Панаирът като перфектен символ за крайна точка на протест

Пространството пред Панаира в Пловдив бе избрано за завършек на провелия се втори мащабен протест вчера. Организаторите изтъкнаха многократно, че преди всичко поставят безопасността на гражданите и са се спрели именно на маршрут, минаващ по моста над река Марица и завършващ пред Панаирния град, за да се избегне преминаване през Тунела, където предния път гърмяха бомбички и се стигна до тъпчене на хората по малките улички около площад „Стефан Стамболов“.

Десетки хиляди протестиращи изпълниха пл. „Съединение“

Протестиращите – плътно от Панаира до пл. „Съединение“

Още когато събитието бе обявено във Фейсбук, множество граждани изразиха недоволство, че протестът ще завършва пред Панаира. Но ако пловдивчани си припомнят историята на своя град, ще видят, че всъщност символиката тук е напълно логична. Къде бяхме и докъде ни докараха? Международният панаир в Пловдив се свързва с имена на хора като любимия кмет Божидар Здравков, известен със своята неподкупност и грижа към града, и Обрейко Обрейков, чието семейство дарява толкова много на Пловдив. Хора, които полагат всяко усилие нашият Панаир да бъде обявен и признат за международен и единствен в България за търговия на едро. Хора, при чието споменаване днешната управа на града (а и на държавата) би следвало да се изчервява и да свежда глава засрамено.

Стела Николова: Правим всичко възможно да спасим Пловдивския панаир от Георги Гергов

Търговският регистър с втори отказ за вписване на варненските акции на Гергов

Години наред Панаирът събира чуждестранни изложители на разнообразни по тематика изложения. Провеждаше и Коледен базар в някои от палатите. А днес? Бизнесменът Георги Гергов придоби хапка по хапка Панаира за жълти стотинки от 2006 година насам, а когато в България се спомене думата „панаир“, хората вече мислят за Интер Експо Център в София. През 2022 година Гергов отправи предложение към Общинския съвет на Пловдив, че ако придобие акциите на Община Варна в Панаира, ще предостави терен от 6 дка за построяването на сграда на Операта в Панаирното градче. Опера няма, но ще има супермаркет.

Ще спази ли Гергов обещанието си за Опера в Панаира?

Да, протестът завърши на тъмно място, на непопулярно място. Но на място, което точно отразява случващото се с нашия град през последните години – а и с цялата държава. Така че то не е лоша алтернатива на площад „Централен“, когато той е зает и не може да посрещне будните граждани под тепетата.

ПП–ДБ поиска оставката на кмета на Пловдив