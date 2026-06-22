Последни дни за безплатна обмяна на левове в евро в банките

Остават броени дни до края на периода, в който българите могат да обменят левове в евро без такси и комисиони в търговските банки и определени клонове на „Български пощи“. Срокът изтича на 30 юни 2026 г. включително, а обмяната се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро.

От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок.

Краят на този преходен период съвпада с активния летен сезон и поставя друг практически въпрос: след като еврото вече е основната валута в България, какво правят хората, когато пътуват до държави извън еврозоната?

По данни на Tavex в момента има засилено търсене на турска лира, унгарски форинт, полска злота, чешка крона, босненска конвертируема марка, сръбски динар и китайски юан. Нивата на търсене са сходни с тези от същия период на миналата година, което показва, че българите продължават да избират местна валута за пътуванията си, когато дестинацията не използва евро.

Това е важен сигнал: въвеждането на еврото не премахва нуждата от валутно планиране. За пътувания до Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Унгария, Полша, Чехия или Китай въпросът остава практичен – кога е по-разумно да се обменят пари предварително, кога да се разчита на карта и как да се избегнат излишни разходи при плащане в чужбина.

„Въвеждането на еврото не означава, че българите спират да мислят във валути. Напротив – летният сезон показва, че когато хората пътуват извън еврозоната, те продължават да се ориентират към местната валута на държавата, в която отиват“, коментира Макс Баклаян, финансов експерт.

От Tavex отчитат и по-висок интерес към чешката крона спрямо същия период на миналата година. Чехия традиционно е сред предпочитаните градски и културни дестинации за българи, а в края на юни Прага събира международна публика и с поредица от големи концерти и събития.