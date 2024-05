Какво да правим в Пловдив (10.05–16.05)

Тази седмица в Пловдив ще пишем черни истории и ще посетим пролетния панаир на занаятите

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

10 май

Догодина по същото време

От Бърнард Слейд

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Майстори

От Рачо Стоянов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Фестивал за улични изкуства 6Fest 2024

От 10 до 12 май са концентрирани повечето събития от основната улична програма на 6Fest, както и паралелната градска програма. Фестивалното издание тази година е мултижанрово и ще представи цирк, огнено изкуство, съвременен танц, музика, а очакваните международни гости са от Европа и Южна Америка.

за 10, 11 май и 12 май

https://www.facebook.com/events/285061127657754/ .

One Dance Festival 2024

Международният фестивал за танц и пърформанс One Dance 2024 ще се проведе в Пловдив от 10 май до 2 юни. Доскоро One Dance Week, фестивалът отдавна надрасна едноседмичния си формат, което наложи и новото му име. Допълнителна информация за програмата очаквайте скоро.

https://onedance-festival.com

One Dance Festival 2024 се организира от Фондация ЕДНО за Култура и Изкуства и се реализира с подкрепата на Министерството на Културата на Република България. Фестивалът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Във величествения театър на съществуването, където всяка душа има своя история, съществува един език отвъд думите, надхвърлящ границите и отекващ в ритъма на сърцето. Това е езикът на танца, изтъкан от древния поток на движението, от грацията на формата, в неизречените диалози на тялото и духа. Прегърни танца и остави танцът да прегърне теб! Добре дошъл в един свят, в който всяка стъпка е дума, всяко движение е история и всяко представление е незабравим спомен. Добре дошли на One Dance Festival!

10.05.

Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив

Билети

MazelFreten

Rave Lucid

11.05.

Драматичен театър, Пловдив

Билети

Йоаким Моде

ДОБРЕ ДОШЛИ

12.05.

Дом на културата „Борис Христов“

Билети

Довидас Стримайтис

Рошаво

Православните покровители на Европа

Център на експозицията на Милена Велчева е картина, посветена на Светите седмочисленици. Езикът ни, сътворен и редактиран от светци, пазен и бранен от светци, е даден благодатно и на други народи от светци. Хора, вярвали в силата и победата на логоса, сътворили нова цивилизация в Европа. За Европа е чест да има такива покровители. Сред 33-те живописни творби от изложбата са и манастири от България и чужбина, тематично свързани с основната идея, както и Гетсимански градини, лавандулови поля и пейзажи…

Творческата работа на Милена Велчева е неизменно свързана със съвременното художествено отразяване на Православната идея и изключителното място на България в нейното опазване и процъфтяване през вековете. Дарена с радушен прием и благослов от представители на Българската църква, освен в художествени галерии, някои от 19-те й самостоятелни изложби са експонирани в храмове и манастири у нас и в чужбина – в храм „Св. Александър Невски“ под егидата на Патриарх Неофит и епископ Дометиан, храм „Христос Спасител“ в Москва през 2010, в Бачковския манастир през 2021 и 2023 под егидата на епископ Сионий и др. Нейната картина „Прегръдката на мира“ бе дарена на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей I от монашеска делегация от Атон и България през 2023.

Градска художествена галерия

18:00 часа

10.05 – 29.05.2024

Международен фестивал на поезията „Орфей“ 2024

12 поети от 9 държави участват в тазгодишното Седмо издание на Международния фестивал на поезията „ОРФЕЙ“ – Пловдив 2024 г.

Тази година селекцията е Дария Жилич (Хърватия), Иванка Радманович (Сърбия), Йозджан Юнлю (Турция), Кадрие Джесур (Турция), Мирела Иванова (България), Николина Андова (Северна Македония), Олимби Велай (Албания), Петър Краевски (България), Радка Рубилина (Чехия), Соня Зубович (Хърватия), Франсиско Моралес Ломас (Испания), Юрай Куняк (Словакия).

Техните творби – на роден език и в превод на български и на английски, може да четете на мултиезичния сайт на фестивала www.orpheus-plovdiv.eu

В момента се подготвя първата книга – Поезия, с творбите на участниците във фестивала.

Малка базилика

17:00 часа

Дефиле „Вино и гурме“ 2024

Отбележете се, че ще присъствате на събитието и поканете Ваши приятели за да се насладите заедно на прекрасната винена фиеста в Пловдив – Дефиле „Вино и гурме“.



