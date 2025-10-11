7 дами представят стрийт фотографии на базар в Капана

Фотография, слънце, улично изкуство и женска енергия – така изглеждаше неделният следобед в квартал Капана, където се провежда базар за авторска фотография пред „Котка и Мишка“. Инициативата е част от Международните фотографски срещи 2025 – „Една 40-годишна одисея“, а организатори са Пловдивско фотографско средище, 7 Films Lab и Women In Street Bulgaria.

На базара бяха представени седем талантливи авторки, обединени в колектива Women in Street Bulgaria: Яница Генова, Олга Господинова, Ралица Белчева, Мартина Атанасова, Щиляна Андонова, Михаела Аройо и Деница Чакърова.

„Тази година решихме базарът да бъде изцяло женски – миналата година се пошегуваха с нас, че участниците са само мъже, и приехме предизвикателството“, разказа един от организаторите Илко Ранджев. „Събрахме седем дами от колектива Women in Street Bulgaria, който обединява жени, занимаващи се с предимно улична фотография. Резултатът е повече от интересен – истинско разнообразие от стилове и теми.“

Посетителите имат възможност не само да разгледат, но и да закупят оригинални фотографии директно от авторите и да чуят историите зад отделните кадри. Събитието продължава до 19 часа.

Във фокуса на изложените творби бяха улични сцени, човешки лица, градски сюжети и моментите от ежедневието, които често остават незабелязани, но през обектива на артистите придобиват поетичен смисъл.

Инициативата, която вече има няколкогодишна история, цели да приближи публиката до съвременната българска фотография и да покаже, че това изкуство може да бъде достъпно, лично и живо.

„Много интересно разнообразие се получи – всяка от авторките има свой почерк и поглед към града, а заедно създават цялостна картина на съвременния живот“, допълни Ранджев.

Базарът ще откриете пред „Котка и Мишка“ – едно от любимите места в Капана, където изкуството, музиката и доброто настроение традиционно се срещат.