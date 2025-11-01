Делата и къщите на народните будители в Пловдив

Разходка из няколко сгради, свързани с културната и просветната дейност на редица дейци в Града под тепетата

В делничния дъждовен следобед гидове от фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour разходиха десетки желаещи от всички възрасти и им разкриха интересни истории и факти около живота на будителите, прекарали живота си в Пловдив.

Обиколката стартира пред дома на Драган Манчов, в който в момента се помещава кметството на район Централен на Пловдивската община. Сградата е дело на арх. Йосиф Шнитер, на два просторни жилищни етажа, а композицията ясно заявява високия имуществен статус на собственика и естетическите разбирания на проектанта.

В сградата Иван Вазов (който живеел отсреща на ул. Бетовен) редактира списание Наука и вероятно тук са замислени одите от Епопея на забравените. Посрещани са и редица от най-уважаваните гости на града, общественици, писатели и дипломати.

Самият Драган Манчов е роден в град Батак, участник е в Старозагорското въстание, заради което е арестуван. След освобождаването си заминава за Румъния и там наследява печатницата на Христо Ботев. През 1879 ряазкрива собствена печатница в Пловдив, от която излиза предимно учебна литература. Заема се с амбициозната задача да издаде Първа българска енциклопедия, заради което залага и загубва огромната си къща и в крайна сметка завършва живота си в нищета. За кратко през 1901 г. е бил и кмет на град Пловдив.

Съвсем наблизо е и втората спирка, а именно днешната детска градина Майчина грижа, която в миналото е била дом също на виден просветител – Йоаким Груев. Построена през 1910, къщата на видния деец е една от малкото, запазили и днес непокътнати характеристиките на Шнитеровия стил.

Самият той е роден в Копривщица, където дълги години се занимава с преподавателска дейност, а след това е учител и в Пловдивското класно българско училище.

