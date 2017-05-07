Тъжната история на една филия хляб
Шеговита снимка от пловдивско заведение обиколи социалните мрежи
Неделен ден, почивен ден. Какво по-хубаво от това, да прекарате дългия уикенд с приятели, без да мислите за домашни или служебни ангажименти. Излезте навън, изпийте една бира, или две, а може и три… Пък току видите нещо забавно и обикновената неделя се превърне в истинско и ползотворно забавление.
В точно това се превърна една случайно направена снимка в пловдивски бар. Заведението е популярната бирария „Котка и мишка“ в Капана, а снимката не е на интериора, на изкушаващо пиво или на доволни клиенти. Кадърът, който стотици пъти бе споделен в социалните мрежи от всички краища на страната, е на черната дъска в заведението, на която всеки от посетителите може да напише нещо.
Надписът, който забавлява фейсбук маняците гласи: „Всяка филия хляб е тъжната история на ечемик, който е могъл да стане бира…“ Е, за съжаление, не всеки ечемик може да има щастлив живот, но може да уважите зърното, което се е превърнало в течен хляб. В чест на снимката, казваме НЕ на хляба за един ден и отиваме да пийнем течен хмел. Наздраве!
1 328 коментари
Herkese merhaba, Vay Casino oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Malum site adresini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son siteye erişim linki şu an aşağıdadır: Vaycasino 2026 Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar temenni ederim.
Matbet TV giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? icin t?kla: Buraya T?kla Yuksek oranlar burada. Gencler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir Grandpashabet
Grandpashabet güncel adresi lazımsa işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Herkese merhaba, bu site kullan?c?lar? ad?na k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi site adresini yine degistirdi. Erisim sorunu varsa panik yapmay?n. Son Vay Casino giris linki su an asag?dad?r: Vay Casino Guncel Adres Bu link uzerinden vpn kullanmadan hesab?n?za girebilirsiniz. Lisansl? casino deneyimi icin Vay Casino dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Herkese selam, Casibom sitesi oyuncular? icin onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Bildiginiz gibi bahis platformu adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle yine degistirdi. Siteye ulas?m sorunu varsa cozum burada. Cal?san Casibom guncel giris linki art?k asag?dad?r Hemen Oyna Paylast?g?m baglant? uzerinden vpn kullanmadan siteye baglanabilirsiniz. Ek olarak yeni uyelere sunulan hosgeldin bonusu kampanyalar?n? da kac?rmay?n. Lisansl? slot keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Herkese selam, bu popüler site oyuncuları için kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar güncelledi. Erişim problemi varsa doğru yerdesiniz. Güncel Casibom giriş bağlantısı artık paylaşıyorum Casibom Twitter Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan freespin fırsatlarını mutlaka inceleyin. Lisanslı casino deneyimi için Casibom doğru adres. Herkese bol şans dilerim.
Herkese selam, bu popüler site oyuncuları için önemli bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden yine güncelledi. Giriş problemi çekenler için çözüm burada. Resmi Casibom giriş adresi şu an paylaşıyorum Casibom Apk Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara sunulan hoşgeldin bonusu fırsatlarını mutlaka inceleyin. Güvenilir slot deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.