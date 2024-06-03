Дни на корейската култура в LUCKY Дом на киното

Посолството на Република Корея в България има удоволствието да ви покани на „Дни на корейската култура“ в Пловдив. По време на двата дни – 7 юни (петък) от 18:00ч. и на 8 юни (събота) от 15:00ч., посветени на корейската култура в град Пловдив, ще можете посетите страната виртуално, да опитате корейско ястие, приготвено от корейски шеф (7-ми юни), да се снимате с ханбок (традиционна корейска носия) или да получите сувенир за спомен. Очакваме ви и двата дни, един час преди прожекциите на филмите в Lucky Дом на киното.

На 7 юни от 19:00ч. ще може да гледате филма „РЕШЕНИЕ ЗА РАЗДЯЛА“, който ще бъде на екран за пръв път в България, а режисьорът му Парк Чан-ук е отличен с награда за най-добър режисьор за лентата в Кан. Филмът не се препоръчва за лица под 16 години.

На 8 юни от 16:00ч. ще бъде излъчен филма „СРЕЩА С БОГОВЕТЕ: ДВА СВЯТА“, интригуващ фентъзи екшън, чиято история стъпва върху ранни будистки текстове и техните учения, както и върху будистки картини от древността. Филмът не се препоръчва за лица под 13 години.

*Филмите, които ще бъдат показани са с български субтитри, а входът е свободен, но се препоръчва да вземете вашия безплатен билет от касата на LUCKY Дом на киното.

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗДЯЛА

/коментар от Яна Лекарска, режисьор и сценарист, завършила в Република Корея, специалност „Кинорежисура“, режисьор и сценарист на филма „Защото обичам лошото време“/

„Мигът, в който ми каза, че ме обичаш, това бе краят на твоята любов и началото на моята“ – казва Сонг Со-ре, жената, която е в центъра на мистерията, в която е обвита историята на „Решение за раздяла“. Филмът е под майсторската режисура на един от съвременните класици на корейското кино Парк Чан-ук. Той проследява терзанията на детектива Джанг Хе-джун, който не подозира, че поредният случай в кариерата му ще преобърне неговия живот: един ден Хе-джун е натоварен със задачата да разследва смъртта на имиграционния служител Ки До-су. Случаят привидно изглежда ясен – трябва да става дума за нещастен случай или самоубийство. Тогава обаче в живота на Хе-джун влиза вдовицата на мъртвия – мистериозната китайка Сонг Со-ре. Тя е дошла като нелегална имигрантка от Китай в Южна Корея и получава втори шанс за щастие чрез брака си с Ки До-су. Но дали Со-ре не крие някаква тайна? И как ще се преборят двамата с женения Хе-джун с влечението, което изпитват помежду си?

„Решение за раздяла“ е филм, в който пътищата на любовта са по-мистериозни от тези на разплитане на една криминална загадка. На режисьорския стол сяда майсторът Парк Чан-ук, който стои зад култовата Vengeance трилогия (част от която е „Олдбой“) и зад изумителните и във визуално отношение Stoker и The Handmaiden. Сега Пак Чан-ук преплита специфичното си чувство за хумор с неустоимостта на неизказаните емоции. Във филма той демонстрира впечатляващо боравене с цветовете и светлината – целият филм е една непрестанна игра на гоненица между нюансите на синьо-зеленото и на жълто-оранжевото.

В ролята на детектива Джанг Хе-джун влиза Пак Хе-ил, известен с ролите си в The Host на Бонг Джун-хо и The Last Princess. Актьорът печели многобройни награди за изпълнението си във филма.

Китайската актриса Танг Уей се превъплъщава в многоликата Сонг Со-ре. Звездата на Танг Уей изгрява с роля във филма на известния тайвански режисьор Анг Лий Lust, Caution, за която е номинирана за БАФТА, а самият филм печели „Златен лъв“ от фестивала във Венеция.

„Решение за раздяла“ по данни на Съвета за корейско кино има бокс офис от над 14 млн долара с близо 2 милиона зрители в Корея.

Определено може да се каже, че Decision to Leave е пир за сетивата на киномана. Неслучайно премиерата на филма е в официалната състезателна програма на фестивала в Кан, където Пак Чан-ук печели и наградата за най-добър режисьор.

Анотация:

Когато детективът Джанг Хе-джун поема разследването на един привидно ясен смъртен случай, той не подозира колко съдбоносни последици ще произтекат от това. В живота му влиза вдовицата на мъртвеца и преобръща представите му за правилно и грешно и го кара да преосмисли живота си със своята съпруга. Има ли шанс за щастлив край този заплетен любовен възел?

