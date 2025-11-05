Парламентът обсъжда предложения на опозицията

В първата сряда на месеца, по парламентарна традиция, Народното събрание разглежда законопроекти и инициативи, внесени от опозицията.

Сред основните теми в дневния ред днес са създаването на временна комисия за строежа на хотел „Хаяши“ в София, предложения за по-високи обезщетения за работещите майки и проект за държавно придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) предлага промени в Кодекса за социално осигуряване, с които обезщетението при неизползван отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години да се увеличи от 50% на 100%. Целта е насърчаване на по-бързото завръщане на майките на трудовия пазар и по-добра социална защита. Според вносителите, мярката няма да натовари бюджета, а напротив – ще стимулира приходите чрез осигуровки и данъци.

Следващата точка в дневния ред е предложението на „Възраждане“ за създаване на временна парламентарна комисия, която да провери всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков. Партията настоява парламентът да изиска цялата финансова документация, включително банкови извлечения и декларации, за да бъде установен произходът на средствата и евентуални конфликти на интереси.

Партията МЕЧ на Радостин Василев предлага одържавяване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл–България“. Проекторешението предвижда правителството да изготви инвестиционен план и да започне преговори за придобиване на двете дружества от държавата. Според вносителите това би гарантирало сигурността на служителите и би предотвратило рискове, свързани с международни санкции и промени в собствеността.

От своя страна „ДПС – Ново начало“, партията на Делян Пеевски, настоява за създаване на комисия за проверка на дейността и финансирането на фондациите на Джордж и Александър Сорос в България. Целта е да се установи източникът на финансиране на български физически и юридически лица, НПО, медии и политически структури, както и евентуалните им връзки с държавни институции.