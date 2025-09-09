Пловдивски изследователски проект сред най-успешните европейски инициативи

Гражданите вече могат да гласуват за номинирания български проект с “Награда на публиката” в престижния конкурс REGIOSTARS Awards 2025

Проектът PlantaSYST, в рамките на който в Пловдив бе създаден Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), e единственият български проект, обявен за финалист в категория “Конкурентоспособна и интелигентна Европа” на престижния международен конкурс REGIOSTARS Awards 2025. Инициативата се организира ежегодно от Европейската комисия и отличава най-иновативните и регионалнозначими проекти в Европа, финансирани чрез Кохезионната политика на ЕК.

Победителите в общо пет категории на конкурса ще бъдат избрани от независимо жури, съставено от водещи академични експерти. Освен експертното жури, възможност за гласуване вече има и широката публика – от 2 септември до 15 октомври 2025 г. е отворено онлайн гласуване на официалния сайт на конкурса, където гражданите могат да подкрепят своя фаворит за специалната „Награда на публиката“.

“Важно е да подчертаем, че създаването на Центъра за растителна системна биология и биотехнология получи подкрепа на всички териториални нива в рамките на Европейския съюз. На европейско ниво, PlantaSYST се наложи в силна конкуренция и спечели финансиране по линия на конкурса Teaming на програма „Хоризонт Европа“. На национално ниво, проектът бе подкрепен от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, а на местно ниво – от Община Пловдив, която предостави терен за неговото изграждане.

Затова с увереност мога да заявя, че ЦРСББ играе важна роля за развитието на град Пловдив, на Южен централен район, на България, както и в рамките на Европейското научноизследователско пространство. Разположен в сърцето на българското земеделие, ЦРСББ развива стратегически важни изследвания в контекста на климатичните промени, засушаването и глобалната несигурност”, отбеляза Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма образование“.

“Призоваваме гражданите да подкрепят със своя глас този значим за страната ни изследователски проект, за да покажем пред цяла Европа, че България застава зад научния си потенциал и неговия безспорен принос към устойчивото бъдеще на континента. Тази номинация е ясен знак за нарастващия научен капацитет на България и утвърждава националния ѝ имидж като държава, способна да реализира иновативни, високоефективни, устойчиви и конкурентни проекти на световно ниво.

Това е признание, което подчертава успешното прилагане на кохезионната политика на ЕС у нас, демонстрира потенциал за трансформиране на научните разработки в практически решения с икономическо и социално въздействие и позиционира България като надежден партньор в изграждането на интелигентна и иновативна Европа”, изтъква проф. Цанко Гечев, координатор на проекта и директор на ЦРСББ.

Гласуването за българския проект PlantaSYST е достъпно на следния линк:

https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-1