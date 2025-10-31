Разследването срещу кмета на Варна навлиза в заключителна фаза

Разследването срещу варненския кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов навлиза в заключителна фаза. Днес тримата са призовани за предявяване на материалите по делото, съобщиха от прокуратурата.

След като обвиняемите представят своите възражения и искания, обвинението ще реши в седемдневен срок дали да внесе в съда обвинителен акт. Решението на прокуратурата няма да подлежи на обжалване.

По-рано тази седмица на Коцев и двамата съветници бяха повдигнати нови обвинения, като към разследваните е добавена и медийната съветничка на кмета Антоанета Петрова.

Първоначалното обвинение за участие в организирана престъпна група е заменено с по-лекото – за престъпно сдружаване.