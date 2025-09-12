Задържаха двама мъже за кражби в Пловдив

Двама криминално проявени мъже са задържани от пловдивската полиция за извършени кражби в различни райони на града, съобщиха от ОДМВР – Пловдив.

След бързо разследване служители от Трето районно управление установиха и арестуваха 22-годишен мъж, откраднал кутия с дарения от магазин на ул. „Васил Левски“. Сигналът за престъплението е подаден в края на миналата седмица. Извършителят, добре познат на органите на реда, е задържан и е направил самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство.

В отделен случай, 27-годишен мъж е бил арестуван от служители на Второ районно управление по подозрение, че е задигнал мобилен телефон от посетител в района на Централна гара в края на август. Откраднатият телефон е открит и иззет като веществено доказателство. Материалите по случая вече са докладвани в прокуратурата.

Работата и по двата случая продължава под наблюдението на прокуратурата.