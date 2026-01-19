Румен Радев прави извънредно изявление днес

Държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение днес в 19 ч., съобщиха изненадващо днес от президентството. На фона на лавината от политически коментари и медийни публикации от последните дни вероятно тази вечер ще бъде даден отговор на големия въпрос- излиза ли Радев на политическия терен за предстоящите извънредни парламентарни избори.

Очакванията са той да заяви, че освобождава поста президент на републиката, за да оглави собствен политически проект, с който да се яви на вота през пролетта.