Отбелязваме Голяма Задушница преди Великия пост

Тази година на 22 февруари се пада първага Голяма Задушница. Тя винаги се отбелязва в съботата преди Месни заговезни и се нарича още Месопустна задушница от Великия пост.
Какви дейности трябва да избягваме на Месопустна задушница?
Разрешено ли е да работим по време на задушница?
Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на съдовете след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.
Позволено ли е да се пере на задушница?
Не се препоръчва ръчното пране, защото ще се използва време, което е отделено за молитви. Но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.
Може ли да се чисти на задушница?
Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден.
Позволено ли да се къпем на задушница?
Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта за починалите.
Ето какво никога не се прави Някои хора избират забавления и почивка през този ден, смятайки, че съобразяват с традициите, но това не е редно.
През годината има три дни, в които не е уместно да „открадваме“ от времето отредено за починалите.
Поверия
Храната, която е занесена на гробищата, се раздава на място и не се връща обратно; Не се консумира храна на гроба и не се пие; Не се оставя храна на гроба, защото тя е предназначена за живите, починалите нямат нужда от нея.
