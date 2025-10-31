Камен Калев отказа наградата „Златен век“

В навечерието на Деня на народните будители Министерството на културата отличи 36 творци, артисти и културни дейци с държавната награда „Златен век“. Сред отличените бе и режисьорът Камен Калев, който обаче отказа приза, заявявайки, че това е неговата форма на протест срещу настоящото политическо управление.

В подадена до министерството декларация Калев посочва, че протестът му е насочен срещу ръководители, „които не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията“. Той уточнява, че решението му не е лично срещу министър Мариан Бачев.

Церемонията по връчването на отличията се състоя в галерия „Средец“. В словото си министър Бачев подчерта значението на културното образование и работата с деца, а сред отличените с най-високата степен на наградата са актьорът Руси Чанев, певицата Йорданка Христова и директорът на РИМ–Русе проф. Николай Ненов.

Решението на Камен Калев не е без прецедент – през 2016 г. писателят Стефан Цанев също отказа наградата по морални съображения. Настоящият отказ идва на фона на напрежение в културния сектор, свързано със спора около школата „Аркадия Фюжън Арт“ и публичните реакции към министъра на културата.

Калев е режисьор на филмите „Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“ и „Февруари“. Неговият отказ поставя въпроса за отношенията между държавата и творческата общност и за моралната стойност на признанието в контекста на общественото недоверие към институциите.

Снимка: Фейсбук