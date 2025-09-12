Откриват нов тенис комплекс в Пловдив

Официалното откриване на нов спортен комплекс в близост до Гребната база в Пловдив предстои на 20 септември 2025 г. Новата база включва 7 клей корта, 3 хард корта, 2 открити падел игрища и 1 игрище за пикълбол.

Комплексът е част от дейността на тенис клуб „Макс Про“, създаден през 2020 г. от националния треньор Серафим Грозев и други привърженици на тениса. Клубът стопанисва няколко обекта в района на Гребната база, където предлага игрища под наем и спортна подготовка за деца и състезатели от различни възрастови групи.

През последните две години клубът е обновил съществуващата общинска база с четири клей корта, изградил е специализиран фитнес, съблекални и административна част. Освен това са построени нови игрища на територията на Университета по хранителни технологии, включително първите открити площадки за падел и пикълбол в града.

На датата на откриването ще се проведе и състезание по тенис за деца до 12 години от международната верига „Киндер“.