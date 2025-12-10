Десетки хиляди протестиращи изпълниха пл. „Съединение“

Десетки хиляди са протестиращите, събрали се на площад „Съединение“ и в препълнените части на бул. „6-и септември“ в двете посоки, както и много от съседните улици в района. Видимо бройката е значително по-голяма от протестът преди седмица, когато отбелязахме един от най-големите подобни събирания в Пловдив от 30 години насам.

През сцената преминаха различни представители на протестиращите, като исканията са за оставка и оттегляне от управлението на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Плакатите също са предимно насочени срещу тях. Много от участващите носят български знамена, забелязват се и много на Европейския съюз. Един от хората с активна гражданска позиция Павел Начев призова от трибуната дори при успех на протеста, хората да бъдат активни и критични дори след оставката.

Планът е основният протест след известно време на площад „Съединение“ да се придвижи по булевард „6-и септември“ към река Марица и Панаира. Днес се разбра, че е издадено разрешение от Община Пловдив за втори протест на същото място от други организатори. Тяхното шествие ще премине по съвсем друг маршрут. От тяхната сцена имаше призиви за „Народен съд“. Според участници в протеста от миналата седмица целта е да се разцепи протестът на няколко части.

В крайна сметка малко след 19 часа бе взето решение и двата протеста да преминат по един маршрут – към Панаира.