Алея на книгата в Пловдив започва с Пловдив чете – есен 2025

Пловдив отново ще се превърне в сцена на литературата oт 20 до 28 септември 2025 г. В рамките на специалната програма „Пловдив чете – есен 2025“ ви очакват изложбa, литературни четения, работилници, представяния на нови книги и Алея на книгата на площад „Централен“.

Акценти от програмата

Изложба „Тихи книги“ – 18–30 септември в Народна библиотека „Иван Вазов“. На 22 септември от 16:00 ч. се предвижда среща с унгарката Жужана Блашке и съвместно разглеждане на изложбата съвместно с Унгарски културен институт „Лист“, а от 17 ч. на Литературен кът към Алея на книгата в работилница за деца могат те да изработят своя тиха книга.

Националните литературни награди „Христо Г. Данов“ – тържествена церемония на 22 септември, 14:00 ч., в Къща музей „Христо Г. Данов“. Организатори:Министерство на културата и Община Пловдив.

Литературни срещи в Библиотеката – 25 септември, 18:30 ч., НБ „Иван Вазов“. Среща с италианската преводачка Джорджа Спадони, която ще разкаже за пътя на българската литература до Италия.

Модератор: д-р Вероника Келбечева.

Поетично четене на Scribens – 25 септември, 19:30 ч., Bee Bop Café. Представяне на нови поетични книги от Калоян Иванов, Лора Младенова, Шанел Еркин, Светлин Иванов, Мария Куманова и Иван С. Вълев.

Иван Ланджев. „За неизбежната случайност“ – 27 септември, 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив. Театрална постановка на Театрална работилница „Сфумато“ (вход с билети на касата на театъра).

Нощ на литературата в Пловдив – 24 септември от 18:00 ч. в девет „читателски гнезда“ из града, съвместно с Община Пловдив. Четенията започват в 18:00 ч. и във всяко „читателско гнездо“ се чете една и съща книга на всеки половин час от интересни пловдивски личности. Интерактивна карта на локациите в Пловдив тук.

Специалната програма за деца и младежи, върху която е фокусирано есенното издание, може да бъде разгледана на сайта, като включва:

Работилници за комикси, значки, илюстрации и книжни подвързии с илюстраторките Цвета Петрова, Елица Сърбинова, Елена Жаблянова и други ;

; Четения на глас и интересни игри за деца и младежи с доброволците на фестивала;

Творчески срещи с автори като Изабела Шопова;

с автори като Изабела Шопова; Творческа работилница с Йоанна Елми и Петър Георгиев – „Изкуството да разказваш истории“;

с – „Изкуството да разказваш истории“; Интерактивни игри и екологични инициативи, свързани със „Зелената книга на Пловдив“.

Алея на книгата (20 – 28 септември 2025 г.)

Площад „Централен“

20–28 септември 2025 г.

Работно време: 10:00–20:00 ч. (20–27 септември) и 10:00–19:00 ч. (28 септември).

В 12 шатри ще откриете водещи български издателства като Жанет 45, Хермес, Колибри, Сиела, Унискорп, Фют, Коала Прес, Лира Принт, Клевър Бук, Ерове, Мармот, Вакон, Миранда и много други.

Пловдив чете – есен 2025 е организиран със съдействието на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Очакваме ви на едно есенно литературно пътешествие, което ще събере писатели, преводачи, издатели, деца и читатели от всички възрасти под знака на книгата и словото.

Разгледайте цялата програма тук!