Конно състезание и тридневен празник в Житница този уикенд

Конна база Тракиец в село Житница отново ще бъде домакин на един от най-очакваните спортни акценти на есента – тридневен турнир по прескачане на препятствия, който ще се проведе от 26 до 28 септември. Събитието е част от официалния календар на Българската федерация по конен спорт и привлича състезатели от всички краища на България.

Зрителите ще имат възможност да наблюдават оспорвани изпитания в няколко категории – от най-малките и смели ездачи в тура „Пони“ до майсторите в „Златния тур“, където препятствията достигат височина 140 см. В рамките на състезанието ще бъдат разпределени парични и предметни награди на стойност над 16 000 лв., както и купи и медали за най-добрите.

Програмата е богата и разнообразна. В съботния ден ще се състои пъстър парад с костюми по време на детските и бронзови изпитания – истински празник на въображението, който превръща арената в сцена на усмивки, фантазия и артистичност. Миналата година този карнавал зарадва публиката с впечатляващи костюми, изработени лично от малките ездачи, а тази есен очакванията за зрелище са още по-големи.

Голямото вълнение ще дойде в неделя, когато ще се проведе Гранд При – най-престижната надпревара на височина 140 см. Тогава ще бъдат връчени и специалните отличия:

Приз „Марщал“ – Най-добър състезател в категория „Пони“ за 2025 г.

– Най-добър състезател в категория „Пони“ за 2025 г. Приз „Alera Equip“ – Най-добър състезател в категория „Деца“ за 2025 г.

– Най-добър състезател в категория „Деца“ за 2025 г. Приз „Купа Житница“ – Най-добър състезател на турнира

Организаторите повериха изграждането на трасето на Лукас Шутровски от Полша – международен курс дизайнер с над десетилетие опит, който гарантира професионализъм и истинско предизвикателство за участниците.

Турнирът в Житница съчетава спортна страст, емоция и празнична атмосфера. Входът за зрители е свободен, а събитието е чудесна възможност да се докоснете до красотата и грацията на конния спорт.