите ще се следят за отдаване на предимство на пешеходците.

Кампания „Безопасно шофиране през зимата" /21-30 ноември/ е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, над поведението на водачите и пътниците.

Започна акция „Зима“: Колко са глобените

По данни на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Пловдив през ноември м.г. на обслужваната територия са настъпили 227 пътнотранспортни произшествия с 52-ма пострадали и 7 загинали участници. За констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата са били съставени 1606 акта и 10170 глоби с фиш. Заловени са 40 неправоспособни водачи. Отчетени са били 46 положителни проби за употреба на алкохол и 8 – за употреба на наркотични вещества. Административно отношение е било взето по 205 случая на технически неизправни МПС, като 10 от тях са били спрени от движение. Санкционирани са и 23-ма водачи на индивидуални електрически превозни средства, 63-ма на велосипеди и 24-ма на превозни средства с животинска тяга. За неправилно поведение на пътя наложените глоби на пешеходци са били 222.

На вниманието на водачите на МПС предоставяме съветите за безопасно пътуване през зимата, разработени от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“: