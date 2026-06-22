Опасно високи температури обхващат Западна Европа

Горещата вълна, обхванала Западна Европа, се очаква да се засили през тази седмица, като ще донесе дни с опасно високи температури и влажност, както и рекордни стойности във Франция, Обединеното кралство, Испания и Германия, съобщава Bloomberg.

Жегите – породени от мощен антициклонален купол и подпомогнати от развиващото се явление Ел Ниньо – вече предизвикаха сериозни смущения, включително затваряне на училища във Франция и отмяна на обществено организирано гледане на мач от Световното първенство в Испания.

Прогнозите сочат, че необичайно високите температури ще се задържат и през юли, което превръща настоящата гореща вълна само в ранно изпитание за най-бързо затоплящия се континент в света.

„Има голяма вероятност това лято да станем свидетели на още няколко вълни на екстремни горещини“, заяви Джейсън Никълс, водещ международен синоптик в AccuWeather.

Франция отчита рекордни температури и въвежда червен код

В неделя бяха подобрени температурни рекорди в няколко френски града, а най-високата отчетена стойност достигна 42,2 градуса по Целзий в Писос, в югозападната част на страната, според държавната метеорологична служба Météo-France.

Френските власти обявиха червен код за опасно време в 49 департамента, включително Париж и големи части от западните и югозападните райони на страната, като синоптиците очакват дневни максимуми до 42 градуса по Целзий поне до четвъртък.

Енергийната система е под натиск заради високото потребление

Продължителната гореща вълна ще постави на изпитание европейската електроенергийна система. Според анализ на Vaisala и Commodity Weather Group се очаква рекордно високо потребление на електроенергия за охлаждане.

Същевременно производството на електроенергия от ключови френски ядрени централи ще бъде ограничено. Electricite de France съобщи, че реакторът Golfech 2 ще бъде спрян от 23:45 ч. в понеделник до 30 юни заради високите температури на водата в река Гарона и предупреди, че и други централи може да се наложи да намалят производството си през тази седмица.

Жегите вече водят до жертви и извънредни мерки

Трима възрастни души са починали в неделя вследствие на горещата вълна в департамента Жиронд в югозападна Франция, заяви в интервю за France 3 Aquitaine префектът на Нова Аквитания и Жиронд Софи Брока. Тя призова гражданите към повишено внимание по плажовете и езерата, след като четирима тийнейджъри загинаха при отделни инциденти с удавяне в събота.

Президентът Еманюел Макрон обяви, че в понеделник ще бъде свикано ново междуведомствено кризисно звено, което да координира действията във връзка с горещата вълна.

Транспортната компания SNCF отмени повече от 70 влака в цялата страна, а главният изпълнителен директор Жан Кастекс препоръча в неделя уязвимите хора да избягват пътувания с влак или да ги отложат.

По данни на France Info 845 училища ще останат затворени, а около 1800 начални и прогимназиални училища ще работят с променен график в понеделник.

Местните власти в Марсилия съобщиха, че общинските плувни басейни ще бъдат с безплатен достъп, а плажът Каталан ще работи денонощно до края на горещата вълна, съобщава ICI.

Повишен риск за земеделието и от горски пожари

Според синоптиците горещото и слънчево време изсушава почвите и растителността, създавайки риск за селскостопанските култури и повишавайки опасността от горски пожари във Франция и Испания.

Подобни предупреждения за опасни горещини са издадени и в още около половин дузина държави, сред които Германия, Испания и Обединеното кралство.

Испания и Обединеното кралство също очакват нови температурни рекорди

В Испания местните власти отмениха общественото излъчване на мача на националния отбор от Световното първенство на гигантски екран на площад „Колон“ в Мадрид, където беше измерена максимална температура от 38,9 градуса по Целзий.

Очаква се температурите в Испания да достигнат своя връх във вторник, като според държавната метеорологична служба AEMET в някои речни долини се прогнозират до 44 градуса по Целзий.

Британската метеорологична служба прогнозира, че през тази седмица в Англия могат да бъдат поставени нови месечни температурни рекорди.

В Лондон, който в момента е домакин на ежегодната Седмица на действията за климата, дневните максимални температури могат да достигнат 37 градуса по Целзий във вторник и 39 градуса по Целзий в сряда. Освен това се очакват висока влажност и поредица от така наречените „тропически нощи“, при които температурата не пада под 20 градуса по Целзий.