Тъжната история на една филия хляб
Шеговита снимка от пловдивско заведение обиколи социалните мрежи
Неделен ден, почивен ден. Какво по-хубаво от това, да прекарате дългия уикенд с приятели, без да мислите за домашни или служебни ангажименти. Излезте навън, изпийте една бира, или две, а може и три… Пък току видите нещо забавно и обикновената неделя се превърне в истинско и ползотворно забавление.
В точно това се превърна една случайно направена снимка в пловдивски бар. Заведението е популярната бирария „Котка и мишка“ в Капана, а снимката не е на интериора, на изкушаващо пиво или на доволни клиенти. Кадърът, който стотици пъти бе споделен в социалните мрежи от всички краища на страната, е на черната дъска в заведението, на която всеки от посетителите може да напише нещо.
Надписът, който забавлява фейсбук маняците гласи: „Всяка филия хляб е тъжната история на ечемик, който е могъл да стане бира…“ Е, за съжаление, не всеки ечемик може да има щастлив живот, но може да уважите зърното, което се е превърнало в течен хляб. В чест на снимката, казваме НЕ на хляба за един ден и отиваме да пийнем течен хмел. Наздраве!
1 365 коментари
Hello mọi người, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Nổ Hũ đừng bỏ qua con hàng này. Nạp rút 1-1: Sunwin web. Chúc anh em may mắn.
Xin chào 500 anh em, ai đang tìm nhà cái uy tín để gỡ gạc Tài Xỉu thì xem thử trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Game bài thì xem thử địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: nhà cái dola789. Húp lộc đầy nhà.
Chào cả nhà, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để gỡ gạc Nổ Hũ đừng bỏ qua con hàng này. Đang có khuyến mãi: Link vào BJ88. Chúc anh em may mắn.
Hi cac bac, ai dang tim trang choi xanh chin d? g? g?c Tai X?u d?ng b? qua trang nay nhe. Uy tin luon: https://homemaker.org.in/#. V? b? thanh cong.