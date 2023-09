Дон Еъри и неговата следа в рока

„Когато голяма британска хард-рок или хеви-метъл банда се нуждаеше от клавирист на гениално ниво, те знаеха, че могат да повикат Дон Еъри. Той е човекът, когото Black Sabbath и Rainbow наеха през седемдесетте, за да им помогне с албуми като „Never Say Die” и „Down To Earth”. През 80-те Ози Озбърн го привлича, за да довърши Blizzard of Ozz. През следващите години Дон Еъри е с Judas Priest , Брус Дикинсън от Iron Maiden, Whitesnake, Jethro Tull, Brian May, UFO, Gary Moore и много, много други”. Това е само част от визитката на рок легендата, която идва за концерт у нас в Пловдив на 9 септември, събрана от престижното издание „Rolling Stone”.

Дон Еъри е наистина голямо име сред култовите банди, белязали златната ера на рока. Но нищо не свършва до там. В последните повече от 20 години Дон Еъри е неизменна част от състава на великаните Deep Purple, поел щафетата от Jon Lord през 2002 г.

Защо всички обичат Дон и защо концертът му в Пловдив на 9 септември ще бъде коренно различно преживяване от всяко друго рок събитие у нас?

На първо място – това със сигурност не е поредният Purple концерт! Проектът му Don Airey Allstars Night, с който идва в България, е всъщност пътуване – екстремно и нахъсано през любими на поколения фенове парчета. „Ще свирим най-доброто от WHITESNAKE, Gary Moore, RAINBOW, JUDAS PRIEST…”, подсказа самият Еъри в обръщение към българската публика седмици преди концерта. Всичко, което ще прозвучи в Летния театър на „Бунарджика”, са титанични рок хитове, в записването на които Дон има пряко участие, включително и като съавтор. В сета са включени и неща на Ozzy Osbourne, с когото Еъри прави албуми като Blizzard Of Ozz и Bark At The Moon. Е, в Пловдив „дори може да направим и няколко парчета на DEEP PURPLE”, подхвърля с характерния си английски хумор Еъри.

Момчето от Съндърланд – Доналд Смит Еъри, преминава през шеметна въртележка от рок групи и изпълнители, които търсят именно него за записи или участия в световни турнета. Макар в детските си години да се вижда по-скоро като джаз пианист и да свири в училищна група, той също толкова отрано се сблъсква с енергията, която носи рокендрола. Втрещен е от ефекта, често граничещ с истерия, с който още ранните рок изпълнители като Бил Хейли и Елвис Пресли взривяват публиката. Признава обаче, че „един ден животът се промени, когато излезе сингълът на Бийтълс „Please Please Me“.

Следват години на учене на литература и музика, свирене с различни групи, запознанства и приятелства, продължили десетилетия – с Бърни Марсдън(Whitesnake), Гари Мур. С последния участват в общ проект на Андрю Лойд Уебър (албума Variations, 1978). Същата година записват и първия солов албум на Гари Мур „Out In The Fields“.

Пиковите години на хардрока и метъл рока са наистина шеметни за Дон Еъри – като част от студийни записи и турнета на BLACK SABBATH, RAINBOW, Gary Moore, Ozzy Osbourne, WHITESNAKE, JUDAS PRIEST, JETHRO TULL, ELO, Uli Jon Roth, Graham Bonnet и много, много други. Именно в този период Дон Еъри записва името си в рок историята като пряк участник в култови албуми, сред които: „Never Say Die“( Black Sabbath, 1978), „Down To Earth”(Rainbow, 1979), „Blizzard Of Ozz”(1980) и „Bark At The Moon”(1983) на Ози Озбърн, едноименния албум на Whitesnake от 1987, също и „Still Got The Blues“(1990), отново на Гари Мур, и още и още…

Именно това богатство на рока очаква българските фенове на концерта в Пловдив на 09.09 на хълма „Бунарджика”. Магичният импровизатор на клавишните пристига в града на тепетата още на 7 септември и обещава паметна рок вечер. „Be There or Be Square!”, провокира Дон Еъри родната публика.

Концертът DON AIREY ALLSTARS NIGHT е с начален час 20:00. Вратите се отварят в 19:00.

Билети: в мрежата на EVENTIM и през GRABO.