Беседа, ателие и разходка на Гребната в Нощта на прилепите

Инициатива по повод „Европейска нощ на прилепите“ ще се проведе на 02.10.2025 г. (четвъртък). Организаторите са ОП “Зоологическа градина – Пловдив”, Регионален природонаучен музей – Пловдив (РПНМ) и Дирекция „Опазване на околната среда“ към Община Пловдив. От 10:00 до 16:00 ч. ще работи рисувателно ателие за посетителите на Природонаучния музей, а от 18:00 ч. ще се проведе вечерната програма пред зоопарка.

Европейската нощ на прилепите е международна инициатива на Споразумението за опазване на европейските популации на прилепите (EUROBATS), стартирала през 1990 г., която се провежда в над 30 държави в Европа. България ратифицира споразумението през 1999 г. и оттогава нощта на прилепите се отбелязва в различни населени места из страната. Информационната кампания има за цел да запознае обществото с важната роля на прилепите и нуждата от тяхната защита.

“Прилепите са едни от най-тайнствените, но и най-полезни бозайници около нас. Те летят и ловуват в тъмното, ориентирайки се чрез ехолокация. Играят незаменима роля в екосистемите – като естествени „ловци“ на насекоми, опрашители и разпространители на семена. Въпреки това често остават неразбрани и незабелязани, дори когато живеят съвсем близо до нас – в паркове, градини или даже в нашите жилища”, посочва д-р Станимира Делева, която ще изнесе презентация по темата.

Програма за събитието:

10:00 – 16:00 ч. – Посетителите със закупен билет за експозицията на Природонаучния музей ще могат да се включат в рисувателно ателие, където да оцветят прилепни рисунки и да научат повече за тези удивителни създания.

18:00 – 19:00 ч. – Вечерта започва с рисувателно ателие пред Зоопарк Пловдив – рисуване на лица с прилепи, работа с пастели, изработване на маски и връзване на професионални пещернячески възли.

19:00 ч. – Презентация от д-р Станимира Делева за биологията и екологията на прилепите, за техните адаптации и значението им за хората и природата. Ще има разговор и на тема защо е важно да пазим тези „съседи в сянка“ и да живеем в хармония с тях.

19:30 ч. – Нощна разходка около Гребната база с помощта на специален детектор за прилепи, който позволява да се чуят техните ехолокационни звуци.

Събитието се осъществява с подкрепата на: РИОСВ – Пловдив и Спелео клуб „Пълдин“. Входът за вечерната програма е свободен за всички желаещи. Заповядайте, за да се потопим заедно в тайнствения свят на прилепите!

Снимка: Архив Община Пловдив