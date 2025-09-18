Осмото издание на „Либхер Бизнес Рън Пловдив“ – най-голямата фирмена щафета в Южна България, стартира на 5 октомври

Фирми от цялата страна вече регистрират своите отбори от аматьори бегачи за най-голямата корпоративна щафета в Южна България – Liebherr Business Run Plovdiv.

Състезанието ще се проведе за осми път в индустриална зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона /ТИЗ/, на 5 октомври, /неделя/ 2025 г. от 10 часа, съобщи Еленко Еленков от Спортен клуб „Бегач“.

Liebherr Business Run Plovdiv е част от веригата Business Run в България – най-големият тийм билдинг в страната. Едно от най-мащабните аматьорски спортни събития стартира през 2013 г. в Бизнес Парк София, а през 2017 се реализира за пръв път и в ТИЗ. В седмото издание на „Либхер Бизнес Рън Пловдив“ през 2024 участваха 256 аматьори-бегачи от 65 отбора от 29 мултинационални компании.

Организатори на надпреварата са Спортен клуб „Бегач“ и фирма Liebherr, в партньорство с MetLife и със съдействието на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“. И тази година събитието е свързано с местна благотворителна кауза.

„Либхер Бизнес Рън Пловдив“ е щафетно бягане за дамски, мъжки или смесени отбори, съставени от 4 служители на фирма. Класирането е общо, но има награди за първите женски отбори. Състезанието в ТИЗ на 5 октомври ще се проведе по затворено равно, асфалтирано трасе около завода на Liebherr, като 1 обиколка е 2 км. Всеки участник прави по 2 обиколки /общо 4 км/ и предава щафетата на колега.

Всички бегачи получават медал за участие и подарък – стоманена термо чаша с логото на събитието, а победителите ще си тръгнат с голямата награда – огромен хладилник от Liebherr.

Освен основното състезание се провежда и Kids Run Business за деца от 4 до 12 години от 12:00 часа в същия ден. Участието е само с предварителна регистрация на https://plovdiv.businessrun.bg/kids-run/.

Благотворителната кауза на изданието през 2025 г. подкрепя баскетболен клуб „Раковски“. Средствата ще бъдат насочени към развитието на детско-юношеската школа, с цел да се вдъхновят повече деца да спортуват и да се възпитават ценности като отборен дух, уважение и отговорност.

Регистрацията за отбори е отворена на сайта на събитието: https://plovdiv.businessrun.bg/registration.