Участниците са:

– Винопроизводители

– Производители на храни и продукти

– други

Откриването на фестивала е на 10 май (петък). В 13:00 ч. шествие с участието на ансамбъл „Тракия“ и хорова формация „Евмолпея“ ще потегли от пл. „Стефан Стамболов“ /Община Пловдив/. В 13:30 часа в началото на Стария град /ул. „Съборна“ 2-4/ с музика и танци ще дадем старт на винените дегустации през трите дни:

На 10 май – от 14 до 19 ч.

На 11 май – от 11 до 19 ч.

На 12 май – от 11 до 18 ч.

ДЕГУСТАЦИЯТА НА ВИНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЖЕТОНИ

Дегустационни комплекти ще откриете по време на събитието пред всяка фестивана локация.



ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА:

https://www.facebook.com/wineandgourmetfestival

https://wineshowplovdiv.events/

The River of Blues LIVE @ The Inkblot of Rorschach

The River of Blues е легендарна група, известна със своите завладяващи изпълнения и прочувствена блус музика, която е делила сцена с номинирани за Грами звезди като:

Ерик Гейлс, Бет Харт, Ларкин По, Попа Чъби и др.

Независимо дали са на открито или в по-интимна обстановка, The River of Blues пленяват публиката със своята искреност. Те влагат сърцата и душата си във всяко изпълнение, създавайки незабравимо преживяване за всички, които имат удоволствието да станат свидетели на тяхното музикално майсторство.

Водени от динамичния и харизматичен Анди Райчев, известен още като The Preacher Man, The River of Blues са напълно отдадени на блуса и илюстрират неговата богата история и традиции във всяка нота.

Пригответе се да бъдете транспортирани на музикално пътешествие, което отдава почит на блуса и изследва споделените преживявания, които ни правят хора.

Състав:

Ивайло Христов (The Spears) – барабани

Марин Абрашев (Don Marinelo) – бас

Момчил Николов (Мо)

Анди Райчев (Preacher Man) – фронтмен

Петното на Роршах

20:00 часа

All Night Long Groove Lab Music w/ YokoLove at Bally Club

Пригответе се за нощ с много Groove Lab & New Wave BG и вълнуваща енергия!

Присъединете се към партито All Night Long Groove Lab Music с #YokoLove на 10 май!

Bally Club

20:30 часа

11 май

Не си търси белята

Малкото паяче Пипо се откъсва от нишката си и преживява много, докато намери приятел – мравката Жоро.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Арт работилница „Глаголицата и кирилицата”

Ще ви запознаем с буквите, създадени от Светите братя Кирил и Методий, по интересен и творчески начин. Ще се върнем във времето, за да научим как е изглеждала създадената от тях азбука – глаголицата.

Всеки от участниците ще има възможност да отпечата с шаблон и украси предпочитаната буква от глаголическата азбука върху чанта, дреха или друго. Ако искате да пресъздадете първата буква от вашето име върху любимата си тениска например, вземете я със себе си. По този начин заедно ще дадем нов живот на вашата любима дреха.

Ако решите, че искате нещо ново – може да закупите текстилна торбичка от нас, върху която да творите.

Работилницата е подходяща за деца над 6 години, с придружител.

Продължителност – 1 час.

Цена: 15 лв. (включва необходимите материали с изключение на текстилна торбичка).

Арт работилницата ще се проведе в четири групи с начални часове, както следва:

1-ва група – 10:00 ч.

2-ра група – 12:00 ч.

3-та група – 14:00 ч.

4-та група – 16:00 ч.

Капацитет на една група – 10 деца.

Записване на тел: 032 629405

Къща-музей Христо Г Данов

10:00 часа

Exotic Expo Plovdiv

Имаме удоволствието да Ви поканим на второто издание на Exotic Expo – изложение за екзотични животни и всичко свързано с тях. Събитието ще се проведе в Пловдив, зала „Колодрум“ 11ти и 12ти май 2024.

Ще може да се срещнете с различни видове влечуги, земноводни, охлюви, паяци, декоративни зайци, чинчили, папагали, хищни птици и други видове „нетрадиционни“ според общото схващане домашни любимци.

Ще присъстват развъдчици и вносители на животни, производители и вносители на храни и аксесоари.