Интересен факт:

Китайската актриса Танг Уей, която влиза в ролята на фаталната Сонг Со-ре, е омъжена за корейския режисьор Ким Те-йонг. Двамата се запознават по време на снимките на Late Autumn, в който Танг Уей си партнира с Хьон Бин и е режисиран от Ким Те-йонг. Те се венчаят в двора на къщата на прочутия шведски режисьор Ингмар Бергман на остров Форьо.

Интересен факт 2:

Във филма за съвсем кратко се появява актьорът Тео Ю, който тази година гледахме в номинирания за два „Оскар“-а „Минали животи“.

СРЕЩА С БОГОВЕТЕ: ДВА СВЯТА

/коментар от Яна Лекарска, режисьор и сценарист, завършила в Република Корея, специалност „Кинорежисура“, режисьор и сценарист на филма „Защото обичам лошото време“/

„Не проливай сълзи за отминали неща“ – това е само една от мъдростите, които зрителят може да „си вземе“ от „Среща с боговете“. Филмът, базиран на уебтун (корейското наименование за онлайн комикс), ни повежда към света, в който се озовава душата след смъртта, и ни разкрива препятствията, които трябва да премине, за да се прероди. Пожарникарят Ким Джа-хонг загива по време на изпълнение на служебния си дълг и е отведен в отвъдното от трима пазители. В отвъдното Ким ще бъде съден 7 пъти в рамките на 49 дни и ако бъде оправдан по всяко от седемте обвинения за извършени от него приживе грехове, ще се прероди.

Историята във филма стъпва върху ранни будистки текстове и техните учения, както и върху будистки картини, рисувани по време на династията Чосон. Но не очаквайте суха лекция по будистка теория – филмът е толкова наситен с емоции, че задължително подгответе носни кърпички. „Среща с боговете“ е създаден в духа на едни от най-добрите корейски блокбастъри и преплита в себе си много хумор и трогателност, чрез които е разкрито значението на обичта към семейството и към другите, стремежа и нуждата от прошка, силата на саможертвата. Всичко това е изобразено на големия екран с помощта на невероятни специални ефекти и изиграно от едни от топ актьорите на Южна Корея.

В ролята на пожарникаря влиза Ча Те-хьон, който изгрява на филмовия небосклон с хитовата комедия My Sassy Girl, а след това идват редица роли както във филми, така и в сериали (Police University, The Producers). Той е известен със способността си да влиза в комедийни роли, които обаче носят огромен емоционален заряд.

В ролята на главния пазител е топ звездата Ха Джонг-у, в чиято филмография влизат култови филми като The Handmaiden на Пак Чан-ук, Assassination, The Berlin File, The Terror Live, Tunnel.

В ролята на втория пазител е Джу Джи-хун, който завладява сърцата на дамската част от зрителите още с появата си в сериала Goong (Princess Hours), но след това доказва разнородния си актьорски талант с участия в трилъри като Asura: The City of Madness, The Spy Gone North.

Като царят на отвъдния свят ще видите звездата от Squid Game И Джонг-дже, но ще трябва да положите усилия да го разпознаете заради уникалния грим и перука, с които играе тук.

Основният продуцент зад филма „Декстър студиос“ стои и зад едни от най-успешните корейски продукции в последните години: „Нетфликс“ сериалите Gyeongseong Creature, Jung_E и Space Sweepers, филмите „Бягство от Могадишу“ и Ashfall. Малцина знаят, че и невидимите специални ефекти в носителя на „Оскар“ „Паразит“ също са дело на екипа на „Декстър“.

Филмът по данни на Съвета за корейско кино има бокс офис от над 85 млн долара.

Излизайки от киносалона, със сигурност вече ще се замисляте повече за причините зад действията на хората около вас, защото ще видите колко често най-важното остава скрито от очите на пръв поглед.

Анотация:

Пожарникарят Ким Джа-хонг загива, докато се опитва да спаси малко дете от огромен пожар. Придружен от трима пазители, той се озовава в отвъдното, където разполага с 49 дни, за да бъде оправдан по седем обвинения за извършени от него приживе грехове. Ако успее, ще се прероди.

Още цитати:

„В живота си всички човеци живеят, съгрешавайки“, казва царят на отвъдния свят. В ролята ще видите И Джонг-дже, макар със специалния грим и перука трудно ще разпознаете в негово лице актьора, познат от култовия сериал Squid Game.

„Малцина са тези, които имат куража да молят за прошка“, казва царят на отвъдния свят. В ролята ще видите И Джонг-дже, макар със специалния грим и перука трудно ще разпознаете в негово лице актьора, познат от култовия сериал Squid Game.