Гюров: Присъединяването към Съвета за мир е решение на „един олигарх“

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че присъединяването на България към т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, не е резултат от национален политически консенсус, а от действията на „един олигарх“. В интервю за Euronews той подчерта, че решението не е било одобрено от парламента и не може да се разглежда като официална позиция на страната.

По думите му, става въпрос за политически ход, свързан с опит за излизане от санкционните списъци по закона „Магнитски“. Макар да не назова име, контекстът насочва към Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Гюров припомни, че България е сред малкото държави от ЕС, включили се в инициативата, лансирана в началото на годината, малко преди падането на кабинета „Желязков“. Той уточни, че членството все още не е ратифицирано от Народното събрание и е възможно да бъде оспорено пред Конституционния съд.

Премиерът отбеляза, че първоначално идеята за Съвета за мир е била свързана с възстановяването на Газа, но разширяването на обхвата му поражда сериозни въпроси. Европейският съюз също е изразил притеснения относно структурата и правомощията в организацията.

Въпреки критиките, Гюров подчерта, че България трябва да запази добрите си отношения със САЩ, като същевременно работи за по-силна и самостоятелна Европа.

Снимка: Стопкадър/Euronews