Спортна зала Колодрум

11.05 – 12.05.2024

BBQ Master’s Weekend

Plovdiv Stage Park посреща едни от най добрите майстори на барбекюто, които ще размахат сатъра и ще мятат сочни бифтеци в парка на 11 и 12 май. В това съревнование няма да има победени.

Plovdiv Stage Park

11.05 – 12.05.2024

Отворена творческа среща – пишем черни комедии

Ако обичате да пишете забавни неща и не ви е срам да минавате всякакви морални граници, ако откривате смях и в най-мрачните моменти от живота, или ако просто имате извратено чувство за хумор, независимо дали имате богат опит с писането, ви каним на творческа среща за писане на черни комедии.

Събитието е напълно безплатно и ще бъде водено от дългогодишния телевизионен, уеб и кино сценарист – Деян Георгиев, който е професионалист в комедията вече повече от 15 години.

Ще се запознаем, ще си поговорим и ще попишем заедно проза в кратка форма, като жанрът ще е черна комедия, а темите ще бъдат свързани с предстоящия празник 24 май. Ще открием, че няма граници в създаването на черни истории, дори и в толкова светъл ден като този, защото няма нищо в този свят, което да ни попречи или да ни забрани да се посмеем.

Писането ни помага да преминаваме през най-тъмните периоди от живота ни и е изкуство, което отпуска най-дълбоките ни мисли и страхове.

Писането ни помага да преминаваме граници, които целия свят се опитва да ни слага.

Писането е един от най-добрите психологически методи за справяне с травми, с напрегнато ежедневие и като цяло целият мрак, който понякога пълни главите ни.

Да пишеш черна комедия е да размахаш среден пръст на най-тежките ситуации в живота ти и да признаеш, че нищо не може да те срине, защото надсмиването над самотата, болката i смъртта ти дава сила, която не може да се сравни с нищо друго.

ВАЖНО!

Носете си материали за писане – лаптоп / листи и химикали

Offline Café

18:30 часа

Wosh Mc & Secta / Етаж 0 / Shanky’s whip promo

Петното на Роршах отново прави силна заявка за връщане към легендарният си статут, като ви кани на един невероятен евент!

Готови ли сте за взрив от хип-хоп енергия?

Щастливи сме да ви представим две от най-горещите имена в българския хип-хоп – Wosh MC & SECTA Official!

Пригответе се за вечер, която ще разтърси Етаж 0! Очаквайте буря от рими, страст и музикална магия!

Присъединете се към нас на 11 май в Етаж 0 за много качествен хип-хоп и ударна доза купон!

Подготвили сме страхотни награди и изненади, любезно предоставени от нашият спонсор – Shanky’s Whip!

Петното на Роршах

22:00 часа

TApWATER Leakage at Bee Bop Café

С примеси на техно, диско, гаражен рокендрол и всичко помежду им, TApWater е от най-ярките персонажи в гилдията на пловдивското XRaydio.

Както обичайно – ще бъде епично!

Bee Bop Café

22:00 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която описва Tommy Riverra!

Заповядайте и й се насладете!

Bally Club

20:30 часа

12 май

Пакостникът

Няма дете което да не прави онези нежни и весели пакости. Но, включи ли се в тях някой възрастен пакостник, играта загрубява. Даже става неприятна. Как по весел начин и игра да се преборим с лошотията и всичко да завърши добре ще разберете, ако гледате спектакъла “Пакостникът“.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Среща за плетки

В неделния следобед се чакаме в Офлайн Кафе (Капана, ул. Георги Бенковски 50), за да споделим любовта към плетенето, да се срещнем, да се запознаем и да правим планове за редовни плетачески срещи.

Срещата е подходяща както за съвсем начинаещи в плетенето, така и за дългогодишни майстори.

Целта е да се съберем, да си общуваме и да се радваме на общото си хоби.

Вход свободен!

Offline Café

15:30 часа

Състезание по дуатлон “ Старт предизвикателство 2024″

Спортен клуб „3EXTREME“ и Община Пловдив кани всички любители на колоезденето и бягането да вземат участие в отворена тренировка по Дуатлон (бягане – колоездене – бягане).

– Регистрация: 13:30ч.

– Старт: 14 ч.

