Тази година Дядо Коледа няма да донесе нищо на „Аларма Пънк Джаз“. Но вместо него пристига (директно от Норвегия, ако не чак от Лапландия) неговият малко по-млад, но далеч по-чакан у нас братовчед (в червено-черни, а не в червено-бели одежди – съвсем като за пораснали непослушни деца) Пол Рони-Ейнджъл.

Фронтменът на емблематичния лондонски „напоен с бърбън джипси блус боп‘н‘строл“ oркестър Тhe Urban Voodoo Machine, любим на две поколения слушатели на XRaydio и на „Аларма“ на БНР, пристига у нас с китарата си, както и с няколко комплекта резервни струни, костюм на супергрой-мариачи-разбойник, гръмотевичен глас и цяла дискография от философско-диаболични ъндърграунд рокендрол хитове, писани от самия него през годините както за Urban Voodoo Machine, така и за соловото му амплоа.

„Рокендрол ще има за всички от сърце!“, обещават организаторите, защото Пол-Рони е един от последните истински рокендрол герои на нашето време. Aко през изтичащата 2024 концертите на Guadalupe Plata, Ревърънд Бийт-Ман и Дилейни Дейвидсън са били любимите ви концерти, организирани от „Аларма Пънк Джаз“, то имайте предвид, че Пол-Рони е рокендрол-персонаж, който по нищо не отстъпва на никой от споменатите. Музиката му (и соловата, и на групата) е някъде по средата между „Гогол Бордело“ (преди да се комерсиализират) и The Dead Brothers, гласът му носи нещо от духа на Том Уейтс, а самият Шейн МакГоуън е толкова впечатлен от него и групата му, че ги кани на голямо американско-британско-ирландско турне заедно с The Pogues през 2008, още преди да са издали първия си албум.

Родом от Норвегия, Пол-Рони Ейнджъл пристига в Лондон през 1992, едва 19-годишен, а десетитетие по-късно звездата на Urban Voodoo Machine, тогава трио с контрабасиста Ревърънд Гевин Смит, със свещеническа якичка на сцената, и барабаниста – Покойния Джей-Рони-Моу, зелен зомби-великан (и двамата – ключови членове на формацията и до днес), изгрява с концерт, посветен на без време отишлия си Джо Стръмър… Влияния от The Clash, съвсем закономерно, могат да бъдат разпознати и в по-късното товрчество на групата, но вече – преплетени с всякакви други елементи – от клезмер до госпъл и дарк-кабаре и от ню орлийнски джаз до джипси-суинг. През годините в групата са различни култoви музиканти от лондонската сцена, сред които Джим Джоунс от Jim Jones Revue (и до ден днешен близък приятел на Пол-Рони) и Ник Марш от Flesh For Lulu (за чието погребение през 2015 The Urban Voodoo Machine се преквалифицира в погребален оркестър и дори след това свири и на още няколко погребения). Навярно и до ден днешен The Urban Voodoo Machine си остават единствената британска група, свирила и на хеви метъл фестивала „Даунлоуд“, и на Джаз фестивала в Монтрьо, без да е нито хеви метъл, нито джаз банда.

В историята на британския рокендрол Пол-Рони Ейнджъл и The Urban Voodoo Machine остават и с месечните партита под името Gypsy Hotel, където освен всичко гореизброено Пол-Рони включва още огнегълтачи, змиеукротители и вскякакви други цирково-бурлескови елементи, с което спечелва репутацията на Gypsy Hotel на „най-готиното парти в града“ за период от няколко години. Днес така се нарича лейбълът, който издава музиката на The Urban Voodoo Machine, както и соловата на Пол-Рони.

На турнето ще представи както песни, създадени през последните години за полуакустична китара и глас, така и такива на групата, аранжирани за този по-джобен формат.

Toва турне е гранд финалето на „Аларма Пънк Джаз“ за 2024 г. и следва сложна за тези зимни месеци и напълно алогична траектория – София-Русе-Пловдив (и Скопие ден преди София). Във всички тези градове Пол-Рони ще свири за първи път. Избраните локации неслучайно са различни от обичайните клубни пространства и включват книжарница (в Скопие), ателие на художници (в Пловдив), караоке-бар (в Русе) и камерната зала на Националния студентски дом (в София). Идеята е бъде истинско DIY-пънк турне, далеч от духа на празничното охолство и удобствата на инфраструктурата – тоест: да ви извади и вас от зонана на комфорта ви и да ви накара да отидете на малко по-необичайно място и да преживеете нещо, което да ви топли през зимата.

Концертът в Пловдив ще е на 20 декември 2024 (петък) , от 21:00 ч., в Ателието на Мич и Мартина в алтернативния творчески комплекс Галерията на ул. „Петко Каравелов“ 36. Организаторите ще събират дарения, с които организаторите ще покрият самолетните билети на Пол-Рони от Осло и обратно. Можете да подкрепите инициативата и на място, но и на този линк в EpayGo :: https://epaygo.bg/9718380406

Турнето се организира от „Аларма Пънк Джаз“ и XRaydio, а техническата поддръжка е от Национален фонд „Пост Култура“.

Можете да се информирате и за събитието в Пловдив във Фейсбук:

Пловдив, 20 декември :: https://www.facebook.com/events/1484153925552519