Кирил Петков и ПП блокираха „специалния“ вход на парламента

Източник: OFFNews

Снимка: Фейсбук на Кирил Петков

Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората, написа рано тази сутрин Кирил Петков във фейсбук.

Но публикуваните от него снимки се виждат представители на ПП с фланелки с надпис „Свобода за Благо“ и „Никола с теб сме“.

Блокираме “специалния” вход на парламента, през който всяка сутрин влизат онези двамата, които поръчват невинни хора да са в затвора! Днес ще трябва да влязат през централния вход, да се срещнат лично с хората, за които обичат “да се грижат”! Елате да им покажем какво мислим за тях!, обявиха от Продължаваме промяната.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговия съветник Петър Рафаилов отново се изправят пред съда. Апелативен съд-София обаче няма да гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, след като вчера съдебният състав си направи отвод.

Барбутов и Рафаилов са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд на 12 септември. Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях. Георги Тодоров и Ивайло Кукурин напуснаха „Продължаваме промяната“.

Делото на Коцев е докладвано за преразпределение и най-вероятно ще се гледа във вторник от друг дежурен състав на САС. Съдебният състав с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров отказаха да разглеждат мярката за неотклонение и си направиха отвод, като в мотивите си посочват, че във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия.

Пред сградата на Съдебната палата е обявен протест, организиран от „Правосъдие за всеки“. Той трябваше да започне в 9,30 часа, но началният му час е променен на 18,30, след като делото на Коцев няма да се гледа.

Вчера организаторите написаха:

70 дни Кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста, което силно наподобява предварително изпълнение на не постановена присъда, преди да има дори внесен обвинителен акт в Съда! Почти 90 дни в ареста е бившият зам.кмет на Столична община Никола Барбутов.



Никакви преки доказателства, освен сигнала на една лелка партньорка на съвместния бизнес с ПП ГЕРБ във Варна и показанията на бившия му зам.кмет, от които той публично и официално се отрече и заяви, че са дадени под натиск, но Прокуратурата и КПК не желаят да го разпитат отново!? Причината я каза съдия Ани Захариева при гледането на мярката му миналата седмица в СГС – „има правомощия като кмет и е „опасен за разследването“, което продължава вече десет месеца. Разбираме го така: „да си подаде оставката като кмет и го пускаме.“ Това дело се гледа в нарушение на всички процесуални правила в София, а не във Варна, като сред обвинените има и лице с неизвестни имена, но „с имунитет“.



В ареста продължават да бъдат и двамата общински съветници от ПП.



Близо три месеца в ареста е и бившият зам.кмет на София Никола Барбутов, също без внесен обвинителен акт в Съда, повдигнали му дори нови обвинения по данни на същите свидетели! Утре /четвъртък/ се гледа и неговата мярка от същия състав на Апелативния съд, начело със заместник председателя на Съда Желязков, който е „дежурен“!?



Това е квази политически процес, който идва да покаже на цялото общество докъде е стигнала узурпацията на Съдебната власт и превземането на Съда от един корпулентен политик и олигарх, а това е вече СТРАШНО за всички граждани, защото в даден момент правообслужването на силните може да стигне до всеки!



Ако не реагираме гневно и мощно сега, после може да е късно!



Призоваваме всички свободни хора, които могат да дойдат в работно време, да се съберем в четвъртък, 18.09.2025г, в 9.30ч пред Съдебната палата и да проследим заседанието на Съда с нашите преки включвания, включително и в зала, до заемане на местата в нея.



Призоваваме всички, които искат да защитят лично свободата, демокрацията и правовия ред, да се присъединят към Протеста ни в 18.30ч на същото място, за да разкажем за заседанието и съдебните актове и да оповестим слезащите си действия!