Предвидени са две дистанции :

– за начинаещи 1 км – 5 км – 500 м

– за напреднали 5 км – 20 км – 2 км

Необходима екипировка:

– велосипед и каска

Северен бряг Гребна база Пловдив

Тайните на Централни гробища в Пловдив

Разхождали сме ви из римските останки в града, говорили сме си за османските сгради, за следосвобожденски Пловдив, за соц архитектура и монументално изкуство, за графити и стрийт арт. Този път сме ви приготвили нещо изненадващо. Каним ви в Траурен парк “Централен”.

Знаете ли колко интересни и важни личности са погребани на Централни гробища в Пловдив? Политици, общественици, артисти, опълченци и военни. Сигурни сме, че ще успеем да ви изненадаме с някои от имената, включени в разходката.

Знаете ли какви промени е претърпяло гробището след Чирпанското земетресение? Каква е съдбата на старите турски гробища? Къде е била старата църква “Св. Архангел Михаил”?

Заповядайте да се разходим заедно – траурният парк не е само място за скръб и раздяла, но и за спомен и почит.

Очакваме ви в 17 часа до входа за автомобили зад спирката на бул. „Княгиня Мария Луиза“. Предварителното заявяване на присъствие е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото местата в групата са ограничени. Можете да запазите място чрез съобщение до Free Plovdiv Tour във фейсбук или на [email protected].

Опера Пловдив и Opera Open гостуват на Капана Фест 2024 /12 май/

18:00 часа – „КЪДЕ МИ СА ДЕТСКИТЕ КНИЖКИ“

Концерт с най-обичаните песни от българските детски филми. .

* Билети – 10 лв /безплатно за деца до 12 години/ – мрежата на Ивентим, касата на Операта и на място

Децата от АКАДЕМИЯТА НА ГОСПОЖА ОПЕРА Ви канят на едно емоционално музикално пътешествие из любимите песни на детското кино от 70те и 80те години – ‘‘Войната на таралежите“, „Неочаквана ваканция“, „Васко Да Гама от село Рупча“ и др..

Заедно с възпитаниците на Академията на Госпожа Опера, на сцената ще се качи и специалната гостенка Керана, както и актьорът Даниел Русев, и солистът на Опера Пловдив Август Методиев.

Режисьор – Росица Костова

Художник – Николина Костова- Богданова

Оператор и монтаж – Чавдар Жиров, Ивалина Василева

Деца от Вокална, Балетна и Актьорска група от Академия на Госпожа Опера

19:30 часа – ОПЕРА БУТИК

*Вход свободен

Музикалните визитки на солистите на Опера Пловдив

С участието на солистите на Опера Пловдив – Eвгения Ралчева, Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев, Август Методиев, Виктор Ибришимов, Роял – Цветомира Цонева

В програмата – най обичаните арии и дуети от Моцарт, Доницети, Лехар, Бърнстейн, Андрю Лойд Уебър и др.

В програмата – най обичаните арии и дуети от Моцарт, Доницети, Лехар, Бърнстейн, Андрю Лойд Уебър и др.

21:00 часа – ХИТОВЕТЕ НА FAME

Най-известните песни от бродуейския мюзикъл, превърнали се в диско класика.

*Вход свободен

Солисти – Калина Костова, Амедео Джунта, Тодор Борисов, Виктория Димова, Ива Димова, Димитър Ангелов, Георги Георгиев, Катрин Радева, Николай Иванов, Белослава Ангелова, Виктория Асенова, Мина – Василена Минкова

XV Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“

Програма

12 май, 18.30 ч., Балабанова къща

ОТКРИВАНЕ

SOLO

СВЕТЛИН РУСЕВ

цигулка

Със специалното участие на избран от солиста млад български талант

Билети: https://www.eventim.bg/bg/bileti/svetlin-rusev-solo-plovdiv-balabanova-kshcha-636254/event.html

Неделен базар за книги

Базарът ще се състои всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа и е предназначен за всички любители на книгите.

Клубът предоставя възможност на онези, които имат за продаване/размяна повече от една-две книги да наемат търговска маса на цена 10 лева. Броят им е ограничен и е препоръчително да бъдат предварително резервирани на телефон или чрез съобщение в социалните ни медии.

При силен интерес ще бъде отворен и Салона за събития, където ежеседмично във вторник се провеждат срещите на литературния клуб Spirt & Spirit.

Свободната консумация по време на базара ще бъде с 15% отстъпка.

Каним всички, за които книгите са любим свят за обитаване.

Петното на Роршах

11:00 часа

