Принц Андрю официално ще бъде лишен от титлата си и ще трябва да напусне имението си в Уиндзор – Роял Лодж, след седмици на засилен обществен натиск заради връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщава BBC.

В изявление на Бъкингамския дворец от четвъртък вечерта се уточнява, че братът на крал Чарлз III вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Решението идва след като по-рано този месец той се отказа и от останалите си кралски титли, включително тази на херцог на Йорк.

От двореца потвърдиха, че е започната официална процедура за премахване на всички звания и почести на Андрю, както и за прекратяване на договора му за наем на Роял Лодж. Той ще бъде преместен в частно жилище в имението Сандрингам, което ще бъде финансирано лично от краля.

Решението идва след нови разкрития, включително мемоарите на Вирджиния Джуфре, в които тя повтаря твърденията си за сексуална връзка с Андрю, когато е била тийнейджърка. Макар той да отрича обвиненията, случаят отново предизвика широк обществен отзвук.

Министърът на културата Лиза Нанди заяви пред BBC, че решението на краля „изпраща силно послание към жертвите на сексуална експлоатация“.

Андрю обитава Роял Лодж от 2004 г. по 75-годишен договор с Crown Estate, като според BBC News плащал символичен наем, компенсиран с предварителни плащания за ремонт.

Съобщението от двореца се разглежда като опит да се сложи край на дългогодишните скандали около Андрю, който вече не е част от кралското семейство в официално качество.

Снимка: Reuters