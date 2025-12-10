Протестиращите – плътно от Панаира до пл. „Съединение“

С пеене на Химна на Република България приключи протестът с искане за оставка на правителството на Росен Желязков в Пловдив. Десетки хиляди се включиха в протеста на площад „Съединение“ и последвалото шествие до пространството пред Панаира. Шествието бе толкова масово, че когато северно от Марица вече площадът бе пълен, все още някои от хората пред Паметника на Съединението не бяха тръгнали – а между тях зоната на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „6-и септември“ бяха плътно пълни с хора.

Финалът на протеста бе в 20:30 часа, като бройката излезли на улицата против главните фигури в парламента и управлението на държавата – Делян Пеевски и Бойко Борисов – бяха в рамките на 50 000 души. Протестът се проведе напълно мирно и спокойно, като няколко младежи хвърлиха бомбички, когато тълпата се разотиваше, но до ексцесии не се стигна. Сред протестиращите имаше хора от всякакво социални прослойки, ученици, студенти, популярни в града бизнесмени, артисти, общественици.

Видео от Lyon Visuals

Фондацията „Гласът на безгласните“ – организация, която организира успореден протест по същото време през фейсбук група с 300 „харесвания“ и 600 последователи, не успя да раздели групата протестиращи на две. Не успя опитът им и за ескалация с искания за „Народен съд“, като протестиращите изцяло се обединиха в първоначалния план шествието да приключи пред Панаира, а не през Тунела към общината, каквато бе тяхната идея. Самият протест продължи спокойно и без напрежение.