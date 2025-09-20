Автори раздават автографи в центъра на Пловдив

Промоционални оферти от 1 лев и отстъпки до 30% на Алея на книгата 2025 направиха опашки в първия ден под есенното слънце на площад „Централен“

Поетесата Ина Иванова и младият еколог и писател Александър Петров, който пише под псевдонима Александър Скалд, бяха уловени от репортер на „Под тепето“ още в първия ден на Алея на книгата 2025 на площад „Централен“, която отвори врати тази сутрин. Двамата не само подписваха своите нови заглавия, но и разговаряха с читатели, нетърпеливи да споделят мисли за литературата, четенето и атмосферата на това дългочакано събитие.

Ловците на добри истории и на изгодни покупки бързо напълниха площада пред Централна поща, изкушени от офертите. На щандовете на водещите български издателства могат да се открият книги от само 1 лев, както и подбрани заглавия на цени от 5 и 10 лева. Почитателите на четенето могат да се възползват и от отстъпки между 10 и 30%, които превръщат търсенето на следващата любима книга в истинско съкровище за всеки джоб.

Но Алеята на книгата не е само пазар. Тя е литературен празник, който до 28 септември ще предложи срещи с автори, автографи, премиери на нови заглавия, поетични четения и работилници за малки и големи. В рамките на „Пловдив чете – есен 2025“ посетителите могат да видят изложбата „Тихи книги“ в Народна библиотека „Иван Вазов“, да се включат в детски работилници за изработка на собствени книжни чудеса, да чуят нови поетични гласове в Bee Bop Café или да обиколят деветте „читателски гнезда“ на Нощта на литературата, за която ще ви разкажем утре.

Пловдив чете – есен 2025 е организиран със съдействието на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

С 12 шатри и десетки издатели, площад „Централен“ се превърна в най-четящата точка на България, където книгите срещат своите читатели под есенното пловдивско слънце.

