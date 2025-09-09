Архивите разказват: Йоаким Груев – един позабравен великан

Учителят на Левски става баща на българската просвета. Неподозираният принос на общественика за българската култура – как създава Народната библиотека и първия български музей

Днес отбелязваме годишнината на един от най-бележитите български възрожденци и просветители – Йоаким Груев. За мнозина името му не е толкова познато, колкото тези на Левски или Вазов, но неговият принос за българската просвета и култура е изключително важен.

Кой е Йоаким Груев?

Роден през 1828 г. в Копривщица, Йоаким Груев е възпитаник на едно будно и заможно семейство, в което книгите са на почит. Още от малък е закърмен с родолюбивите идеи, а след като завършва образованието си, посвещава живота си на учителската професия. Близо 30 години той е учител в Копривщица, а по-късно и в Пловдивското класно училище, което по това време се счита за най-престижното в страната. Негови ученици са някои от най-големите личности в българската история, сред които Васил Левски, Иван Вазов, Тодор Каблешков, Константин Стоилов и Иван Евстратиев Гешов.

Принос към просветното дело и културата

Йоаким Груев е истински пионер в областта на образованието. Той не само преподава, но и активно работи за развитието на българското училище.

Автор на учебници: Написва и превежда десетки учебници по граматика, история, география и математика, като с това полага основите на съвременното българско образование. Неговият учебник „Основа за българска граматика“ се превръща в настолна книга за учителите.

Издателска дейност: Редактира и издава редица вестници и списания, сред които „Летоструй", „Наука" и вестник „Марица", който превръща в трибуна за защита на българските интереси.

Създател на институции: Като директор на Народното просвещение в Източна Румелия, Йоаким Груев полага основите на Народната библиотека „Иван Вазов" в Пловдив и първия български музей . За него тези институции са от съществено значение за разпространението на народната просвета и съхраняването на българското културно наследство.

Като директор на Народното просвещение в Източна Румелия, Йоаким Груев полага основите на в Пловдив и . За него тези институции са от съществено значение за разпространението на народната просвета и съхраняването на българското културно наследство. Денят на народните будители: Заедно с Найден Геров, той е инициатор за честването на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, който по негово предложение става общонароден празник на просветата.

Общественик и родолюбец

Йоаким Груев участва активно в църковно-националната борба, а по време на Априлското въстание е арестуван и прекарва 50 дни в затвора, въпреки че не участва пряко във въстанието. Едно от най-абсурдните обвинения срещу него е, че е „измислил“ името Пловдив, за да представи града за български и да вдъхне кураж на хората. След Освобождението продължава да служи на отечеството, заемайки високи постове в администрацията.

Йоаким Груев умира през 1912 г. в Пловдив, където е погребан в двора на църквата „Света Богородица”.

Първият Директорат на Източна Румелия, Пловдив, 1879. Седнали: 1. Йоаким Груев, директор на народното просвещение и вероизповеданията, 2. Гаврил Кръстевич, главен секретар и директор на вътрешните дела, 3. Александър Богориди, генерал-губернатор, генерал Виктор Виталис, началник на милицията и жандармерията, 5. Тодор Кесяков, директор на правосъдието, Прави: Неизвестен руски офицер, 2. д-р Адолф Шмит, директор на финансите, 3. Георги Вълкович, директор на земеделието търговията и общите сгради 4. неизвестен руски офицер. / (снимка: https://bg.wikipedia.org/)

Той оставя зад себе си едно богато наследство, което и днес е повод за гордост. Скромно, но сигурно, той полага основите на културните и образователни институции, които допринасят за развитието на нацията ни. Ето защо е важно да помним и почитаме делото на този велик българин.

Как Пловдив го почита

Къщата на Йоаким Груев се намира в подножието на Сахат тепе, на улица „Христо Г. Данов“. Тя е двуетажна сграда, проектирана от известния архитект Йосиф Шнитер, и се отличава с елегантната си архитектура – изчистена колонада, вито стълбище и просторна тераса. Сградата е обявена за паметник на културата и в момента в нея се помещава детска градина „Майчина грижа“. През последните години къщата е възстановена и реставрирана в автентичния си вид, като проектът е имал за цел да заздрави конструкцията ѝ.

Възстановиха къщата на Йоаким Груев в пълния й блясък

Улица в квартал Капана също носи неговото име.

В Пловдив вече има и площад, кръстен на негово име. Той се намира в непосредствена близост до паметника на Йоаким Груев, до Понеделник пазара.

Площадът е именуван с решение на Общинския съвет на 21 ноември 2024 г., по предложение на Инициативен комитет на пловдивски граждани. Очаква се официалното му откриване да се състои днес, на 197-ата годишнина от рождението му. Подробности за събитието вижте в статията – Откриват площад „Йоаким Груев“ край Понеделник пазара.

Снимка на корицата: НБ „Иван Вазов“