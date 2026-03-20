Благотворителен pop-up базар с кауза и чаша вино в Пловдив

Специален pop-up благотворителен базар, който съчетава устойчивата мода, социалната ангажираност и приятната атмосфера с чаша вино ще се проведе на 21 март 2026 г. в Пловдив. Събитието ще се състои от 11:00 до 17:00 ч. в офиса на Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ и Общностен център „Поглед“.

Посетителите ще имат възможност да открият разнообразие от внимателно подбрани дамски и мъжки дрехи и аксесоари, които търсят своя нов собственик. Базарът предлага не само възможност за освежаване на гардероба, но и шанс да се подкрепят значими обществени каузи.

Събитието ще бъде съпроводено от чаша ароматно вино за всички пълнолетни гости, както и приятна и вдъхновяваща атмосфера.

Две каузи, една мисия

Всички събрани средства от базара ще бъдат дарени в подкрепа на:

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ – организация с над 20 години опит в насърчаването на доброволчеството и менторството сред млади хора, подпомагащи деца и младежи в неравностойно положение в Пловдив.

Фондация „Поглед" и Общностен център „Поглед" – организация и пространство, които работят активно за защита на човешките права, равнопоставеността и приобщаването на ЛГБТИ+ общността.

Организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да се включат, да доведат приятели и да станат част от едно събитие, което доказва, че малките жестове могат да водят до голяма промяна.

Събитието ще се проведе на адрес: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий“ № 2, ет. 3.

При необходимост от съдействие с намирането на мястото, желаещите могат да се свържат с организаторите чрез посочените контакти.Събитие във Facebook: https://fb.me/e/3ZuWMRxm5