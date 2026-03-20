Полицията с масирани проверки в Пловдивско преди изборите

Проверени са над 1600 автомобила и десетки обекти

Усилени проверки по всички направления на полицейската дейност бяха предприети вчера в Пловдив и населените места от областта в рамките на специализирана операция за противодействие на престъпления от общ характер и нарушения с изборното законодателство и политическите права на гражданите.

На терен работиха екипи от всички районни управления, секторите „Специализирани полицейски сили“ и „Пътна полиция“ и жандармерията.

Цялостният контрол бе насочен към пресичане и разкриване на престъпления срещу личността и частната собственост, контрабандата с акцизни стоки, нерегламентираната търговия с метали, незаконния добив на дървесина, както и съхранението и разпространението на наркотични вещества. Акцент бе поставен и върху подобряване на пътнотранспортната обстановка и недопускане на нарушения на правилата за безопасно движение.

Проверките са обхванали 1625 моторни превозни средства, снета е самоличността на десетки лица. Установено е местонахождението на петима обявени за издирване. Към общия брой на множеството инспекции на магазини, питейни заведения, автоморги и сервизи, пунктове за черни и цветни метали, попадат и 105 заложни къщи и и дружества за бързи кредити. Профилактични разговори са проведени със 128 лица от криминалния контингент, а на посещаваните от тях места е направен обход. Издадените предупредителни протоколи по чл. 65 от Закона за МВР са 31, с полицейски заповеди за срок до 24 часа са били задържани 14 души.